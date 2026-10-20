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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:32

Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? 20 Ekim Fetihler Sultanı bu akşam neden yok, saati mi değişti?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Oyuncu kadrosu. ve senaryosu ile beğeni toplayan Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam bugün var mı, yok mu araştırması başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? 20 Ekim Fetihler Sultanı bu akşam neden yok, saati mi değişti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 18:32

Bu akşam oynanacak olan maçının ekranlarında yayınlanması üzerine izleyiciler bugün yok mu, neden sorularını araştırdı. İşte bu akşamın yayın akışı...

MEHMED FETİHLER SULTANI BUGÜN VAR MI?

TRT 1'de yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı bugün yeni bölümünü yayınlayacak. Fenerbahçe maçının yayınlanmasından dolayı 20.00'de değil, 21.30'da başlayacak. Böylece seyirciler özetsiz bölüm izleyecek.

Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? 20 Ekim Fetihler Sultanı bu akşam neden yok, saati mi değişti?

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. TRT 1 kanalında yayınlanacak olan Fenerbahçe maçı nedeniyle yeni bölüm geç başlayacak. Dizinin yeni bölümü bugün 21.30'da seyirci ile buluşacak.

Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? 20 Ekim Fetihler Sultanı bu akşam neden yok, saati mi değişti?

MEHMED FETİHLER SULTANI SAATİ Mİ DEĞİŞTİ?

Ekranların en çok izlenen projeleri arasında yer alan Fetihler Sultanı'nın saati değişmedi. Bugün oynanacak olan Fenerbahçe maçı nedeniyle dizi özetsiz olarak yeni bölümünü yayınlayacak. Normalde 20.00'de başlarken, bu akşam 21.30'da ekran karşısına çıkacak.

Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? 20 Ekim Fetihler Sultanı bu akşam neden yok, saati mi değişti?

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN GEÇ BAŞLADI?

Ekranların sevilen dizisi bugün Fenerbahçe maçı nedeniyle normal yayın saatinden biraz daha geç başladı. TRT 1 ekranlarında FB maçının yayınlanmasından dolayı Fetihler Sultanı özetsiz olarak yeni bölümünü yayınladı.

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#Mehmed Fetihler Sultanı
#fenerbahçe
#TRT 1
#Diziler
#Mavi Kadin
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