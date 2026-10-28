Muhtemel Aşk neden yok, final mi yaptı? Muhtemel Aşk izleyicisine kötü haber

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İstanbul
Perşembe akşamı yayınlanan dizilerden biri olan Muhtemel Aşk, yarın akşam yeni bölümünü yayınlamayacak. Seyirciler ise Muhtemel Aşk neden yok sorusunun cevabını aradı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü yarın ekranlara gelmeyecek.
Yayın akışında yer almaması üzerine seyirciler final yaptığını düşünmeye başlamıştı. Muhtemel Aşk dizisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek.
Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 5 Kasım Perşembe akşamına ertelendi. Yayın akışında yer almaması üzerine seyirciler final yaptığını düşünmüştü. Dizi, yeni bölümünü önümüzdeki hafta yayınlayacak.
Ekranların sevilen dizisi Muhtemel Aşk, Perşembe akşamı yeni bölümünü yayınlamayacak. Sevilen dizi önümüzdeki hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle perşembe günü diziler yeni bölümlerini yayınlamıyor.