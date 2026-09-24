Mehmed Fetihler Sultanı’nda Şehzade Bayezid’ın eşi kim? Mehmed Fetihler Sultanı’nda Ayşe Hafsa Sultan’ı oynayan İpek Arkan kim kaç yaşında?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde yeni sezonla birlikte kadroya yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Dizinin yeni oyuncularından biri de son olarak Uzak Şehir dizisinde Müjgan karakteriyle izleyici karşısına çıkan İpek Arkan oldu. Genç oyuncu, Miray Yapım imzalı projede Ayşe Hafsa Sultan karakterini oynayacak. Dizide Şehzade Bayezid’ın eşi olarak hikâyeye dahil olacak Arkan, dönem dizisindeki yeni rolüyle dikkat çekmeye hazırlanıyor. Peki, Ayşe Hafsa Sultan kimdir? İpek Arkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

AYŞE HAFSA SULTAN KİMDİR?

Ayşe Hafsa Sultan, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonunda hikâyeye dahil olan dikkat çekici karakterlerden biri olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Şehzade Bayezid’ın eşi olarak yer alacak Ayşe Hafsa Sultan’ı genç oyuncu İpek Arkan üstlenecek.

Zaman atlamasının ardından hikâyenin farklı bir döneme taşındığı dizide, yeni karakterlerle birlikte aile ilişkilerinin ve saray içindeki dengelerin de değişmesi bekleniyor. Ayşe Hafsa Sultan karakterinin Şehzade Bayezid ile olan ilişkisi, dizinin yeni sezon hikâyesinde merak edilen konular arasında bulunuyor.

İPEK ARKAN KAÇ YAŞINDA?

İpek Arkan, 19 Şubat 1997 doğumlu genç oyunculardan biridir. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Arkan, Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Sanata olan ilgisini oyunculukla birleştiren genç isim, üniversite yıllarında tiyatro ve oyunculuk eğitimlerine yöneldi. Bu süreçte Burak Sarımola, Ayşegül Aydın ve Ayşe Tunaboylu gibi deneyimli isimlerden profesyonel oyunculuk dersleri aldı.

Oyunculuk kariyerine reklam ve kısa film projeleriyle adım atan İpek Arkan, zamanla televizyon dünyasında da yer almaya başladı. Ekran karşısındaki performansıyla dikkat çeken oyuncu, dramatik karakterlerdeki başarısıyla öne çıktı.

Daha önce Uzak Şehir dizisinde Müjgan karakterini oynayan Arkan, şimdi ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu, dizide Ayşe Hafsa Sultan karakterini üstlenen İpek Arkan, Şehzade Bayezid’ın eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

İPEK ARKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İpek Arkan’ın televizyon kariyeri, farklı türlerdeki yapımlarda üstlendiği rollerle şekillendi. Genç oyuncu, Uzak Şehir dizisinde Müjgan karakteriyle dikkat çekerken, aile ilişkileri ve dramatik olaylar üzerinden ilerleyen hikâyede oyunculuğunu sergiledi. Arkan, Kuruluş Orhan dizisinde ise Hafsa karakterini oynayarak tarihi bir yapımda izleyici karşısına çıktı.

Emanet dizisinde Duygu rolünü üstlenen oyuncu, modern dram türündeki performansıyla da farklı bir karakter çizgisi ortaya koydu. Agarta projesinde Naz karakteriyle oyunculuğunun başka yönlerini gösterdi. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında Türkan Hanımın Konağı da bulunuyor.