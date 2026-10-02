Yeni sezonda ekranlara ilk bölümleriyle gelen dizilerden birer birer kötü haberler gelmeye başladı. Teker teker final yapmaya başlayan dizilerden sonra ATV ekranlarında yayınlanan Mercan Köşk dizisinin erken final yapacağı iddia edildi. Hayranları tarafından merak konusu olan Mercan Köşk, final iddiaları sonrası arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Mercan Köşk final mi yapacak? Mercan Köşk dizisi bitiyor mu? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

MERCAN KÖŞK FİNAL Mİ YAPACAK?

ATV’nin dikkat çeken dizilerinden biri olan Mercan Köşk son zamanlarda yoğun bir şekilde gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle de yeni sezonda ekranlara gelen yeni yapımlar, teker teker finale giderken Mercan Köşk hakkında da final haberleri iddia edildi. Kısa süre de gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası hayranları tarafından ‘Mercan Köşk final mi yapacak?’ sorusu araştırılmaya başlandı.

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Mercan Köşk, final iddialarıyla gündem oldu. Hayranları tarafından merak edilen Mercan Köşk, dizisinin final yapacağına dair net bir bilgi kamuoyunda bulunmuyor. Sosyal medya da çok sayıda paylaşım yapılan Mercan Köşk, şimdilik final yapmayacak.

Öyle ki dizinin oyuncuları da sosyal medya hesaplarından birer birer ‘işimizin başındayız’ adlı paylaşımlar yaparak final haberlerini yalanlarken hatta çekimlerin bile sürdüğünü ifade eden ekip sonrası kanaldan hala resmi bir açıklama gelmemesi sevenlerinin heyecanla beklemesine neden oluyor.

MERCAN KÖŞK DİZİSİ BİTİYOR MU?

ATV’nin iki dizisi için erken final kararı verilirken Mercan Köşk’ün de final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Hatta Mercan Köşk’ün de final yapacağına dair iddialar gündeme geldi. Cumartesi akşamları yayınlanan Mercan Köşk’ün final olup olmayacağını biraz da alacağı reytinglere bağlı gibi görünüyor.

Çünkü iddia edilene göre dizi kanalla 8 bölümlük ön anlaşma ile gitmiş. Bu nedenle de Mercan Köşk’ün ekranlara devam edip etmeyeceğini reytingleri belirleyecek. İlk bölümleriyle reytinglerde ikinci sırada yer alan Mercan Köşk, cumartesi günlerinin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın yayınlanmaya başlamasıyla gerilemeye başladı.

Mercan Köşk dizisi şimdilik bitmiyor da denilebilir. Ayrıca dizinin başarılı oyuncuları sette olduklarını paylaşmaya devam ederek dizinin final yapacağına dair ortaya atılan iddiaları yalanladılar. Kubilay Aka ve Mehmet Özgür’ün paylaşımları kısa süre de gündeme bomba gibi düştü.

Cumartesi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Mercan Köşk, Toprak’ın gelişiyle tüm dengeleri tekrardan değiştirecek. Cemre’nin neler yapacağı ve Aras’ın Esved’le olan karşılaşmaları heyecanı tavan yapacak.