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İstanbul
Gold Film imzalı yapımda Abdullah Ünal'ın yakın dostu Nurullah'ın oğlu olarak hikâyeye katılacak Ali Murat, yalnızca iş dünyasındaki gelişmelerle değil, karakterler arasındaki dengelerle de dikkat çekecek. Nursema'nın Asil'in elinden çıkan dijital platforma Ali Murat ile ortak olması, dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak gelişmelerin en önemli başlıklarından biri olacak.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni transferi Birand Tunca, Ali Murat karakteriyle dizinin hikâyesine dahil oluyor. Abdullah Ünal'ın yakın arkadaşı Nurullah'ın oğlu olan Ali Murat, Ünal ailesinin çevresindeki ilişkileri de hareketlendirecek.
Ali Murat'ın en önemli bağlantısı ise Nursema ile kuracağı ortaklık olacak. Asil'in geçmişte emek verdiği dijital platformda Nursema ile birlikte söz sahibi olacak olan Ali Murat, iş dünyasında yeni bir sürecin kapısını aralayacak.
Bu ortaklığın Asil tarafından nasıl karşılanacağı şimdiden merak uyandırdı. Nursema'nın yeni iş ortağıyla alacağı kararlar ve Asil'in gelişmelere göstereceği tepki, önümüzdeki bölümlerde yaşanacak olayların seyrini değiştirebilir.
Dizide Nursema ve Asil arasındaki ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Asil'in emek verdiği dijital platformda Nursema'nın yeni bir ortakla yer alması, ikili arasında yeni anlaşmazlıkların yaşanabileceğini düşündürüyor.
Ali Murat'ın ortaklıktaki rolü, Asil'in bu gelişmeye vereceği tepki ve Nursema'nın tercihleri izleyicilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Yeni karakterin hikâyeye katılmasıyla birlikte dizide hem ticari ilişkilerin hem de kişisel hesaplaşmaların daha fazla ön plana çıkması bekleniyor.
Birand Tunca'nın dizideki babası Nurullah karakterini oyuncu Kahraman Sivri üstlenecek. Abdullah Ünal'ın yakın dostu olarak hikâyede yer alacak Nurullah, Ünal ailesinin çevresindeki karakter ilişkilerini genişletecek. Nurullah ile Abdullah arasındaki dostluğun geçmişi ve baba oğulun hikâyedeki etkisi de merak konusu oldu. İkilinin diziye katılmasıyla birlikte Ünal ailesinin çevresinde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.
5 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Birand Tunca, oyunculuğun yanı sıra modellikle de ilgilendi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda eğitim gören oyuncu, televizyon dünyasına 2014 yılında yayınlanan Diriliş: Ertuğrul dizisiyle adım attı.
Kariyeri boyunca Aşk Laftan Anlamaz, Erkenci Kuş, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Baht Oyunu gibi yapımlarda rol alan Tunca, özellikle romantik komedi türündeki projelerle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisinde de yer alan oyuncu, şimdi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılarak yeni bir döneme başlıyor.
Kızılcık Şerbeti'nin 148. bölümünde Birand Tunca'nın Ali Murat karakteriyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Nursema'nın yeni iş ortaklığı, Asil'in vereceği tepki ve Nurullah'ın Ünal ailesiyle bağlantısı bölümün öne çıkan gelişmeleri arasında yer alacak.
Öte yandan Çimen ve Emir'in yeni hayatlarında yaşanacak gelişmeler de merakla bekleniyor. Fatih ve Başak arasındaki boşanma sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise dizinin takipçilerinin cevabını aradığı sorular arasında bulunuyor. Kızılcık Şerbeti, 27 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.