MasterChef su böreği tarifiyle sofralar şenleniyor! Kat kat lezzetin püf noktaları

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MasterChef su böreği tarifi, evde geleneksel lezzetler hazırlamak isteyenlerin araştırdığı tarifler arasında bulunuyor. İlk kez yapacaklar için hamuru ince açmak, haşlama süresini iyi ayarlamak ve katları dikkatlice yerleştirmek önemli bir noktadır. Peki, MasterChef usulü su böreği yaparken hangi püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor? İşte merak edilenler.
Gerekli malzeme
Hamuru için:
Hamurları haşlamak için:
İç harcı için:
Katları için:
Su böreği yapmak biraz uğraştırıcı gibi görünse de doğru adımları izlediğinizde evde de lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz. Özellikle ince açılan yufkalar, peynirli iç harç ve tereyağlı karışım, su böreğine o sevilen geleneksel lezzetini kazandırıyor. Peki, MasterChef su böreği nasıl yapılır? İşte evde deneyebileceğiniz su böreği tarifi ve yapım aşamaları!
İlk olarak yumurtaları geniş bir kaba kırın, tuzu ekleyip iyice karıştırın. Unu azar azar ilave ederek ele hafifçe yapışan, orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın, üzerlerini kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
Bu sırada tereyağını sıvı yağla birlikte eriterek böreğin katlarında kullanacağınız karışımı hazırlayın. Dinlenen bezeleri unlanmış tezgahta ince yufkalar şeklinde açın. Yağlanmış fırın tepsisine ilk yufkayı haşlamadan yerleştirin ve üzerine yağ karışımından sürün.
Derin bir tencerede suyu kaynatıp tuz ve sıvı yağ ekleyin. Diğer yufkaları tek tek kaynar suda yaklaşık 30 saniye haşlayın. Ardından soğuk suya alın, birkaç saniye bekletin ve fazla suyunu dikkatlice süzdürün. Yufkaları tepsiye sırayla yerleştirip her katı yağlayın. Tepsinin ortasına geldiğinizde ufalanmış beyaz peyniri eşit şekilde dağıtın. Kalan yufkaları da aynı şekilde dizerek böreği tamamlayın.
Son olarak üst kata kalan yağ karışımını sürün. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında yaklaşık 1 saat, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız böreği 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek sıcak servis edin. Afiyet olsun!