Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde kadro genişliyor. Ali Murat karakterinin babası olan Nurullah karakteri diziye dahil oldu. Sevilen oyuncu Kahraman Sivri'nin oynadığı diziler ve filmler.
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Kızılcık Şerbeti Nurullah kim, gerçek adı nedir? Kızılcık Şerbeti'ne katılan Kahraman Sivri'nin oynadığı diziler
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Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne Nurullah karakteriyle birlikte Kahraman Sivri dahil oldu.
Nurullah karakteri Abdullah Ünal'ın yakın dostu olarak diziye dahil oluyor.
Nurullah karakterini başarılı oyuncu Kahraman Sivri canlandırıyor.
Nurullah ve oğlu Ali Murat, 148. bölüm itibarıyla hikâyeye dahil oluyor.
Kahraman Sivri, 24 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.
Sivri, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Abdullah Ünal'ın yakın dostu olarak diziye dahil olan Nurullah karakterini Kahraman Sivri oynuyor. Birand Tunca da oğlu Ali Murat karakterini oynamak için diziye dahil oldu.
KIZILCIK ŞERBETİ NURULLAH'I KİM OYNUYOR?
Ekranların sevilen dizisinde kadro genişliyor. Nurullah ve oğlu Ali Murat, 148. bölüm itibarıyla hikâyeye dahil oluyor. Nurullah karakterini başarılı oyuncu Kahraman Sivri canlandırıyor.
KAHRAMAN SİVRİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
24 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, birçok projede yer aldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Sivri, tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında uzun süre çalıştı.
KAHRAMAN SİVRİ'NİN OYNADIĞI TV DİZİLERİ VE FİLMLERİ