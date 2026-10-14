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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:24

Kortizol miktarı az olan eczane kremleri hangileri? Egzama için en az kortizole sahip kremler

Egzama tedavisinde kullanılan kortizol içeren kremlerin etken madde oranları ve etki güçleri birbirinden farklılık gösteriyor. Peki, kortizol oranı düşük olan kremler hangileri ve egzama için hangi seçenekler tercih ediliyor?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Kortizol miktarı az olan eczane kremleri hangileri? Egzama için en az kortizole sahip kremler
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:24

nedeniyle kaşıntı, kızarıklık ve cilt kuruluğu yaşayan kişiler, tedavi sürecinde kullanılan kremleri araştırıyor. Özellikle kortizol miktarı düşük olan ürünler ve daha hafif etkili seçenekler merak ediliyor. Ancak kremlerin etkisi yalnızca kortizol miktarına göre belirlenmiyor; etken madde, uygulama bölgesi ve egzamanın şiddeti de seçimde önem taşıyor. Peki, egzama için kullanılan kremler arasında hangi seçenekler öne çıkıyor?

HABERİN ÖZETİ

Kortizol miktarı az olan eczane kremleri hangileri? Egzama için en az kortizole sahip kremler

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Egzama tedavisi kullanılan kortizonlu ve kortizonsuz kremlerin seçimi; Ürün etken maddesi, etki gücü, uygulama bölgesine ve insanlara göre değişiklik göstermektedir.
Hafif etkili kortikosteroidler arasında hidrokortizon asetat içeren Hipokort %0,5 yer alırken, Eumovate orta etkili, Advantan ise daha güçlü kortikosteroidler arasında mevcuttur.
Kortizonlu kremlerin uzun süre ve kontrolsüz kullanımı ciltte incelme, renk değişimi ve kılcal damarların belirginleşmesi gibi yan kalıcı yol açabilir.
Kortizonlu bakım sisteminin şekli ve arttırılmasının kullanılması; Yüz, boyun ve göz bakımı gibi hassas azaltma etkisine dikkat edilmesi gerekir.
Kortizonsuz seçenekler arasında seramit, gliserin ve vazelin içeren nemlendiricilerin yanı sıra takrolimus ve pimekrolimus içeren reçeteli kremler bulunur.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

EGZAMA İÇİN KORTİZOL MİKTARI DÜŞÜK KREMLER HANGİLERİ?

Egzama tedavisinde kullanılan kremler, içerdikleri etken maddeye ve etki güçlerine göre farklılık gösteriyor. Hafif etkili kortikosteroidler arasında hidrokortizon içeren ürünler bulunuyor. Ancak bir kremin yalnızca yüzde değerine bakarak daha hafif veya daha güvenli olduğunu söylemek doğru değil. Etken maddenin türü, kremin formu, cildin hangi bölgesine uygulanacağı ve egzamanın şiddeti de tedavi seçiminde belirleyici oluyor.

Kortizol miktarı az olan eczane kremleri hangileri? Egzama için en az kortizole sahip kremler

HAFİF ETKİLİ KORTİZONLU KREMLER HANGİLERİ?

Egzama tedavisinde kullanılan kortizonlu kremler, etken maddelerine ve etki güçlerine göre farklı gruplara ayrılıyor. Hidrokortizon asetat içeren Hipokort %0,5 krem, hafif etkili kortikosteroid seçenekleri arasında bulunuyor. Ancak her egzama türü için aynı krem uygun olmayabiliyor. Kremin kullanılacağı bölge, ciltteki belirtiler ve hastalığın şiddeti tedavi seçiminde önem taşıyor.

Kortizol miktarı az olan eczane kremleri hangileri? Egzama için en az kortizole sahip kremler

EGZAMA İÇİN KULLANILAN KORTİZONLU KREM MARKALARI

  • Hipokort %0,5 krem: Hidrokortizon asetat içerir ve hafif etkili kortikosteroidler arasında değerlendirilir.
  • Eumovate krem: Klobetazon bütirat içerir; hafif değil, orta etkili kortikosteroid grubundadır.
  • Advantan krem: Metilprednizolon aseponat içerir ve daha güçlü kortikosteroidler arasında değerlendirilir.
Kortizol miktarı az olan eczane kremleri hangileri? Egzama için en az kortizole sahip kremler

KORTİZOL İÇEREN KREMLER KULLANILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Egzama tedavisinde kullanılan kortizonlu kremlerin doktorun önerdiği şekilde ve belirtilen süre boyunca uygulanması gerekiyor. Kremin daha sık veya daha fazla miktarda kullanılması, tedavinin daha etkili olmasını sağlamadığı gibi ciltte yan etki riskini de artırabiliyor. Özellikle yüz, göz çevresi, boyun ve cilt kıvrımları gibi hassas bölgelerde kullanılan ürünün etki gücüne dikkat edilmesi önem taşıyor.

Kortizol miktarı az olan eczane kremleri hangileri? Egzama için en az kortizole sahip kremler

Kortizonlu kremlerin uzun süre kontrolsüz kullanılması ciltte incelme, renk değişikliği ve kılcal damarların belirginleşmesi gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle egzamanın bulunduğu bölgeye ve belirtilerin şiddetine uygun ürünün seçilmesi gerekiyor. Çocuklarda, geniş cilt alanlarına uygulama yapılacağı durumlarda veya egzama belirtileri düzelmediğinde doktora danışılması önem taşıyor. Ayrıca ciltte akıntı, belirgin ağrı ya da enfeksiyon belirtileri görülürse tıbbi değerlendirme alınması gerekiyor.

Kortizol miktarı az olan eczane kremleri hangileri? Egzama için en az kortizole sahip kremler

KORTİZONSUZ EGZAMA KREMLERİ VAR MI?

Egzama tedavisinde kortizon içermeyen krem ve nemlendirici seçenekleri de bulunuyor. Özellikle cilt bariyerini destekleyen, nem kaybını azaltan ve kuruluğu hafifletmeye yardımcı olan ürünler, egzama bakımının önemli bir parçasını oluşturuyor. Seramid, gliserin ve vazelin içeren nemlendiriciler cildin nemini korumaya yardımcı olabiliyor.

Kortizol miktarı az olan eczane kremleri hangileri? Egzama için en az kortizole sahip kremler

Kortizonsuz seçenekler arasında bazı durumlarda doktor tarafından reçete edilen takrolimus ve pimekrolimus içeren kremler de yer alıyor. Bu ürünler özellikle belirli egzama türlerinde ve hassas bölgelerde değerlendirilebiliyor. Ancak nemlendiriciler ile iltihabı kontrol etmeye yönelik ilaçlar aynı etkiye sahip değil. Bu nedenle ürün seçiminin egzamanın türüne, belirtilerin şiddetine ve cildin ihtiyaçlarına göre yapılması gerekiyor.

Kortizol miktarı az olan eczane kremleri hangileri? Egzama için en az kortizole sahip kremler

Egzama tedavisinde doğru kremi seçmek, ciltteki belirtilerin hafifletilmesi ve cilt bariyerinin korunması açısından önem taşıyor. Kortizonlu veya kortizonsuz ürünlerin tercihi, egzamanın türüne ve şiddetine göre değişebiliyor. Bu nedenle krem seçerken yalnızca etken madde oranına değil, ürünün etki gücüne ve kullanım talimatlarına da dikkat etmek gerekiyor.

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ETİKETLER
#egzama
#Güzellik
#Hidrokortizon
#Hipokort
#Eumovate
#Advantan
#Mavi Kadin
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