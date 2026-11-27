İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Focaccia ekmeğini evde yapmaya ne dersiniz? İlk kez deneyecekler için göz korkutucu görünse de birkaç püf noktasına dikkat ederek dışı hafif çıtır, içi pamuk gibi yumuşak bir ekmek hazırlamak mümkün olabilir. Benim en sevdiğim tarafı ise üzerine eklenen zeytinyağı, biberiye ve iri taneli tuzun hamura kattığı o mis gibi aromasıdır. Üstelik domates, zeytin ve kekik gibi malzemelerle de zenginleştirilebiliyor. Peki, MasterChef Focaccia nasıl yapılır? İtalyanların meşhur Focaccia ekmeğinin malzemeleri neler? İşte evde deneyebileceğiniz Focaccia tarifi ve yapımının püf noktaları!

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HABERİN ÖZETİ MasterChef Focaccia nasıl yapılır? İşte İtalyan usulü Focaccia ekmeği tarifi! Bu haber, evde kolayca yapılabilecek, dışı hafif çıtır, içi pamuk gibi yumuşak İtalyan Focaccia ekmeği tarifini ve yapım püf noktalarını paylaşıyor. Focaccia ekmeği, üzerine zeytinyağı, biberiye ve iri taneli tuz eklenerek lezzetlendirilebilir ve domates, zeytin gibi malzemelerle zenginleştirilebilir. Tarif için gerekli malzemeler arasında ılık su, kamış şekeri, aktif kuru maya, çok amaçlı un, deniz tuzu ve sızma zeytinyağı bulunmaktadır. Focaccia yapımında, hamurun mayalanması ve kabın kenarlarına doğru katlanarak şekil verilmesi önemlidir. Pişirme aşamasında, fırın önceden 220°C'ye ısıtılmalı ve ekmek altın kahverengi olana kadar 20-30 dakika pişirilmelidir. Yapışmaz olmayan tavalar için, tereyağı ile yağlama önerilmektedir.

FOCACCİA EKMEĞİ TARİFİ!

Gerekli malzeme

1¾ su bardağı ılık su

2 çay kaşığı kamış şekeri

1 paket aktif kuru maya

500 gram çok amaçlı un (4 su bardağı)

2 çay kaşığı deniz tuzu

6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

İsteğe bağlı olarak, üzerine serpmek için pul pul deniz tuzu

İsteğe bağlı olarak, üzerine serpmek için doğranmış taze biberiye

FOCACCİA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Mikserin hamur yoğurma aparatı takılı haznesine su ve şekeri koyun ve karıştırın. Üzerine mayayı serpip tekrar karıştırın. 5 dakika veya maya köpürene kadar bekletin. Eğer maya köpürmezse, karışımı atın ve yeni maya ile tekrar başlayın.

Unu ve tuzu ekleyin ve pürüzlü bir hamur oluşana kadar düşük hızda karıştırın. Hızı orta seviyeye çıkarın ve 5 dakika karıştırın. Çok elastik, yapışkan bir hamur oluşmalı ve kabın kenarlarına yapışmaya başlamalıdır.

Geniş bir kaseyi 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Hamuru, mikserin kabından spatula yardımıyla sıyırarak kaseye aktarın. Elle aktarmak için çok yapışkan olacaktır. Hamurun kenarlarında biriken yağı parmaklarınızla hafifçe yüzeyine yayın. Kasenin üzerini streç film veya nemli bir bezle örtün ve hamur iki katına çıkana kadar, 1 ila 1,5 saat bekletin.

9x13 inçlik bir fırın kabını 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Hamurun üzerini açın ve ellerinizi zeytinyağı ile ovun. Elinizi hamurun bir kenarının altına olabildiğince kaydırarak kendi içine katlayın. Kabın kenarı boyunca bu işlemi tekrarlayarak hamuru kendi içine katlayın, ta ki kaptan kaldırabileceğiniz kabaca bir top elde edene kadar.

Hamuru hazırlanan tepsiye aktarın ve yağla kaplamak için çevirin. Hamuru tepsinin kenarlarına doğru bastırın. Gevşemesine ve kenarlardan ayrılmasına izin verin, ardından tekrar kenarlara doğru bastırın. Tepsiyi streç film veya nemli bir bezle örtün ve hamur iki katına çıkana kadar yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanmanın 30. dakikasında fırını 220°C'ye (425°F) önceden ısıtın.

Streç filmi çıkarın ve kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını hamurun üzerine gezdirin. Ellerinizi zeytinyağıyla ovun, ardından parmaklarınızla hamurun yüzeyine girintiler yapın ve hamuru tepsiye bastırın. İsteğe bağlı olarak pul pul deniz tuzu ve biberiye serpin. 20 ila 30 dakika veya altın kahverengi olana kadar pişirin.

Dipnot: Tavanız yapışmaz değilse, zeytinyağını eklemeden önce tereyağı ile yağlayın. Bu, ekmeğin tavaya yapışmasını önleyecektir.