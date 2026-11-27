Gold Film imzalı yapımda Abdullah Ünal'ın yakın dostu Nurullah'ın oğlu olarak hikâyeye katılacak Ali Murat, yalnızca iş dünyasındaki gelişmelerle değil, karakterler arasındaki dengelerle de dikkat çekecek. Nursema'nın Asil'in elinden çıkan dijital platforma Ali Murat ile ortak olması, dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak gelişmelerin en önemli başlıklarından biri olacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti'nde dengeleri değiştirecek transfer! Birand Tunca'nın partneri belli oldu Oyuncu Birand Tunca, 'Kızılcık Şerbeti' dizisine Ali Murat karakteriyle katılarak hikayede dengeleri değiştirecek. Birand Tunca, Abdullah Ünal'ın yakın dostu Nurullah'ın oğlu olan Ali Murat karakterini canlandıracak. Ali Murat, Nursema ile Asil'in elinden çıkan dijital platforma ortak olacak. Bu ortaklık, Nursema ve Asil arasında yeni bir gerilime yol açabilecek. Nurullah karakterini ise oyuncu Kahraman Sivri üstlenecek. Kızılcık Şerbeti'nin 148. bölümünde Ali Murat karakteri izleyiciyle buluşacak.

BİRAND TUNCA'NIN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEKİ KARAKTERİ BELLİ OLDU

Kızılcık Şerbeti'nin yeni transferi Birand Tunca, Ali Murat karakteriyle dizinin hikâyesine dahil oluyor. Abdullah Ünal'ın yakın arkadaşı Nurullah'ın oğlu olan Ali Murat, Ünal ailesinin çevresindeki ilişkileri de hareketlendirecek.

Ali Murat'ın en önemli bağlantısı ise Nursema ile kuracağı ortaklık olacak. Asil'in geçmişte emek verdiği dijital platformda Nursema ile birlikte söz sahibi olacak olan Ali Murat, iş dünyasında yeni bir sürecin kapısını aralayacak.

Bu ortaklığın Asil tarafından nasıl karşılanacağı şimdiden merak uyandırdı. Nursema'nın yeni iş ortağıyla alacağı kararlar ve Asil'in gelişmelere göstereceği tepki, önümüzdeki bölümlerde yaşanacak olayların seyrini değiştirebilir.

NURSEMA VE ASİL ARASINDA YENİ BİR GERİLİM Mİ YAŞANACAK?

Dizide Nursema ve Asil arasındaki ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Asil'in emek verdiği dijital platformda Nursema'nın yeni bir ortakla yer alması, ikili arasında yeni anlaşmazlıkların yaşanabileceğini düşündürüyor.

Ali Murat'ın ortaklıktaki rolü, Asil'in bu gelişmeye vereceği tepki ve Nursema'nın tercihleri izleyicilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Yeni karakterin hikâyeye katılmasıyla birlikte dizide hem ticari ilişkilerin hem de kişisel hesaplaşmaların daha fazla ön plana çıkması bekleniyor.

NURULLAH KARAKTERİNE KAHRAMAN SİVRİ HAYAT VERECEK

Birand Tunca'nın dizideki babası Nurullah karakterini oyuncu Kahraman Sivri üstlenecek. Abdullah Ünal'ın yakın dostu olarak hikâyede yer alacak Nurullah, Ünal ailesinin çevresindeki karakter ilişkilerini genişletecek. Nurullah ile Abdullah arasındaki dostluğun geçmişi ve baba oğulun hikâyedeki etkisi de merak konusu oldu. İkilinin diziye katılmasıyla birlikte Ünal ailesinin çevresinde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

BİRAND TUNCA KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

5 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Birand Tunca, oyunculuğun yanı sıra modellikle de ilgilendi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda eğitim gören oyuncu, televizyon dünyasına 2014 yılında yayınlanan Diriliş: Ertuğrul dizisiyle adım attı.

Kariyeri boyunca Aşk Laftan Anlamaz, Erkenci Kuş, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Baht Oyunu gibi yapımlarda rol alan Tunca, özellikle romantik komedi türündeki projelerle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisinde de yer alan oyuncu, şimdi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılarak yeni bir döneme başlıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 148. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 148. bölümünde Birand Tunca'nın Ali Murat karakteriyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Nursema'nın yeni iş ortaklığı, Asil'in vereceği tepki ve Nurullah'ın Ünal ailesiyle bağlantısı bölümün öne çıkan gelişmeleri arasında yer alacak.

Öte yandan Çimen ve Emir'in yeni hayatlarında yaşanacak gelişmeler de merakla bekleniyor. Fatih ve Başak arasındaki boşanma sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise dizinin takipçilerinin cevabını aradığı sorular arasında bulunuyor. Kızılcık Şerbeti, 27 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

