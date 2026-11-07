MasterChef'te Çikolatalı Ravioli makarna nasıl yapılır? Çilekli sosuyla tatlı ve tuzlu lezzet bir arada!
MasterChef’te hazırlanan çikolatalı ravioli makarna, alışılmış makarna tariflerinin dışına çıkarak tatlı ve tuzlu lezzetleri aynı tabakta buluşturuyor. İncecik makarna hamurunun içindeki çikolatalı dolgu, çilekli sosla birleşince ortaya hem görünümü hem de lezzetiyle merak uyandıran bir sunum çıkıyor. Peki, MasterChef çikolatalı ravioli makarna nasıl yapılır?
MasterChef’te çikolatalı ravioli makarna, alışılmış makarna lezzetlerinin dışına çıkan sunumuyla dikkat çekiyor. İtalyan mutfağının klasik ravioli anlayışına farklı bir yorum getiren bu özel lezzet, çikolatanın yoğun tadını çilekli sosun meyvemsi aromasıyla buluşturuyor. Tatlı ve tuzlu lezzetler arasında ilginç bir denge kuran çikolatalı ravioli, yarışmanın merak uyandıran tabaklarından oldu. Peki, Çikolatalı Ravioli makarna nasıl yapılır? Çilekli sos nasıl yapılır?
MASTERCHEF'TE ÇİKOLATALI RAVİOLİ MAKARNA TARİFİ
Gerekli malzeme
Hamur için:
•200 g un
•1 yemek kaşığı kakao tozu (tatlı veya yarı acı)
•2 yemek kaşığı pudra şekeri
•2 adet yumurta
•1 tatlı kaşığı zeytinyağı
•Bir tutam tuz
İç dolgu için:
•100 g bitter çikolata
•50 g mascarpone peyniri (veya labne)
•1 tatlı kaşığı pudra şekeri
•1 çay kaşığı vanilin veya birkaç damla vanilya özütü
Sos için:
•100 ml krema
•50 g bitter çikolata
•1 tatlı kaşığı tereyağı
•1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)
Üzeri için (isteğe bağlı):
•Pudra şekeri
•Rendelenmiş çikolata
•Taze çilek veya frambuaz
ÇİLEKLİ SOS TARİFİ
Malzemeler:
• 250 g taze veya dondurulmuş çilek
• 2 yemek kaşığı toz şeker (damak tadına göre artırılabilir)
• 1 tatlı kaşığı limon suyu
• 1 tatlı kaşığı nişasta (isteğe bağlı, daha kıvamlı olsun diye)