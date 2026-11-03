Mehmed Fetihler Sultanı, Tuzlu Kahve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümü ne zamana ertelendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Salı akşamları ekranlara gelen dizilerden son dakika kararı geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray karşılaşması nedeniyle bu akşam yeni bölümler yayınlanmadı.
TRT 1 ekranlarında Salı akşamı yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı bugün yayın akışında tekrar bölümü ile yer aldı. 20.45'te oynanacak olan müsabaka sebebiyle yeni bölüm yayınlanmazken, maç sonrası tekrar bölümü yer aldı. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta aynı saatte ekranlara gelmesi bekleniyor.
Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve, bu akşam oynanacak olan futbol müsabakasından dolayı tekrar bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Karşılaşma nedeniyle bu akşam yayınlanacak olan tüm diziler yeni bölümünü bir sonraki haftaya erteledi. Buna göre Tuzlu Kahve yeni bölümü haftaya Salı günü yayınlanacak.
TRT 1'in sevilen dizisi Fetihler Sultanı bu hafta yeni bölüm yayınlamayacak. Bugün oynanacak ola futbol maçı sebebiyle yeni bölüm önümüzdeki hafta ekranlarda yer alacak. Bu akşam maç sonrasında tekrar bölümü yayınlanacak.
Bugün 20.45'te başlayacak ve TRT 1 kanalında yayınlanacak olan Galatasaray maçı nedeniyle diziler yayın akışından çıkarıldı. Seyircinin tepki gösterdiği kararın ardından ekranlarda dizilerin tekrar bölümleri yer aldı. Bu akşam yayınlanmayan yeni bölümler ise önümüzdeki hafta ekran karşısına çıkacak.
Star TV, Kanal D, Now TV, Show TV'de bugün yayınlanacak olan dizilerin yeni bölümleri iptal edildi. TRT 1'de ekranlara gelecek olan GS maçı nedeniyle diziler yeni bölüm yayınlamama kararı aldı. Yeni bölümler ise önümüzdeki hafta yayınlanacak.