Ev temizliğinde çoğu zaman gözden kaçan ancak temizlenmesi en zahmetli lekelerden biri de pencere pervazlarında kuruyan kuş pislikleri oluyor. Özellikle mermer yüzeylerde uzun süre kalan bu kalıntılar, yanlış yöntemlerle temizlendiğinde çizilmelere ve matlaşmaya neden olabiliyor. Peki, mermerin doğal dokusuna ve parlaklığına zarar vermeden kurumuş kuş pisliği nasıl çıkarılır? Sert kimyasallara ve aşındırıcı malzemelere ihtiyaç duymadan uygulanabilecek pratik temizlik yöntemiyle pencere pervazlarını korumak mümkün. İşte adım adım dikkat edilmesi gerekenler...

KURUMUŞ KUŞ PİSLİĞİ MERMERDE NEDEN İZ BIRAKIYOR?

Kuş pislikleri yalnızca yüzeyde kalan basit bir kir olarak değerlendirilmemeli. İçerdikleri ürik asit ve diğer organik maddeler, özellikle uzun süre temizlenmeden bekletildiğinde mermer yüzeylerde leke ve matlaşmaya yol açabiliyor.

Mermer, doğal yapısı gereği gözenekli ve asitlere karşı hassas bir taş. Bu nedenle limon, sirke, tuz ruhu ve kireç çözücü gibi asit içeren ürünlerle temizlenmesi önerilmiyor. Bu tür malzemeler mermerin cilalı yüzeyine zarar vererek parlaklığını kaybetmesine neden olabiliyor. Uzmanların önerdiği en güvenli yaklaşım ise lekeyi sertçe kazımak yerine önce yumuşatmak, ardından yüzeyi nazikçe temizlemek.

İLK ADIM: KURUMUŞ LEKEYİ SUYLA YUMUŞATIN

Mermer pencere pervazındaki kurumuş kuş pisliğini çıkarmak için ilk olarak ılık su hazırlayın. Kaynar su kullanmaktan kaçının. Temiz bir mikrofiber bezi ılık suyla ıslatıp iyice sıkın. Nemli bezi doğrudan kurumuş lekenin üzerine yerleştirin ve yaklaşık 10-15 dakika bekletin. Bu işlem, kurumuş kalıntının yumuşamasına yardımcı olur.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, lekeyi hemen ovalamaya başlamamaktır. Yumuşamamış kuş pisliğini bezle sertçe silmek, yüzeydeki kirin yayılmasına ve mermerin çizilmesine neden olabilir.

Leke çok sertleşmişse aynı işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

MERMERİ ÇİZMEDEN TEMİZLEMENİN EN KOLAY YOLU

Kalıntı yumuşadıktan sonra temizlik aşamasına geçebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit:

• Ilık su

• pH nötr, mermerle uyumlu yüzey temizleyici

• Yumuşak mikrofiber bez

• Temiz ve kuru pamuklu bez

SİRKE VE LİMON KULLANMAYIN! MERMERİN PARLAKLIĞI GİDEBİLİR

Ev temizliğinde sık kullanılan sirke ve limon, mermer söz konusu olduğunda doğru bir tercih değil. Asidik yapıları nedeniyle mermerin yüzeyindeki kalsiyum karbonatla tepkimeye girebilir ve taşın cilalı dokusunu aşındırabilir.

Aynı şekilde çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç çözücü ve yoğun kimyasal içerikli temizleyiciler de gelişigüzel kullanılmamalı. Özellikle pencere pervazı gibi güneş ışığına doğrudan maruz kalan alanlarda yüzeyde oluşan matlaşma daha belirgin hale gelebiliyor.

TEMİZLİK SONRASINDA BU ADIMI ATLAMAYIN

Kuş pisliği temizlendikten sonra mermer yüzeyin temiz suyla nemlendirilmiş ayrı bir bezle silinmesi gerekiyor. Böylece temizlik ürünü kalıntıları yüzeyden uzaklaştırılabilir. Ardından kuru, yumuşak bir mikrofiber bezle pervazı tamamen kurulayın. Bu işlem hem su lekelerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olur hem de mermerin temiz görünümünü korur.

LEKE ÇIKMIYORSA NE YAPILMALI?

Bazı kuş pisliği lekeleri uzun süre mermer üzerinde kaldığında yüzeye işlemiş olabilir. Böyle durumlarda sıradan silme işlemi yeterli olmayabilir.

Temizlik sonrasında beyazımsı, mat bir alan veya renk değişikliği görülüyorsa sorun yalnızca yüzeydeki kir olmayabilir. Mermerin asit nedeniyle aşınmış olması da ihtimaller arasında.

KUŞ PİSLİĞİ LEKELERİNİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Mermer pencere pervazlarının temiz kalması için kuş pisliklerinin uzun süre yüzeyde bekletilmemesi gerekiyor. Özellikle balkon ve pencere önlerine sık sık konan kuşların bıraktığı kalıntılar mümkün olduğunca erken temizlenmeli. Haftalık olarak pervazların kontrol edilmesi, yeni oluşan lekelerin daha kolay çıkarılmasını sağlar. Ayrıca kuşların sık konduğu alanlarda uygun kuş önleyici çözümler değerlendirilebilir.



