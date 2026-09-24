Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Biyografi
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:39

Mehmed Fetihler Sultanı’nda Şehzade Bayezid’ın eşi kim? Mehmed Fetihler Sultanı’nda Ayşe Hafsa Sultan’ı oynayan İpek Arkan kim kaç yaşında?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonunda kadroya katılan İpek Arkan, Ayşe Hafsa Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Daha önce Uzak Şehir dizisinde Müjgan karakterini oynayan genç oyuncu, bu kez tarihi bir karakterle ekranlara dönüyor. Dizide Şehzade Bayezid’ın eşi olarak hikâyeye dahil olacak İpek Arkan’ın hayatı da merak konusu oldu. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı’nın Ayşe Hafsa Sultan’ı İpek Arkan kimdir, kaç yaşında?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mehmed Fetihler Sultanı’nda Şehzade Bayezid’ın eşi kim? Mehmed Fetihler Sultanı’nda Ayşe Hafsa Sultan’ı oynayan İpek Arkan kim kaç yaşında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:39

dizisinde yeni sezonla birlikte kadroya yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Dizinin yeni oyuncularından biri de son olarak dizisinde Müjgan karakteriyle izleyici karşısına çıkan İpek Arkan oldu. Genç oyuncu, Miray Yapım imzalı projede Ayşe Hafsa Sultan karakterini oynayacak. Dizide Şehzade Bayezid’ın eşi olarak hikâyeye dahil olacak Arkan, dönem dizisindeki yeni rolüyle dikkat çekmeye hazırlanıyor. Peki, Ayşe Hafsa Sultan kimdir? İpek Arkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

AYŞE HAFSA SULTAN KİMDİR?

Ayşe Hafsa Sultan, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonunda hikâyeye dahil olan dikkat çekici karakterlerden biri olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Şehzade Bayezid’ın eşi olarak yer alacak Ayşe Hafsa Sultan’ı genç oyuncu İpek Arkan üstlenecek.

Mehmed Fetihler Sultanı’nda Şehzade Bayezid’ın eşi kim? Mehmed Fetihler Sultanı’nda Ayşe Hafsa Sultan’ı oynayan İpek Arkan kim kaç yaşında?

Zaman atlamasının ardından hikâyenin farklı bir döneme taşındığı dizide, yeni karakterlerle birlikte aile ilişkilerinin ve saray içindeki dengelerin de değişmesi bekleniyor. Ayşe Hafsa Sultan karakterinin Şehzade Bayezid ile olan ilişkisi, dizinin yeni sezon hikâyesinde merak edilen konular arasında bulunuyor.

İPEK ARKAN KAÇ YAŞINDA?

İpek Arkan, 19 Şubat 1997 doğumlu genç oyunculardan biridir. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Arkan, Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Sanata olan ilgisini oyunculukla birleştiren genç isim, üniversite yıllarında tiyatro ve oyunculuk eğitimlerine yöneldi. Bu süreçte Burak Sarımola, Ayşegül Aydın ve Ayşe Tunaboylu gibi deneyimli isimlerden profesyonel oyunculuk dersleri aldı.

Mehmed Fetihler Sultanı’nda Şehzade Bayezid’ın eşi kim? Mehmed Fetihler Sultanı’nda Ayşe Hafsa Sultan’ı oynayan İpek Arkan kim kaç yaşında?

Oyunculuk kariyerine reklam ve kısa film projeleriyle adım atan İpek Arkan, zamanla televizyon dünyasında da yer almaya başladı. Ekran karşısındaki performansıyla dikkat çeken oyuncu, dramatik karakterlerdeki başarısıyla öne çıktı. 

Mehmed Fetihler Sultanı’nda Şehzade Bayezid’ın eşi kim? Mehmed Fetihler Sultanı’nda Ayşe Hafsa Sultan’ı oynayan İpek Arkan kim kaç yaşında?

Daha önce Uzak Şehir dizisinde Müjgan karakterini oynayan Arkan, şimdi ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu, dizide Ayşe Hafsa Sultan karakterini üstlenen İpek Arkan, Şehzade Bayezid’ın eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

İPEK ARKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İpek Arkan’ın televizyon kariyeri, farklı türlerdeki yapımlarda üstlendiği rollerle şekillendi. Genç oyuncu, Uzak Şehir dizisinde Müjgan karakteriyle dikkat çekerken, aile ilişkileri ve dramatik olaylar üzerinden ilerleyen hikâyede oyunculuğunu sergiledi. Arkan, Kuruluş Orhan dizisinde ise Hafsa karakterini oynayarak tarihi bir yapımda izleyici karşısına çıktı.

Mehmed Fetihler Sultanı’nda Şehzade Bayezid’ın eşi kim? Mehmed Fetihler Sultanı’nda Ayşe Hafsa Sultan’ı oynayan İpek Arkan kim kaç yaşında?

Emanet dizisinde Duygu rolünü üstlenen oyuncu, modern dram türündeki performansıyla da farklı bir karakter çizgisi ortaya koydu. Agarta projesinde Naz karakteriyle oyunculuğunun başka yönlerini gösterdi. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında Türkan Hanımın Konağı da bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu kadrosu yenilenen Mehmed Fetihler Sultanı'na bir transfer daha! Tuğba Tutuğ 'Ayşe Hatun' rolünde
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#uzak şehir
#Mehmed Fetihler Sultanı
#İpek Arkan
#Ayşe Hafsa Sultan
#Şehzade Bayezid
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.