MasterChef'te Çikolatalı Ravioli makarna nasıl yapılır? Çilekli sosuyla tatlı ve tuzlu lezzet bir arada!

MasterChef’te çikolatalı ravioli makarna, alışılmış makarna lezzetlerinin dışına çıkan sunumuyla dikkat çekiyor. İtalyan mutfağının klasik ravioli anlayışına farklı bir yorum getiren bu özel lezzet, çikolatanın yoğun tadını çilekli sosun meyvemsi aromasıyla buluşturuyor. Tatlı ve tuzlu lezzetler arasında ilginç bir denge kuran çikolatalı ravioli, yarışmanın merak uyandıran tabaklarından oldu. Peki, Çikolatalı Ravioli makarna nasıl yapılır? Çilekli sos nasıl yapılır?

MASTERCHEF'TE ÇİKOLATALI RAVİOLİ MAKARNA TARİFİ

Gerekli malzeme

Hamur için:

•200 g un

•1 yemek kaşığı kakao tozu (tatlı veya yarı acı)

•2 yemek kaşığı pudra şekeri

•2 adet yumurta

•1 tatlı kaşığı zeytinyağı

•Bir tutam tuz

İç dolgu için:

•100 g bitter çikolata

•50 g mascarpone peyniri (veya labne)

•1 tatlı kaşığı pudra şekeri

•1 çay kaşığı vanilin veya birkaç damla vanilya özütü

Sos için:

•100 ml krema

•50 g bitter çikolata

•1 tatlı kaşığı tereyağı

•1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)

Üzeri için (isteğe bağlı):

•Pudra şekeri

•Rendelenmiş çikolata

•Taze çilek veya frambuaz

ÇİLEKLİ SOS TARİFİ

Malzemeler:

• 250 g taze veya dondurulmuş çilek

• 2 yemek kaşığı toz şeker (damak tadına göre artırılabilir)

• 1 tatlı kaşığı limon suyu

• 1 tatlı kaşığı nişasta (isteğe bağlı, daha kıvamlı olsun diye)

• 2 yemek kaşığı su

MASTERCHEF'TE ÇİKOLATALI RAVİOLİ MAKARNA NASIL YAPILIR?

1. Hamuru hazırlayın:

Un, kakao, pudra şekeri ve tuzu karıştırın.

Ortasını açıp yumurtaları ve zeytinyağını ekleyin.

Yavaşça yoğurun, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Streç filme sarın, 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

2. İç dolguyu yapın:

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin.

Mascarpone, pudra şekeri ve vanilyayı ekleyin, karıştırın.

Koyu bir krema kıvamı elde edin. (Buzdolabında bekletirseniz şekil vermesi kolay olur.)

3. Ravioliyi şekillendirin:

Hamuru ikiye bölün ve her bir parçayı ince (yaklaşık 1–2 mm) açın.

Bir parça üzerine aralıklarla çikolatalı dolgudan küçük miktarlarda koyun.

Diğer hamur parçasını üzerine kapatın, aralarını bastırarak havasını alın.

Bir bıçak veya ravioli kalıbı ile kare veya daire şeklinde kesin. Kenarlarını çatalla bastırarak kapatın.

4. Pişirme:

Kaynayan hafif tuzlu suda 2–3 dakika haşlayın (çok uzun değil!).

Delikli kepçeyle çıkarın, süzün.

5. Sosu hazırlayın:

Kremayı ısıtın (kaynatmayın).

Çikolatayı ekleyin, eriyene kadar karıştırın.

Tereyağı ve balı ekleyin, parlak bir sos elde edin.

Raviolileri tatlı tabağına alın.

Üzerine çikolata sosunu gezdirin.

Pudra şekeri serpin, çilek veya frambuazla süsleyin.

Ilık servis edin.

ÇİLEKLİ SOS NASIL YAPILIR?

Çilekleri yıkayın, saplarını ayıklayın ve küçük parçalara doğrayın.

Küçük bir tencereye çilekleri, şekeri ve limon suyunu koyun.

Orta ateşte, çilekler yumuşayıp suyunu bırakana kadar yaklaşık 5–7 dakika pişirin.

Eğer daha koyu kıvam isterseniz, nişastayı 2 yemek kaşığı suda açın ve tencereye ekleyin.

Karıştırarak 2–3 dakika daha pişirin.

Sosu pürüzsüz isterseniz blenderdan geçirin; taneli seviyorsanız olduğu gibi bırakın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 1 hafta kadar saklayabilirsiniz.

ÇİKOLATALI RAVİOLİ MAKARNA YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR