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Medya
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:17

Birand Tunca Kızılcık Şerbeti’ne katılıyor! 148. bölümde dengeleri değiştirecek

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi “Kızılcık Şerbeti”, kadrosuna kattığı yeni isimlerle gündemden düşmüyor. Senaryo ekibinde yaşanan değişikliğin ardından oyuncu kadrosunu da genişletmeye devam eden fenomen diziden dikkat çeken bir transfer haberi geldi. Başarılı oyuncu Birand Tunca, “Kızılcık Şerbeti” ile anlaşma sağladı.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Birand Tunca Kızılcık Şerbeti’ne katılıyor! 148. bölümde dengeleri değiştirecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:17

imzalı dizide izleyicileri heyecanlandıran yeni gelişmenin ayrıntıları da belli oldu. Birand Tunca, dizinin 148. bölümü itibarıyla Ali Murat karakteriyle hikâyeye dahil olacak. Üstelik oyuncunun gelişi, Asil’in (Erkan Avcı) iflas etmesinin ardından yaşanacak önemli bir gelişmeyle bağlantılı olacak.

BİRAND TUNCA ALİ MURAT KARAKTERİYLE HİKÂYEYE GİRİYOR

, dizide Ali Murat karakterine hayat verecek. Hikâyeye iddialı bir giriş yapması beklenen karakter, iflas eden Asil’in kanalını satın alarak olayların seyrinde önemli bir rol üstlenecek.

Birand Tunca Kızılcık Şerbeti’ne katılıyor! 148. bölümde dengeleri değiştirecek

148. BÖLÜMDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Birand Tunca’nın 148. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Ali Murat karakterinin diziye katılmasıyla birlikte hikâyede nasıl gelişmeler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. Yeni transferin, dizideki dengeleri nasıl etkileyeceği ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

Birand Tunca Kızılcık Şerbeti’ne katılıyor! 148. bölümde dengeleri değiştirecek

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

” dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Geçirdiği kazada hayatını kaybettiği düşünülen Nursema'nın aslında yaşadığı ortaya çıktı. 

Birand Tunca Kızılcık Şerbeti’ne katılıyor! 148. bölümde dengeleri değiştirecek

Ömer ve Kıvılcım, Nursema'yı bulup Ünal Köşkü'ne getirirken Abdullah kızına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Asil'in Nursema'ya aşkını itiraf etmesi ise karşılık bulmadı. Diğer tarafta Ayşin'in Emir'den hamile olduğunu açıklaması aile içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi. 

Birand Tunca Kızılcık Şerbeti’ne katılıyor! 148. bölümde dengeleri değiştirecek

Emir ile Çimen arasındaki yakınlaşma da Kıvılcım ve Salkım arasındaki gerilimi artırdı. Bölümün en çarpıcı gelişmesi ise Lider'in yaptırdığı DNA testi sonucunda Cemo'nun biyolojik babası olduğunu öğrenmesi oldu. Bu gerçek, Başak ve Fatih'in evliliğinde büyük bir krize yol açarken Ömer ile Lider arasındaki gerilimi de tehlikeli bir noktaya taşıdı.

Birand Tunca Kızılcık Şerbeti’ne katılıyor! 148. bölümde dengeleri değiştirecek

BİRAND TUNCA KİMDİR?

Birand Tunca, 5 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Oyunculuğa duyduğu ilgi doğrultusunda Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda eğitim alan Tunca, televizyon kariyerine 2014 yılında başladı. İlk dönemlerinde farklı yapımlarda rol alan oyuncu, asıl çıkışını “Erkenci Kuş” dizisinde hayat verdiği Emre Divit karakteriyle yaptı. Ardından “Aşk Laftan Anlamaz”, “Diriliş Ertuğrul”, “Mehmetçik Kut’ül Amare”, “Ayazın Sonu Güneş” ve “Cennetin Çocukları” gibi projelerde izleyici karşısına çıktı. Televizyon dizilerindeki performansıyla dikkat çeken Birand Tunca, yeni projeleriyle kariyerini sürdürmeye devam ediyor.
 

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