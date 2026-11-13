Kızılcık Şerbeti Sevtap geri mi döndü? Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne geri mi geldi?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti cuma akşamları 20.00'de izleyici ile buluşuyor. 2. sezonda Nursema'nın geri dönmesinin ardından Sevtap karakteri de geri geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ SEVTAP GERİ Mİ DÖNDÜ?

Yeni sezonu ile dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti'nde şok haber. Neslihan Yeldan'ın oynadığı Sevtap karakteri diziye geri döndü. Torununu görmek için geri dönen Sevtap, Ünallar'ın hayatına yeniden dahil olmasıyla beraber yeni bölümlerde gelişmeler yaşanacak. Başarılı oyuncu diziye geri döndü.

NESLİHAN YELDAN KIZILCIK ŞERBETİ'NE GERİ Mİ GELDİ?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde heyecan sürerken Neslihan Yeldan, oyuncu kadrosuna yeniden dahil oldu. Ünallar'ın hayatına tekrar dahil olan Sevtap karakterinin neler yaşayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde de Nursema karakteri geri dönmüştü.

DİZİDEN AYRILDIĞINDA BÖYLE VEDA ETMİŞTİ

Sevtap karakterinin diziden ayrılması üzerine Neslihan Yeldan, sosyal medya hesabından ""Hoşça kal Sevtap...

Çok tatlıydın, zır deliydin. Bambaşkaydın. Rengarenk bir gökkuşağıydın, gri havadan sonra çıkıp renklerini sallıyordun ortaya.

Sadece seti, seyirciyi değil beni bile ne çok güldürdün. Sayende gittiğim her yerde gülümseyerek karşılandım. Seninle arkadaş olmak istedi herkes. Sana bayıldıklarını söylediler. Ah yıllardır oynadığım her kadını alkışlayan canım seyirci, hayat hediyesisiniz.

Daha iyi bir sonu, mutluluğu hak ediyordun Sevtap. Seni çok sevdim, çok sevdik. Sevdicekten zorla ayrılmak da bi tuhaf işte...

Ama bazı karakterler rol bitince öyle hemen gitmez, ortadan pat diye kaldırılsa da bitmez. Hep hatırlanacak, özleneceksin." açıklamasını yapmıştı.