Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Saç Bakımı & Saç Uzatma
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 12:41

Kuaföre gitmeye son! Saçları ipek gibi yapan o bakım kürü gündemde

Elektriklenen, matlaşan ve sertleşen saçlar için evde uygulanabilen bakım yöntemleri ilgi görüyor. Özellikle saçların daha yumuşak ve kolay taranabilir olmasına yardımcı olan doğal içerikli kürler, saç bakım rutinlerinde öne çıkıyor. Ancak her saç tipinin farklı ihtiyaçları bulunduğu için kullanılan malzemelerin seçimine ve uygulama sıklığına dikkat etmek gerekiyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kuaföre gitmeye son! Saçları ipek gibi yapan o bakım kürü gündemde
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 12:41

Evde saç bakımı yapmak isteyenler, pahalı kuaför uygulamalarına alternatif olabilecek pratik yöntemleri araştırıyor. Özellikle kuru ve kabaran saçların daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olabilecek doğal yağlar, saç bakım rutinlerinde sıkça tercih ediliyor. ve saç kremiyle hazırlanan basit bir bakım uygulaması da saç tellerinin yumuşamasını ve tarama sırasında daha kolay şekil almasını destekleyebiliyor.

KUAFÖRE GİTMEYE SON VEREN SAÇ BAKIMI 

Kuru ve sertleşmiş saçlar için evde denenebilecek yöntemlerden biri, az miktarda zeytinyağı ile saç kreminden yararlanmak. Zeytinyağı saç tellerinin yüzeyini kaplayarak yumuşaklık hissine katkıda bulunabilir. Saç kremi ise saçların daha kolay taranmasına ve dolaşıklığın azalmasına yardımcı olabilir.

Kuaföre gitmeye son! Saçları ipek gibi yapan o bakım kürü gündemde

Bakım için gerekenler:

•    1 çay kaşığı zeytinyağı
•    Saç uzunluğuna uygun miktarda saç kremi

Karışımı hazırlamak için zeytinyağı, avuç içinde az miktarda saç kremiyle karıştırılabilir. Uygulama, saç derisine değil, özellikle kuru olan saç boylarına ve uçlarına yapılmalı. Ürün saçta birkaç dakika bekletildikten sonra iyice durulanmalı. Kullanılan saç kreminin talimatları farklıysa ürünün kendi kullanım yönergeleri esas alınmalı.

Bu uygulama her saç tipinde aynı sonucu vermeyebilir. İnce telli ve çabuk yağlanan saçlarda zeytinyağı ağırlaşmaya neden olabileceğinden daha az miktar kullanmak veya yalnızca saç kremiyle bakım yapmak daha uygun olabilir.

Kuaföre gitmeye son! Saçları ipek gibi yapan o bakım kürü gündemde

SAÇLARI İPEK GİBİ GÖSTEREN ASIL DETAY NE?

Saçların pürüzsüz görünmesi yalnızca kullanılan bakım ürününe bağlı değil. Yıkama alışkanlıkları, ısı kullanımı, saçın taranma biçimi ve kimyasal işlemler de saç tellerinin durumunu etkiliyor. Saçı çok sıcak suyla yıkamak, sık sık yüksek ısıyla şekillendirmek ve ıslakken sert hareketlerle taramak saç tellerinde yıpranmaya yol açabilir. Bu nedenle saç bakımında yalnızca maske uygulamak yerine günlük alışkanlıklara da dikkat etmek gerekiyor.

Saçları yıkarken ılık su kullanmak, saç tipine uygun bir şampuan seçmek ve her yıkamada saç kreminden yararlanmak daha kolay taranan saçlar elde etmeye yardımcı olabilir. Isı ile şekillendirme yapılacaksa ısı koruyucu ürün kullanılması da önem taşıyor.

Kuaföre gitmeye son! Saçları ipek gibi yapan o bakım kürü gündemde

HER SAÇ TİPİNE AYNI KÜR UYGULANMAZ

Kuru, kalın telli ve kıvırcık saçlar nemlendirici bakımlara daha fazla ihtiyaç duyabilirken ince telli saçlar yoğun yağlarla ağırlaşabilir. Boyalı veya kimyasal işlem görmüş saçlarda ise ürün seçimi daha dikkatli yapılmalı.
Özellikle saç derisinde egzama, tahriş veya hassasiyet bulunan kişilerin zeytinyağı dâhil yeni bir ürünü doğrudan saç derisine uygulamaktan kaçınması gerekiyor. Herhangi bir yanma, kaşıntı veya kızarıklık görülürse uygulama bırakılmalı.

Kuaföre gitmeye son! Saçları ipek gibi yapan o bakım kürü gündemde

Saçın yapısına uygun bir bakım rutini oluşturmak, rastgele karışımlar denemekten daha etkili bir yaklaşım olabilir. Evde yapılan uygulamalar saçların görünümünü desteklese de yoğun yıpranmayı, kırıkları veya saç derisi hastalıklarını tek başına ortadan kaldırmaz.

KUAFÖRE GİTMEDEN ÖNCE BUNLARI BİLİN

Evde bakım yapmak saçların daha yumuşak ve düzenli görünmesine katkı sağlayabilir. Bununla birlikte saç kesimi, yoğun kırıkların alınması ve profesyonel düzleştirme gibi işlemlerin yerini tutmaz. Özellikle saç uçları belirgin şekilde kırılmışsa bakım ürünleri bu bölümleri kalıcı olarak eski hâline getiremez. Saçın daha sağlıklı görünmesi için kırık uçların gerektiğinde kestirilmesi ve yıpranmaya neden olan işlemlerin azaltılması önem taşıyor.

Kuaföre gitmeye son! Saçları ipek gibi yapan o bakım kürü gündemde

Sonuç olarak saçları ipek gibi gösteren tek bir mucizevi kür bulunmuyor. Saç tipine uygun ürünler, doğru yıkama alışkanlıkları ve düzenli bakım bir araya geldiğinde daha yumuşak, parlak ve kolay şekil alan saçlara ulaşmak mümkün olabilir. Evde hazırlanan karışımları kullanırken ise ölçülü davranmak ve saçın verdiği tepkileri gözlemlemek gerekiyor.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saç bakımının gizli kahramanları! Sağlıklı saçlar için hangi vitaminler önemli?
Kuaförümün verdiği saç bakımını tam 1 ay denedim! Sonuca inanamayacaksınız
ETİKETLER
#saç bakımı
#zeytinyağı
#Saç Kremi
#saç tipi
#Saç Bakımı & Saç Uzatma
#Saç Uçları
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.