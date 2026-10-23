Kürk yakalı örgü hırka modelleri 2026’da dikkat çekiyor!

Kürk yakalı örgü hırkalar, 2026 kış modasında öne çıkan tasarımlar arasında yer alıyor. Yumuşak dokulu iplerle örülen ve tüylü yakalarla tamamlanan modeller, sade kombinlere bile dikkat çekici bir görünüm kazandırıyor. Kürklü hırkaları günlük hayatta jean pantolon, basic tişört ve botlarla bir araya getirerek rahat bir stil oluşturabilirsiniz. Daha zarif bir görünüm içinse kumaş pantolon veya midi etek tercih edebilirsiniz. El örgüsü kürk yakalı hırka yapmayı düşünenler, yaka kısmında farklı dokular kullanarak tasarımlarına hareket katabilir. İşte 2026 kürklü örgü hırka modasına dair öneriler.

KÜRK YAKALI ÖRGÜ HIRKA MODELLERİ 2026

2026 kürk yakalı örgü hırka modelleri, sıcak tutan dokuları ve şık görünümleriyle kış kombinlerine farklı bir hava katıyor. Krem, kahverengi, siyah ve bordo gibi renklerle hazırlanan tasarımlar, günlük giyimden klasik kombinlere kadar birçok stile uyum sağlıyor. El örgüsü, oversize ve kısa kesim kürk yakalı hırkalar, hem rahat hem de dikkat çekici parçalar arayanlar için değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.

KREM RENK KÜRK YAKALI ÖRGÜ HIRKA

Açık renkleri sevenler için zarif bir seçenek. Jean pantolon ve çizmelerle sade, şık bir kombin oluşturabilirsiniz.

KAHVERENGİ KÜRK YAKALI HIRKA

Sıcak tonlarıyla kış kombinlerine uyum sağlar. Özellikle bej pantolonlarla oldukça hoş görünür.

SİYAH KÜRK YAKALI ÖRGÜ HIRKA

Klasik ve kurtarıcı bir model. Hem günlük kombinlerde hem de akşam stilinde kullanılabilir.

BORDO KÜRK YAKALI HIRKA

Daha iddialı bir görünüm isteyenlere hitap eder. Siyah pantolon ve sade aksesuarlarla tamamlanabilir.

OVERSİZE KÜRK YAKALI ÖRGÜ HIRKA

Bol kesimiyle rahat bir stil sunar. Dar paça pantolonlar ve uzun çizmelerle dengeli görünür.

KISA KESİM KÜRK YAKALI HIRKA

Yüksek bel pantolon ve eteklerle uyumludur. Bel hattını vurgulayan kombinleri sevenler için ideal.

GRİ KÜRK YAKALI ÖRGÜ HIRKA

Zamansız rengi sayesinde farklı parçalarla kolayca eşleşir. Beyaz, siyah ve denim tonlarıyla kullanılabilir.

DÜĞMELİ EL ÖRGÜSÜ KÜRK YAKALI HIRKA

El yapımı görünümü, örgü dokusu ve belirgin düğmeleriyle nostaljik bir hava taşır. Günlük giyimde de şık bir alternatiftir.