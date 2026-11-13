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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 20:48

Kızılcık Şerbeti Sevtap geri mi döndü? Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne geri mi geldi?

Kızılcık Şerbeti'nde Neslihan Yeldan'ın oynadığı Sevtap karakteri diziden ayrılmıştı. İkinci sezonda Nursema'dan sonra bir diğer geri dönen isim ise Sevtap oldu. Seyirciler ise Kızılcık Şerbeti Sevtap geri mi döndü araştırmasına başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Kızılcık Şerbeti Sevtap geri mi döndü? Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne geri mi geldi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 20:48

Ekranların sevilen dizisi cuma akşamları 20.00'de izleyici ile buluşuyor. 2. sezonda 'nın geri dönmesinin ardından Sevtap karakteri de geri geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ SEVTAP GERİ Mİ DÖNDÜ?

Yeni sezonu ile dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti'nde şok haber. Neslihan Yeldan'ın oynadığı Sevtap karakteri diziye geri döndü. Torununu görmek için geri dönen Sevtap, Ünallar'ın hayatına yeniden dahil olmasıyla beraber yeni bölümlerde gelişmeler yaşanacak. Başarılı oyuncu diziye geri döndü.

Kızılcık Şerbeti Sevtap geri mi döndü? Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne geri mi geldi?

NESLİHAN YELDAN KIZILCIK ŞERBETİ'NE GERİ Mİ GELDİ?

ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde heyecan sürerken Neslihan Yeldan, oyuncu kadrosuna yeniden dahil oldu. Ünallar'ın hayatına tekrar dahil olan Sevtap karakterinin neler yaşayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde de Nursema karakteri geri dönmüştü.

Kızılcık Şerbeti Sevtap geri mi döndü? Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne geri mi geldi?

DİZİDEN AYRILDIĞINDA BÖYLE VEDA ETMİŞTİ

Sevtap karakterinin diziden ayrılması üzerine Neslihan Yeldan, sosyal medya hesabından ""Hoşça kal Sevtap...

Çok tatlıydın, zır deliydin. Bambaşkaydın. Rengarenk bir gökkuşağıydın, gri havadan sonra çıkıp renklerini sallıyordun ortaya.

Sadece seti, seyirciyi değil beni bile ne çok güldürdün. Sayende gittiğim her yerde gülümseyerek karşılandım. Seninle arkadaş olmak istedi herkes. Sana bayıldıklarını söylediler. Ah yıllardır oynadığım her kadını alkışlayan canım seyirci, hayat hediyesisiniz.

Daha iyi bir sonu, mutluluğu hak ediyordun Sevtap. Seni çok sevdim, çok sevdik. Sevdicekten zorla ayrılmak da bi tuhaf işte...

Ama bazı karakterler rol bitince öyle hemen gitmez, ortadan pat diye kaldırılsa da bitmez. Hep hatırlanacak, özleneceksin." açıklamasını yapmıştı.

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