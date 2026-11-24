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İstanbul
Mehmed Fetihler Sultanı izleyicisini üzen haber geldi. Salı akşamları seyirci ile buluşan dizinin yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. Yeni bölümde neler olacağını heyecanla bekleyen seyircileri üzen haber geldi.
Salı akşamları TRT 1 ekranlarında 20.00'de izleyici ile buluşan Mehmed Fetihler Sultanı bu akşamın yayın akışında yer almadı. Sevilen dizi, bu akşam oynanacak olan Galatasaray maçı sebebiyle yeni bölümünü yayınlamayacak. Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı bu akşamın yayın akışından çıkarıldı. Dizinin yeni bölümü yerine Galatasaray maçı yayını yer aldı. TRT 1 kanalında yayınlanacak olan maç yayını sebebiyle Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümünü yayınlamıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Mehmed Fetihler Sultanı, 24 Kasım Salı akşamı yayın akışında yer almadı. Bugün oynanacak olan Galatasaray müsabakası nedeniyle bu hafta dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.