Mehmed Fetihler Sultanı izleyicisini üzen haber geldi. Salı akşamları seyirci ile buluşan dizinin yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. Yeni bölümde neler olacağını heyecanla bekleyen seyircileri üzen haber geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam neden yok 24 Kasım? Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu? Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü, oynanacak olan Galatasaray maçı nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Mehmed Fetihler Sultanı dizisi her Salı akşamı TRT 1'de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümü bu akşamki Galatasaray maçı nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak. TRT 1'in yayın akışında bu akşam saat 20:00'de Maç Önü ve 20:45'te Galatasaray - Aston Villa maçı yer alıyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM NEDEN YOK 24 KASIM?

Salı akşamları TRT 1 ekranlarında 20.00'de izleyici ile buluşan Mehmed Fetihler Sultanı bu akşamın yayın akışında yer almadı. Sevilen dizi, bu akşam oynanacak olan Galatasaray maçı sebebiyle yeni bölümünü yayınlamayacak. Dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak.

MEHMET FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı bu akşamın yayın akışından çıkarıldı. Dizinin yeni bölümü yerine Galatasaray maçı yayını yer aldı. TRT 1 kanalında yayınlanacak olan maç yayını sebebiyle Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümünü yayınlamıyor.

FETİHLER SULTANI BUGÜN NEDEN YOK, YAYINLANMADI?

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Mehmed Fetihler Sultanı, 24 Kasım Salı akşamı yayın akışında yer almadı. Bugün oynanacak olan Galatasaray müsabakası nedeniyle bu hafta dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI BU AKŞAM 24 KASIM SALI

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Hayallerinin Peşinde

06:30 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07:30 - Kalk Gidelim

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:05 - Masumlar Apartmanı

17:30 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber