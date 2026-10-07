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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:44

Mercan Köşk final mi yapıyor, ne zaman final yapacak? Reyting düşüsü sonrası final kararı

ATV ekranlarında yayınlanan Mercan Köşk'te final kararı. Beklenen reytingin gelmemesi üzerine dizi için final kararı alındı. A.B.İ. ve Aşk ve Taht’ın ardından yeni karar. Seyirciler ise Mercan Köşk ne zaman final yapacak, neden araştırmalarına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Mercan Köşk final mi yapıyor, ne zaman final yapacak? Reyting düşüsü sonrası final kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:44

ekranlarında yayınlanan bir dizi için daha final kararı verildi. , , Mehmet Özgür gibi isimlerin başrolünü paylaştığı diziden beklenilen alınamadı.

MERCAN KÖŞK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Tarsus'ta çekimleri gerçekleştirilen dizinin ilk bölümü heyecanla bekleniyordu. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan diziden beklenilen performans gelmeyince final kararı alındı. Dizi, 7. bölümü ile ekranlara veda edecek.

Mercan Köşk final mi yapıyor, ne zaman final yapacak? Reyting düşüsü sonrası final kararı

MERCAN KÖŞK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kubilay Aka , Hafsanur Sancaktutan , Mehmet Özgür gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı diziden beklenilen reyting alınmadı. 

Mercan Köşk final mi yapıyor, ne zaman final yapacak? Reyting düşüsü sonrası final kararı

Bunun üzerine ise yapım ekibi final kararı aldı. ATV ekranlarında A.B.İ ve Aşk ve Taht'tan sonra bir diğer final kararı 'te çıktı.

Mercan Köşk final mi yapıyor, ne zaman final yapacak? Reyting düşüsü sonrası final kararı

MERCAN KÖŞK NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Cemre’nin ani bir evlilik sonrası kaybolan eşinin izini sürerken kendisini yıllardır sırlarla örülü Mercan Köşk'te bulmasını konu olarak ele alan diziden beklenen reyting gelmedi, final kararı alındı. Açıklamaya göre dizi 7. bölümü ile ekranlara veda edecek.

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ETİKETLER
#Hafsanur Sancaktutan
#kubilay aka
#ATV
#Mehmet Özgür
#Mercan Köşk
#Diziler
#Mavi Kadin
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