Mehmed Fetihler Sultanı bugün var mı, yok mu? 20 Ekim Fetihler Sultanı bu akşam neden yok, saati mi değişti?

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarında yayınlanması üzerine izleyiciler Mehmed Fetihler Sultanı bugün yok mu, neden sorularını araştırdı. İşte bu akşamın yayın akışı...

MEHMED FETİHLER SULTANI BUGÜN VAR MI?

TRT 1'de yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı bugün yeni bölümünü yayınlayacak. Fenerbahçe maçının yayınlanmasından dolayı 20.00'de değil, 21.30'da başlayacak. Böylece seyirciler özetsiz bölüm izleyecek.

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. TRT 1 kanalında yayınlanacak olan Fenerbahçe maçı nedeniyle yeni bölüm geç başlayacak. Dizinin yeni bölümü bugün 21.30'da seyirci ile buluşacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI SAATİ Mİ DEĞİŞTİ?

Ekranların en çok izlenen projeleri arasında yer alan Fetihler Sultanı'nın saati değişmedi. Bugün oynanacak olan Fenerbahçe maçı nedeniyle dizi özetsiz olarak yeni bölümünü yayınlayacak. Normalde 20.00'de başlarken, bu akşam 21.30'da ekran karşısına çıkacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN GEÇ BAŞLADI?

Ekranların sevilen dizisi bugün Fenerbahçe maçı nedeniyle normal yayın saatinden biraz daha geç başladı. TRT 1 ekranlarında FB maçının yayınlanmasından dolayı Fetihler Sultanı özetsiz olarak yeni bölümünü yayınladı.