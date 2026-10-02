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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:04

Mercan Köşk final mi yapacak? Mercan Köşk dizisi bitiyor mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Mercan Köşk, son zamanlarda erken final olan yapımlardan sonra final olacağı iddialarıyla gündeme geldi. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani’nin başrollerinde olduğu Mercan Köşk, dizisi hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Mercan Köşk final mi yapacak? Mercan Köşk dizisi bitiyor mu? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mercan Köşk final mi yapacak? Mercan Köşk dizisi bitiyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:04

Yeni sezonda ekranlara ilk bölümleriyle gelen dizilerden birer birer kötü haberler gelmeye başladı. Teker teker final yapmaya başlayan dizilerden sonra ekranlarında yayınlanan dizisinin erken final yapacağı iddia edildi. Hayranları tarafından merak konusu olan Mercan Köşk, final iddiaları sonrası arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Mercan Köşk final mi yapacak? Mercan Köşk dizisi bitiyor mu? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

MERCAN KÖŞK FİNAL Mİ YAPACAK?

ATV’nin dikkat çeken dizilerinden biri olan Mercan Köşk son zamanlarda yoğun bir şekilde gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle de yeni sezonda ekranlara gelen yeni yapımlar, teker teker finale giderken Mercan Köşk hakkında da final haberleri iddia edildi. Kısa süre de gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası hayranları tarafından ‘Mercan Köşk final mi yapacak?’ sorusu araştırılmaya başlandı.

Mercan Köşk final mi yapacak? Mercan Köşk dizisi bitiyor mu?

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Mercan Köşk, final iddialarıyla gündem oldu. Hayranları tarafından merak edilen Mercan Köşk, dizisinin final yapacağına dair net bir bilgi kamuoyunda bulunmuyor. Sosyal medya da çok sayıda paylaşım yapılan Mercan Köşk, şimdilik final yapmayacak.

Mercan Köşk final mi yapacak? Mercan Köşk dizisi bitiyor mu?

Öyle ki dizinin oyuncuları da sosyal medya hesaplarından birer birer ‘işimizin başındayız’ adlı paylaşımlar yaparak final haberlerini yalanlarken hatta çekimlerin bile sürdüğünü ifade eden ekip sonrası kanaldan hala resmi bir açıklama gelmemesi sevenlerinin heyecanla beklemesine neden oluyor.

Mercan Köşk final mi yapacak? Mercan Köşk dizisi bitiyor mu?

MERCAN KÖŞK DİZİSİ BİTİYOR MU?

ATV’nin iki dizisi için erken final kararı verilirken Mercan Köşk’ün de final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Hatta Mercan Köşk’ün de final yapacağına dair iddialar gündeme geldi. Cumartesi akşamları yayınlanan Mercan Köşk’ün final olup olmayacağını biraz da alacağı reytinglere bağlı gibi görünüyor.

Mercan Köşk final mi yapacak? Mercan Köşk dizisi bitiyor mu?

Çünkü iddia edilene göre dizi kanalla 8 bölümlük ön anlaşma ile gitmiş. Bu nedenle de Mercan Köşk’ün ekranlara devam edip etmeyeceğini reytingleri belirleyecek. İlk bölümleriyle reytinglerde ikinci sırada yer alan Mercan Köşk, cumartesi günlerinin sevilen dizisi ’ın yayınlanmaya başlamasıyla gerilemeye başladı.

Mercan Köşk final mi yapacak? Mercan Köşk dizisi bitiyor mu?

Mercan Köşk dizisi şimdilik bitmiyor da denilebilir. Ayrıca dizinin başarılı oyuncuları sette olduklarını paylaşmaya devam ederek dizinin final yapacağına dair ortaya atılan iddiaları yalanladılar. ve Mehmet Özgür’ün paylaşımları kısa süre de gündeme bomba gibi düştü.

Mercan Köşk final mi yapacak? Mercan Köşk dizisi bitiyor mu?

Cumartesi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Mercan Köşk, Toprak’ın gelişiyle tüm dengeleri tekrardan değiştirecek. Cemre’nin neler yapacağı ve Aras’ın Esved’le olan karşılaşmaları heyecanı tavan yapacak.

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ETİKETLER
#kubilay aka
#güller ve günahlar
#ATV
#Mehmet Özgür
#Mercan Köşk
#Medya
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