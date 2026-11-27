Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde kadro genişliyor. Ali Murat karakterinin babası olan Nurullah karakteri diziye dahil oldu. Sevilen oyuncu Kahraman Sivri'nin oynadığı diziler ve filmler.

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HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti Nurullah kim, gerçek adı nedir? Kızılcık Şerbeti'ne katılan Kahraman Sivri'nin oynadığı diziler Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne Nurullah karakteriyle birlikte Kahraman Sivri dahil oldu. Nurullah karakteri Abdullah Ünal'ın yakın dostu olarak diziye dahil oluyor. Nurullah karakterini başarılı oyuncu Kahraman Sivri canlandırıyor. Nurullah ve oğlu Ali Murat, 148. bölüm itibarıyla hikâyeye dahil oluyor. Kahraman Sivri, 24 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sivri, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

KIZILCIK ŞERBETİ NURULLAH KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Abdullah Ünal'ın yakın dostu olarak diziye dahil olan Nurullah karakterini Kahraman Sivri oynuyor. Birand Tunca da oğlu Ali Murat karakterini oynamak için diziye dahil oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ NURULLAH'I KİM OYNUYOR?

Ekranların sevilen dizisinde kadro genişliyor. Nurullah ve oğlu Ali Murat, 148. bölüm itibarıyla hikâyeye dahil oluyor. Nurullah karakterini başarılı oyuncu Kahraman Sivri canlandırıyor.

KAHRAMAN SİVRİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, birçok projede yer aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Sivri, tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında uzun süre çalıştı.

KAHRAMAN SİVRİ'NİN OYNADIĞI TV DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kızılcık Şerbeti (Nurullah)

Kül Masalı (Hulisi)

Fedakar

Maviye Sürgün

Kirli Sepeti

Kanatsız Kuşlar

Cesur ve Güzel

Fatih Harbiye

Kurtlar Vadisi

Arka Sokaklar

Doktorlar

Kavak Yelleri

Akasya Durağı

Ekmek Teknesi

Yarım Elma

Tatlı Hayat

Dadı

Çiçek Taksi

Ayrılsak da Beraberiz

Böyle mi Olacaktı

Avrupa Avrupa

Ben Onu Çok Sevdim

Kaçak

Merhaba Hayat

KAHRAMAN SİVRİ'NİN OYNADIĞI FİLMLER

Eyvah Eyvah 3

Lohusa

Filme Gel

Bodrum Seferi

Sırrını Biliyorum

Bana Beni Anlat

Erzurumlu Mümessil