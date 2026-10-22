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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 19:51
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 19:53

MasterChef su böreği tarifiyle sofralar şenleniyor! Kat kat lezzetin püf noktaları

MasterChef’te su böreği tarifi, geleneksel hamur işlerini sevenlerin dikkatini çekiyor. Kat kat açılan hamuru, peynirli iç harcı ve tereyağıyla lezzetlenen su böreği, Türk mutfağının en sevilen tariflerindendir. Peki, MasterChef su böreği nasıl yapılır? Su böreği için hangi malzemeler kullanılır? İşte evde deneyebileceğiniz, dışı kızarmış ve içi yumuşacık su böreği tarifinin yapım aşamaları ve püf noktaları.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef su böreği tarifiyle sofralar şenleniyor! Kat kat lezzetin püf noktaları
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 19:51
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 19:53

su böreği tarifi, evde geleneksel lezzetler hazırlamak isteyenlerin araştırdığı tarifler arasında bulunuyor. İlk kez yapacaklar için hamuru ince açmak, haşlama süresini iyi ayarlamak ve katları dikkatlice yerleştirmek önemli bir noktadır. Peki, MasterChef usulü su böreği yaparken hangi püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor? İşte merak edilenler.

HABERİN ÖZETİ

MasterChef su böreği tarifiyle sofralar şenleniyor! Kat kat lezzetin püf noktaları

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
MasterChef usulü su böreği tarifi, evde geleneksel lezzetler hazırlamak isteyenlere yönelik olup, hamurun ince açılması, haşlama süresinin ayarlanması ve katların dikkatli yerleştirilmesi gibi püf noktalarına dikkat çekiyor.
Hamur için 3,5 su bardağı un, 6 adet yumurta ve 1,5 tatlı kaşığı tuz kullanılıyor.
Hamurlar, kaynar tuzlu ve sıvı yağlı suda yaklaşık 30 saniye haşlanıp soğuk suya alınıyor ve süzdürülüyor.
Börek katları için 125 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ eritilerek kullanılıyor.
İç harcı için 600 gram beyaz peynir kullanılıyor.
Önceden ısıtılmış 210 derece fırında yaklaşık 1 saat pişiriliyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

MASTERCHEF SU BÖREĞİ TARİFİ

Gerekli malzeme

Hamuru için:

  • 3,5 su bardağı un
  • 6 adet yumurta
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz

Hamurları haşlamak için:

  • 1,5 litre su
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
MasterChef su böreği tarifiyle sofralar şenleniyor! Kat kat lezzetin püf noktaları

İç harcı için:

  • 600 gram beyaz peynir

Katları için:

  • 125 gram tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

MASTERCHEF SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Su böreği yapmak biraz uğraştırıcı gibi görünse de doğru adımları izlediğinizde evde de lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz. Özellikle ince açılan yufkalar, peynirli iç harç ve tereyağlı karışım, su böreğine o sevilen geleneksel lezzetini kazandırıyor. Peki, MasterChef su böreği nasıl yapılır? İşte evde deneyebileceğiniz su böreği tarifi ve yapım aşamaları!

İlk olarak yumurtaları geniş bir kaba kırın, tuzu ekleyip iyice karıştırın. Unu azar azar ilave ederek ele hafifçe yapışan, orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın, üzerlerini kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

MasterChef su böreği tarifiyle sofralar şenleniyor! Kat kat lezzetin püf noktaları

Bu sırada tereyağını sıvı yağla birlikte eriterek böreğin katlarında kullanacağınız karışımı hazırlayın. Dinlenen bezeleri unlanmış tezgahta ince yufkalar şeklinde açın. Yağlanmış fırın tepsisine ilk yufkayı haşlamadan yerleştirin ve üzerine yağ karışımından sürün.

MasterChef su böreği tarifiyle sofralar şenleniyor! Kat kat lezzetin püf noktaları

Derin bir tencerede suyu kaynatıp tuz ve sıvı yağ ekleyin. Diğer yufkaları tek tek kaynar suda yaklaşık 30 saniye haşlayın. Ardından soğuk suya alın, birkaç saniye bekletin ve fazla suyunu dikkatlice süzdürün. Yufkaları tepsiye sırayla yerleştirip her katı yağlayın. Tepsinin ortasına geldiğinizde ufalanmış beyaz peyniri eşit şekilde dağıtın. Kalan yufkaları da aynı şekilde dizerek böreği tamamlayın.

MasterChef su böreği tarifiyle sofralar şenleniyor! Kat kat lezzetin püf noktaları

Son olarak üst kata kalan yağ karışımını sürün. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında yaklaşık 1 saat, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız böreği 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek sıcak servis edin. Afiyet olsun!

ETİKETLER
#masterchef
#su böreği
#börek tarifi
#Tereyağı
#Beyaz Peynir
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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