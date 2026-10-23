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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:31

Tığla yapılan Pinterest'ten fırlamış örgü runner modeller 2026

Sofralarına el emeğiyle hazırlanmış, zarif ve farklı bir dokunuş katmak isteyenlerin ilgisini çeken tığ işi runner modelleri, 2026 yılında da ev dekorasyonunun sevilen parçaları arasında yer alıyor. Özellikle Pinterest'te öne çıkan çiçekli, dantelli, motifli ve modern çizgilere sahip örgü runner tasarımları, yemek masalarından konsol üzerine kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. Üstelik doğru ip ve renk seçimiyle hazırlanan modeller, hem klasik hem de çağdaş dekorasyon tarzlarına kolayca uyum sağlıyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Tığla yapılan Pinterest'ten fırlamış örgü runner modeller 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:31

El işi ürünlere ilginin artmasıyla birlikte tığla örülen masa örtüleri ve runner modelleri de dekorasyonda yeniden dikkat çekiyor. Özellikle Pinterest'te sıkça karşılaşılan tasarımlar, geleneksel dantel anlayışını modern evlerin sade ve şık görünümüyle bir araya getiriyor. İşte 2026’nın en beğenilen tığla yapılan Pinterest'ten fırlamış runner modeller.

PINTEREST'TE GÖRENLERİN ÖRMEK İSTEYECEĞİ RUNNER MODELLERİ

runner modelleri yalnızca yemek masalarında değil, antre konsollarında, sehpaların üzerinde ve yatak odasındaki şifonyerlerde de kullanılabiliyor. Dar ve uzun yapıları sayesinde yüzeyin tamamını kaplamadan dekoratif bir görünüm sunan bu parçalar, el emeğini evinin farklı köşelerine taşımak isteyenler için de güzel bir seçenek oluşturuyor.

Tığla yapılan Pinterest'ten fırlamış örgü runner modeller 2026

2026 yılında öne çıkan tasarımlarda doğal tonlar, geometrik desenler, üç boyutlu çiçek motifleri ve ince dantel ayrıntıları dikkat çekiyor. Örgüye yeni başlayanlar için sade modeller bulunurken daha detaylı işlerden hoşlananlar için birbirine eklenen motiflerle hazırlanan alternatifler de bulunuyor.

ÇİÇEK MOTİFLİ RUNNER MODELLERİYLE SOFRALARA RENK KATIN

Tığ işi runner denildiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biri çiçek motifli modeller oluyor. Küçük papatyalardan iri güllere, beş yapraklı klasik motiflerden kabartmalı çiçeklere kadar pek çok farklı tasarım tercih edilebiliyor.
Birbirinden bağımsız örülen çiçeklerin sonradan birleştirilmesi, runner hazırlamayı kolaylaştıran yöntemler arasında yer alıyor. Bu teknikte her motif ayrı ayrı tamamlanabildiği için uzun bir örgüyü tek parça halinde örmek zorunda kalınmıyor.

Tığla yapılan Pinterest'ten fırlamış örgü runner modeller 2026

Krem zemin üzerine beyaz çiçekler, pastel pembe ve yeşil tonları ya da sarı-beyaz kombinasyonları özellikle bahar ve yaz sofralarına uyum sağlıyor. Daha sade bir görünüm isteyenler ise tek renk ip kullanarak motiflerin biçimini ön plana çıkarabiliyor.

DANTEL SEVENLERE ZARİF VE ZAMANSIZ TASARIMLAR

Klasik dantel görünümünden vazgeçemeyenler için ince iplerle hazırlanan tığ işi runner modelleri öne çıkıyor. File örgü, zincir boşlukları, yaprak desenleri ve küçük çiçek ayrıntılarıyla hazırlanan tasarımlar, özellikle ahşap ve cam masalarda hoş bir görünüm sunuyor.

Tığla yapılan Pinterest'ten fırlamış örgü runner modeller 2026

Beyaz ve ekru tonlarındaki dantel runner modelleri, klasik mobilyalarla olduğu kadar sade ve modern dekorasyonlarla da kullanılabiliyor. İnce işlemeli kenarlar ve simetrik desenler, masanın üzerinde kalabalık bir görüntü oluşturmadan zarif bir tamamlayıcı işlevi görüyor.

Bu tür modellerde ip kalınlığına ve tığ numarasına dikkat etmek gerekiyor. İnce ipler daha narin bir görünüm sağlarken örme süresini uzatabiliyor. Örgüye yeni başlayanların daha kalın iplerle ve kolay takip edilen desenlerle çalışması işlerini kolaylaştırabiliyor.

Tığla yapılan Pinterest'ten fırlamış örgü runner modeller 2026

MODERN EVLERİN FAVORİSİ: GEOMETRİK DESENLİ RUNNERLAR

Geleneksel dantel modellerinin dışında bir seçenek arayanlar için geometrik desenli tığ işi runnerlar dikkat çekiyor. Kare, baklava, zikzak ve şerit desenleriyle hazırlanan bu tasarımlar, özellikle İskandinav ve minimalist dekorasyon tarzını benimseyen evlerde tercih edilebiliyor.

Bu modellerde bej, taş, vizon, antrasit ve kırık beyaz gibi nötr tonlar öne çıkıyor. İki farklı rengin dönüşümlü kullanılmasıyla hazırlanan tasarımlar ise masaya hareket katarken genel dekorasyonun sadeliğini koruyor.
Kare motiflerin birleştirilmesiyle yapılan runnerlar, ölçü açısından da esneklik sağlıyor. Masanın uzunluğuna göre motif sayısı artırılabiliyor veya azaltılabiliyor. Böylece hazır ölçülere bağlı kalmadan, kullanılacak alana uygun bir model hazırlanabiliyor.

Tığla yapılan Pinterest'ten fırlamış örgü runner modeller 2026

KABARTMALI VE ÜÇ BOYUTLU ÇİÇEKLERLE FARKLI BİR GÖRÜNÜM

Pinterest'te dikkat çeken örgü fikirleri arasında kabartmalı çiçeklerle hazırlanan runner modelleri de bulunuyor. Yaprakların ve çiçeklerin belirgin biçimde öne çıktığı bu tasarımlar, düz örgülere kıyasla daha dokulu bir görünüm sunuyor.

Üç boyutlu çiçek motifleri tek başına kullanılabildiği gibi düz bir runner üzerine belirli aralıklarla da yerleştirilebiliyor. Böylece tüm yüzeyi yoğun desenlerle doldurmadan daha hareketli bir tasarım elde edilebiliyor. Bu modellerde özellikle çiçeklerin boyutunu ve renklerini dengeli seçmek önem taşıyor. Büyük motifler geniş masalarda daha rahat görünürken küçük çiçeklerle hazırlanan ince tasarımlar dar masalar ve konsollar için uygun bir alternatif olabiliyor.
 

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ETİKETLER
#tığ işi
#Runner
#masa örtüsü
#Örgü
#pinterest
#Örgü & Hobi
#Mavi Kadin
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