Mercan Köşk ekranlara veda ediyor! Reytinglerde beklentiyi karşılayamadı, final bölümü belli oldu

ATV’nin yeni sezon dizlerinden biri olan Mercan Köşk için final kararı alındı. Cumartesi günleri ekranlara gelen dizi, Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 7. Bölüm de ekranlara veda edecek. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani’nin başrollerinde olduğu Mercan Köşk, reytinglerde beklentiyi karşılamaması nedeniyle erkenden final yapan diziler arasında yerini aldı.

MERCAN KÖŞK EKRANLARA VEDA EDİYOR!

Yeni sezona damga vurarak başlayan Mercan Köşk dizisi ekranlara veda ediyor. Ekranlarda yerini almaya başlayan sezon dizilerinin ardından yeni yayınlanmaya başlayan yapımlar için final kararlarını aldırdı. Erken final haberleriyle gündeme gelen dizilerin içerisine Mercan Köşk’te eklendi.

ATV’nin A.B.İ ve Aşk ve Taht dizilerinden sonra Star TV’den de final haberleri gelmişti. Erken final haberlerinin ardından Cumartesi günü yayınlanan Mercan Köşk için de yolun sonu göründü. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani’nin başrollerini paylaştıkları dizi son kez ATV’de yayınlanacak.

REYTİNGLERDE BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI, FİNAL BÖLÜMÜ BELLİ OLDU

Cumartesi akşamları Kanal D’nin güçlü dizisi Güller Günahlar, TRT1’in Gönül Dağı, Star TV’nin Başkalarının Hayatı dizisi yayın hayatlarına başlamasının ardından Mercan Köşk için reyting savaşları yoğun geçti. Öyle ki reytinglerde beklentiyi karşılayamadı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Faro ve Sinehane imzalı dizi, reytinglerde beklenen performansı gösteremeyince 7. bölümde final yapacak. 5 Eylül’de yayın hayatına başlayan Mercan Köşk, iki düşman aile arasındaki geçmiş hesaplaşmalarını, sırlarını ve imkansız bir aşkı ele alıyor.

Cemre’nin hayatı, nikahının hemen ardından eşinin gizemli biçimde ortadan kaybolmasıyla değişmesi, gerçeği araştırırken Tarsus’ta bulunan Mercan Köşk’e gitmesi derken olaylar başka bir yere dönüşüyor. Aral’la yollarını kesişen Cemre, iki aile arasındaki eski hesaplaşmanın ve saklanan sırların ortasında kalıyor.

Tarsus’un tarihi atmosferinde gerçekleştirilen Mercan Köşk dizisi, daha öncesinde de hakkında final haberleri çıkmıştı hatta oyunculardan ‘tam gaz devam’ adlı paylaşımlar yapılmıştı. Ancak görünen o ki reyting kurbanı olan Mercan Köşk ekranlara veda edecek.

En son ekranlara 5. Bölümüyle gelen Mercan Köşk 2 bölüm sonrası final yapacak. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü ekranlara veda edecek olan Mercan Köşk şimdilerde nasıl final yapacağıyla merak konusu oluyor.