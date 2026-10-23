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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:33

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Rum Mehmed Paşa neden ayrıldı? Ali Düşenkalkar Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine neden veda ediyor?

TRT 1’in sevilen tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı’nda Rum Mehmed Paşa karakteriyle ilgili ayrılık iddiası gündeme geldi. Usta oyuncu Ali Düşenkalkar’ın diziden ayrılacağı yönündeki gelişmeler, izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, Ali Düşenkalkar Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine neden veda ediyor? Rum Mehmed Paşa’nın dizideki akıbeti belli oldu mu?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Rum Mehmed Paşa neden ayrıldı? Ali Düşenkalkar Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine neden veda ediyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:33

dizisinde Rum Mehmed Paşa karakterini oynayan Ali Düşenkalkar hakkında gündeme gelen ayrılık iddiası da dikkat çekti. Usta oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı ve karakterin hikâyesinin nasıl sonlanacağı merak ediliyor. Peki, Ali Düşenkalkar Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosundan ayrılıyor mu? Rum Mehmed Paşa karakterine dizide ne olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİNDE RUM MEHMED PAŞA NEDEN AYRILDI?

ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde ayrılık haberleri gündeme gelmeye devam ediyor. Miray Yapım imzalı dönem dizisinde, Rum Mehmed Paşa karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Ali Düşenkalkar’ın da projeye veda edeceği öğrenildi. Fatih Sultan Mehmed’in hayatını destansı bir anlatımla ekrana taşıyan yapımda yaşanacak ayrılıklar, izleyicilerin dikkatini çekti.

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Rum Mehmed Paşa neden ayrıldı? Ali Düşenkalkar Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine neden veda ediyor?

Dizide Venedik Elçisi Zeno karakterini oynayan Kaan Turgut’un 90. bölümde, Despina Hatun rolündeki Öznur Serçeler’in ise 91. bölümde hikâyeye veda etmesi bekleniyor. 

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Rum Mehmed Paşa neden ayrıldı? Ali Düşenkalkar Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine neden veda ediyor?

Ali Düşenkalkar’ın canlandırdığı Rum Mehmed Paşa karakterinin ayrılığı da dizinin takipçileri arasında merak konusu oldu. Peki, Rum Mehmed Paşa neden ayrılıyor? Ali Düşenkalkar’ın diziden ayrılma gerekçesine ve karakterin hikâyesinin nasıl sonlanacağına ilişkin henüz paylaşılan bilgiler, izleyicilerin yeni bölümlerde yaşanacak gelişmelere yönelik merakını artırıyor.

ALİ DÜŞENKALKAR MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİNE NEDEN VEDA EDİYOR?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde bir ayrılık daha yaşanıyor. Serkan Çayoğlu’nun başrolünde yer aldığı tarihi yapımın deneyimli oyuncularından Ali Düşenkalkar, projeye veda etmeye hazırlanıyor. Dizide Rum Mehmed Paşa karakterini oynayan usta oyuncunun, 92. bölümde son kez izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Rum Mehmed Paşa neden ayrıldı? Ali Düşenkalkar Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine neden veda ediyor?

Ekran başındaki izleyicilerin yakından takip ettiği yapımda Rum Mehmed Paşa karakterinin hikâyesinin nasıl noktalanacağı merak konusu oldu. Ali Düşenkalkar’ın ayrılığıyla birlikte dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak gelişmeler de şimdiden araştırılmaya başlandı.

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ETİKETLER
#Mehmed Fetihler Sultanı
#Ali Düşenkalkar
#TRT 1
#Diziler
#Miray Yapım
#Rum Mehmed Paşa
#Mavi Kadin
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