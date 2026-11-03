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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 20:18

Mehmed Fetihler Sultanı, Tuzlu Kahve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümü ne zamana ertelendi?

Dizilerin yeni bölümleri neden yok, bu hafta neden diziler yayınlanmadı belli oldu. Bugün Fetihler Sultanı ve Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü yayınlanmadı. Galatasaray maçı nedeniyle yayın akışından çıkarılan dizilerin ertelenme haberi ise seyirciyi üzdü. Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak belli oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Mehmed Fetihler Sultanı, Tuzlu Kahve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümü ne zamana ertelendi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 20:18

Salı akşamları ekranlara gelen dizilerden son dakika kararı geldi. ekranlarında yayınlanacak olan karşılaşması nedeniyle bu akşam yeni bölümler yayınlanmadı.

HABERİN ÖZETİ

Mehmed Fetihler Sultanı, Tuzlu Kahve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümü ne zamana ertelendi?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Salı akşamları yayınlanan dizilerin yeni bölümleri, TRT 1'de yayınlanacak olan Galatasaray karşılaşması nedeniyle bu akşam yayınlanmadı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayarak yerine tekrar bölümü ekrana geldi.
Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi de aynı sebeple tekrar bölümü ile seyirci karşısına çıktı.
Her iki dizinin yeni bölümlerinin önümüzdeki hafta aynı saatte yayınlanması bekleniyor.
Galatasaray maçı nedeniyle bu akşam yayınlanacak olan tüm dizilerin yeni bölümleri bir sonraki haftaya ertelendi.
Bu durumun ardından ekranlarda dizilerin tekrar bölümleri yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TRT 1 ekranlarında Salı akşamı yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı bugün yayın akışında tekrar bölümü ile yer aldı. 20.45'te oynanacak olan müsabaka sebebiyle yeni bölüm yayınlanmazken, maç sonrası tekrar bölümü yer aldı. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta aynı saatte ekranlara gelmesi bekleniyor.

Mehmed Fetihler Sultanı, Tuzlu Kahve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümü ne zamana ertelendi?

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

'de yayınlanan , bu akşam oynanacak olan futbol müsabakasından dolayı tekrar bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Karşılaşma nedeniyle bu akşam yayınlanacak olan tüm yeni bölümünü bir sonraki haftaya erteledi. Buna göre Tuzlu Kahve yeni bölümü haftaya Salı günü yayınlanacak.

Mehmed Fetihler Sultanı, Tuzlu Kahve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümü ne zamana ertelendi?

MEHMED FETİHLER SULTANI BU HAFTA YOK MU?

TRT 1'in sevilen dizisi Fetihler Sultanı bu hafta yeni bölüm yayınlamayacak. Bugün oynanacak ola futbol maçı sebebiyle yeni bölüm önümüzdeki hafta ekranlarda yer alacak. Bu akşam maç sonrasında tekrar bölümü yayınlanacak.

Mehmed Fetihler Sultanı, Tuzlu Kahve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümü ne zamana ertelendi?

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugün 20.45'te başlayacak ve TRT 1 kanalında yayınlanacak olan Galatasaray maçı nedeniyle diziler yayın akışından çıkarıldı. Seyircinin tepki gösterdiği kararın ardından ekranlarda dizilerin tekrar bölümleri yer aldı. Bu akşam yayınlanmayan yeni bölümler ise önümüzdeki hafta ekran karşısına çıkacak.

Mehmed Fetihler Sultanı, Tuzlu Kahve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizilerin yeni bölümü ne zamana ertelendi?

BUGÜN DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK 3 KASIM?

Star TV, Kanal D, Now TV, Show TV'de bugün yayınlanacak olan dizilerin yeni bölümleri iptal edildi. TRT 1'de ekranlara gelecek olan GS maçı nedeniyle diziler yeni bölüm yayınlamama kararı aldı. Yeni bölümler ise önümüzdeki hafta yayınlanacak.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Mehmed Fetihler Sultanı
#TRT 1
#Star TV
#Tuzlu kahve
#Diziler
#Mavi Kadin
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