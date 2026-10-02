Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 21:28

Kızılcık Şerbeti’nde Çimen’in yeni partneri kim? Çimen’in yeni partneri hangi oyuncu olacak?

Kızılcık Şerbeti’nde Çimen karakterinin aşk hayatında yeni bir dönem başlıyor. Dizinin genç karakteri Çimen’in yeni partnerinin kim olacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, yeni sezonda hikâyeye dahil olacak oyuncu da araştırılmaya başlandı. “Kızılcık Şerbeti Çimen’in yeni partneri kim?”, “Çimen’in yeni sevgilisi hangi oyuncu olacak?” soruları gündeme geldi.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti’nde Çimen’in yeni partneri kim? Çimen’in yeni partneri hangi oyuncu olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 21:28

dizisinde Çimen karakterinin hikâyesinde de yeni bir sayfa açılacağı konuşulurken, genç karakterin yeni partnerinin kim olacağı merak konusu oldu. Çimen’in hayatına dahil olacak yeni karakter, dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak gelişmelerin merkezinde yer alacak. İzleyiciler özellikle “Kızılcık Şerbeti’nde Çimen’in yeni partneri kim?” ve “Çimen’in yeni sevgilisi hangi oyuncu olacak?” sorularına yanıt arıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE ÇİMEN’İN YENİ PARTNETİ KİM OLACAK?

Sosyal medyada ortaya atılan spoilere göre Kızılcık Şerbeti’nde Çimen’in aşk hayatında yeni bir dönem başlıyor. Yakında diziye dahil olacak yeni karakter, Çimen’in hayatında önemli bir yer edinecek. Sosyal medyadaki spoilerden edinilen bilgiye göre Çimen, yeni partneriyle bir barda tanışacak. Salkım’ın etkisiyle ’den ayrılan Çimen ile Emir arasında zaman zaman yakınlaşmalar yaşansa da bu bağın uzun sürmeyeceği görülüyor. 

Kızılcık Şerbeti’nde Çimen’in yeni partneri kim? Çimen’in yeni partneri hangi oyuncu olacak?

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Çimen ve Emir arasındaki bağ tamamen kopacak. Çimen’in yeni partneriyle yaşayacağı ilişkinin nasıl gelişeceği ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 

Kızılcık Şerbeti’nde Çimen’in yeni partneri kim? Çimen’in yeni partneri hangi oyuncu olacak?

Yeni karakterin Çimen’in hayatına girmesiyle birlikte dizide genç karakterin hikâyesinin farklı bir yöne taşınması bekleniyor.  Çimen’in yeni ilişkisi, önümüzdeki bölümlerde yaşanacak gelişmeler arasında dikkat çekecek.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE ÇİMEN’İN YENİ PARTNERİNİ KİM OYNAYACAK?

Kızılcık Şerbeti’nde Çimen’in hayatına yeni bir karakterin girip girmeyeceği ve olası partnerini hangi oyuncunun oynayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti dizisine dair ortaya atılan spoiler kafaları karıştırdı. Çimen’in yeni partnerinin kim olacağı konusunda netleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Kızılcık Şerbeti’nde Çimen’in yeni partneri kim? Çimen’in yeni partneri hangi oyuncu olacak?

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Çimen’in aşk hayatında yaşanabilecek gelişmelerin hikâyeye nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti’nde Çimen’in yeni partneri kim? Çimen’in yeni partneri hangi oyuncu olacak?

 İzleyiciler, Çimen’in yeni partnerinin kim olacağını ve karakterin hikâyesinde nasıl bir değişim yaşanacağını yeni bölümlerde görecek. Resmi bir açıklama geldiğinde yeni partnerin kimliği de netlik kazanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek iki kişi belli oldu! Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#Çimen
#Emir
#Salkım
#Diziler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.