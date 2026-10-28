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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 20:56

Muhtemel Aşk neden yok, final mi yaptı? Muhtemel Aşk izleyicisine kötü haber

Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk seyircine üzücü haber. Perşembe akşamları ekranlara gelen Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü yarın akşam yayınlanmayacak. Seyirciler ise Muhtemel Aşk neden yok, final mi yaptı araştırmasına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Muhtemel Aşk neden yok, final mi yaptı? Muhtemel Aşk izleyicisine kötü haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 20:56

Perşembe akşamı yayınlanan dizilerden biri olan , yarın akşam yeni bölümünü yayınlamayacak. Seyirciler ise Muhtemel Aşk neden yok sorusunun cevabını aradı.

MUHTEMEL AŞK NEDEN YOK?

ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü yarın ekranlara gelmeyecek. 

Muhtemel Aşk neden yok, final mi yaptı? Muhtemel Aşk izleyicisine kötü haber

Yayın akışında yer almaması üzerine seyirciler final yaptığını düşünmeye başlamıştı. Muhtemel Aşk dizisi, 29 Ekim nedeniyle bu hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek.

Muhtemel Aşk neden yok, final mi yaptı? Muhtemel Aşk izleyicisine kötü haber

MUHTEMEL AŞK FİNAL Mİ YAPTI?

Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 5 Kasım Perşembe akşamına ertelendi. Yayın akışında yer almaması üzerine seyirciler final yaptığını düşünmüştü. Dizi, yeni bölümünü önümüzdeki hafta yayınlayacak.

Muhtemel Aşk neden yok, final mi yaptı? Muhtemel Aşk izleyicisine kötü haber

MUHTEMEL AŞK BU HAFTA NEDEN YOK?

Ekranların sevilen dizisi Muhtemel Aşk, Perşembe akşamı yeni bölümünü yayınlamayacak. Sevilen dizi önümüzdeki hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle perşembe günü yeni bölümlerini yayınlamıyor.

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ETİKETLER
#show tv
#Cumhuriyet Bayramı
#Diziler
#Muhtemel Aşk
#Mavi Kadin
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