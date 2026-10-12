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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 12:30

Konu Komşu dizi konusu nedir? Konu Komşu dizi oyuncuları kimler? Konu Komşu dizisi ne zaman başlıyor?

Ekranların yeni dikey dizisi Konu Komşu, son zamanlarda merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle de yayınlanan fragmanın ardından arama motorlarında dizi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Konu Komşu dizi konusu nedir? Konu Komşu dizi oyuncuları kimler? Konu Komşu dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Konu Komşu dizi konusu nedir? Konu Komşu dizi oyuncuları kimler? Konu Komşu dizisi ne zaman başlıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 12:30

ve ’nun yeni dizisi Konu Komşu, yayınlanan fragmanından sonra merak konusu oldu. Özellikle de dikey dizi formatında yayınlanacak olan Konu Komşu, arama motorlarında merak konusu olarak araştırılmaya başlandı. Peki, Konu Komşu dizi konusu nedir? Konu Komşu dizi oyuncuları kimler? Konu Komşu dizisi ne zaman başlıyor? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Konu Komşu dizi konusu nedir? Konu Komşu dizi oyuncuları kimler? Konu Komşu dizisi ne zaman başlıyor?

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Büşra Pekin ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerini paylaştığı, dikey dizi formatında yayınlanacak olan Konu Komşu dizisi, aynı lüks sitede yaşayan ve bambaşka hayatlar süren insanların hikayesini anlatıyor.
Dizi, geleneklerine bağlı eski İstanbul ve hızla değişen İstanbul arasındaki yaşam tarzlarını, farklı dilleri ve kültürleri ekrana taşıyor.
Aynı sitede yaşayan iki komşunun farklı hayatları ve bu komşuluk ilişkisi üzerine kurulu olan dizide, değişen aile yapısı, farklı sosyal çevreler ve Z kuşağının bakış açısı da işleniyor.
Başrollerini Büşra Pekin ve Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı dizide Yetkin Dikinciler, Menderes Samancılar, Neslihan Yeldan gibi isimler de yer alıyor.
Rıza Kocaoğlu taksici Basri'yi, Büşra Pekin ise Döne karakterini canlandıracak.
Dizi, TV ekranlarında yayınlanmayacak, sadece dijital ve sosyal medya platformlarında izlenebilecek ve bölümleri 2-3 dakika sürecek.
Dizinin yayın tarihi henüz netleşmemiş olup, 2026 Ekim ayında yayınlanması öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

KONU KOMŞU DİZİ KONUSU NEDİR?

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Konu Komşu dizisi, daha yayın tarihi netleşmeden ekran tutkunlarının gündemine girdi. Dizinin duyurulmasının ardından yayınlanan fragmanlar gündeme gelirken dizinin konusu da araştırılmaya başlandı.

Konu Komşu dizi konusu nedir? Konu Komşu dizi oyuncuları kimler? Konu Komşu dizisi ne zaman başlıyor?

Konu Komşu dizisi, aynı lüks site de yaşayan ancak birbirinden bambaşka hayatlar süren insanların hikayesini ele alıyor. Geleneklerine bağlı eski İstanbul ve hızla değişen İstanbul arasındaki yaşam tarzları ele alınıyor. Öyle ki aynı sitenin içinde yaşayan iki komşunun farklı dilleri ve kültürleri ekrana taşıyacak.

Konu Komşu dizi konusu nedir? Konu Komşu dizi oyuncuları kimler? Konu Komşu dizisi ne zaman başlıyor?

Değişen aile yapısı ve farklı sosyal çevreler gündeme gelirken Z kuşağının da şehre, aileye ve çevresine bakış açısı dizinin önemli yapı taşları arasında yer alıyor. Dizinin temel konu başlıkları arasında ise eğlence, komedi bir araya geliyor.

Konu Komşu dizi konusu nedir? Konu Komşu dizi oyuncuları kimler? Konu Komşu dizisi ne zaman başlıyor?

KONU KOMŞU DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Komedi alanında dikkat çeken isimlerden biri olan Büşra Pekin ve oynadığı yapımlarla adını duyurmayı başaran Rıza Kocaoğlu’nun başrolünde yer aldığı Konu Komşu, farklı kuşaklardan oyuncuları da bir araya getiriyor. Yetkin Dikinciler, Menderes Samancılar, Neslihan Yeldan, Asuman Dabak, Tuana Naz Tiryaki, Hakan Ummak, Naz Çağla Irmak, Melisa Doğu, Tuğçe Tamer ve Ayşe Melike Çerçi yer alıyor.

Konu Komşu dizi konusu nedir? Konu Komşu dizi oyuncuları kimler? Konu Komşu dizisi ne zaman başlıyor?

Dizi de Rıza Kocaoğlu, taksici Basri’yi oynarken Büşra Pekin ise Döne karakteriyle ekranlara gelecek. İki Dakika Creative House imzası taşıyan dizi de Bora Tekay tarafından yönetmenliği yapılıyor. Senaryosu ise Okan Başar Bahar, Görkem Tüzün ve Eray Yasin Işık tarafından kaleme alınıyor.

Konu Komşu dizi konusu nedir? Konu Komşu dizi oyuncuları kimler? Konu Komşu dizisi ne zaman başlıyor?

KONU KOMŞU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konu Komşu dizisinin fragmanlarının yayınlanmasının ardından ‘ne zaman başlayacak?’ merak konusu oluyor. Ancak dizinin tam olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Dizi sadece dijital ve sosyal medya izleyicisine hitap edecek. TV ekranlarında yayınlanmayacak.

Konu Komşu dizi konusu nedir? Konu Komşu dizi oyuncuları kimler? Konu Komşu dizisi ne zaman başlıyor?

Yapımın bölümleri 2-3 dakika sürmesi planlanırken sosyal medya araçları tarafından da ücretsiz bir şekilde izlenebilecek. Dizinin ise ne zaman başlayacağı henüz belli değil, 2026’da Ekim ayında yayınlanacağı ifade edilen Konu Komşu ilerleyen günlerde yayın tarihiyle de gündemdeki yerini alır.

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#Rıza Kocaoğlu
#büşra pekin
#z kuşağı
#Diziler
#Konu Komşu
#Döne
#Mavi Kadin
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