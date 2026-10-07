Mercan Köşk final mi yapıyor, ne zaman final yapacak? Reyting düşüsü sonrası final kararı

ATV ekranlarında yayınlanan bir dizi için daha final kararı verildi. Kubilay Aka , Hafsanur Sancaktutan , Mehmet Özgür gibi isimlerin başrolünü paylaştığı diziden beklenilen alınamadı.

MERCAN KÖŞK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Tarsus'ta çekimleri gerçekleştirilen dizinin ilk bölümü heyecanla bekleniyordu. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan diziden beklenilen performans gelmeyince final kararı alındı. Dizi, 7. bölümü ile ekranlara veda edecek.

MERCAN KÖŞK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kubilay Aka , Hafsanur Sancaktutan , Mehmet Özgür gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı diziden beklenilen reyting alınmadı.

Bunun üzerine ise yapım ekibi final kararı aldı. ATV ekranlarında A.B.İ ve Aşk ve Taht'tan sonra bir diğer final kararı Mercan Köşk'te çıktı.

MERCAN KÖŞK NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Cemre’nin ani bir evlilik sonrası kaybolan eşinin izini sürerken kendisini yıllardır sırlarla örülü Mercan Köşk'te bulmasını konu olarak ele alan diziden beklenen reyting gelmedi, final kararı alındı. Açıklamaya göre dizi 7. bölümü ile ekranlara veda edecek.