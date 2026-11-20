MasterChef’te mantar soslu burger, klasik hamburger lezzetine farklı bir yorum getirerek dikkatleri üzerine çekiyor. Sulu köfte, eriyen cheddar peyniri ve yoğun mantar sosunun bir araya geldiği bu lezzet, burger sevenlerin iştahını kabartıyor. Özellikle evde hazırlanan hamburgerlere yeni bir dokunuş katmak isteyenler için mantar soslu burger oldukça merak uyandırıcı bir seçenek. Mantarın kendine özgü aroması, kremalı sosun yumuşak dokusu ve köftenin doyurucu lezzetiyle buluşunca ortaya unutulmayacak bir tat çıkıyor. Peki, MasterChef mantar soslu burger nasıl yapılıyor?

MANTAR SOSLU BURGER TARİFİ

Gerekli malzeme

Burger köftesi için:

400 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet küçük kuru soğan

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı hardal

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı galeta unu

Mantar sosu için:

250 gram kültür mantarı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı krema

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

Burger için:

4 adet burger ekmeği

4 dilim cheddar peyniri

4 yaprak marul

1 adet domates

1 adet kırmızı soğan

2 yemek kaşığı mayonez

Çıtır soğanlı tavuk burger

MANTAR SOSLU BURGER NASIL YAPILIR?

Mantar soslu burger hazırlamak için öncelikle dana kıymayı geniş bir kaba alıyorum. Üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, hardal, galeta unu, tuz ve karabiber ekleyerek bütün malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Hazırladığım köfte harcını dört eşit parçaya bölüp burger ekmeğine uygun yuvarlak köfteler şekillendiriyorum. Köfteleri yaklaşık 15 dakika buzdolabında dinlendiriyorum.

Bu sırada mantarları temizleyip ince ince dilimliyorum. Tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıttıktan sonra mantarları yüksek ateşte suyunu çekene kadar soteliyorum. Ardından doğranmış sarımsağı ekleyip kısa süre kavuruyorum. Kremayı, tuzu, karabiberi ve kekiği ilave ederek sos koyulaşana kadar pişiriyorum.

Dinlenen köfteleri kızgın yapışmaz tavada iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Pişmelerine yakın üzerlerine cheddar dilimleri yerleştirerek peynirin erimesini sağlıyorum. Burger ekmeklerini ortadan kesip iç yüzeylerini hafifçe kızartıyorum. Ekmeklerin iç tarafına mayonez sürüp alt bölüme marul ve domates dilimleri yerleştiriyorum. Üzerine köfteyi, kremalı mantar sosunu ve kırmızı soğan halkalarını ekliyorum. Son olarak ekmeğin üstünü kapatıp bekletmeden servis ediyorum. Yanına patates kızartması ekleyerek burgeri tamamlıyorum.