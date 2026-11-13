Nakış nakış örülen tığ oyasıyla orta sehpa örtüleri modelleri 2026

Orta sehpa üzerinde kullanılan örtüler, salonun genel görünümünü tamamlayan önemli dekorasyon parçaları arasında bulunuyor. Geleneksel dantel anlayışını günümüzün dekorasyon çizgileriyle buluşturan tığ işi tasarımlar, farklı zevklere hitap eden seçenekler sunuyor. 2026 model arayışında olanlar ise gösterişli çiçek motiflerinden sade geometrik desenlere kadar pek çok alternatifi değerlendiriyor.

2026 YILINDA TERCİH EDİLEN TIĞ OYASI ORTA SEHPA ÖRTÜLERİ

Bu yılın öne çıkan modellerinde zarif çiçek desenleri, yaprak motifleri ve birbirine eklenerek oluşturulan küçük örgü parçaları dikkat çekiyor. Özellikle yuvarlak orta sehpalar için hazırlanan dairesel örtüler, salon dekorasyonunda bütünlüklü bir görünüm elde etmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Kare ve dikdörtgen sehpalar için tasarlanan modellerde ise kenar işlemeleri ön plana çıkıyor. Düz bir örgü zeminin çevresine eklenen dantel detayları, örtünün daha hareketli görünmesini sağlıyor. Bazı modellerde ise orta bölüm sade bırakılarak yalnızca kenarlarda yoğun motiflere yer veriliyor. El işi meraklıları, bu tasarımları kendi zevklerine göre farklılaştırabiliyor. İp kalınlığı, motif büyüklüğü ve kenar uzunluğu değiştirilerek aynı model farklı sehpa ölçülerine uyarlanabiliyor.

ÇİÇEK MOTİFLİ MODELLER SALONLARA ZARİF BİR DOKUNUŞ KATIYOR

Tığ oyası denildiğinde ilk akla gelen desenlerden biri çiçek motifleri oluyor. Gül, papatya, yıldız çiçeği ve küçük tomurcuk görünümlü örgüler, orta sehpa örtülerinde sıkça tercih edilen detaylar arasında yer alıyor.

Özellikle beyaz iplikle örülen çiçek motifleri, klasik salon dekorasyonuna uyum sağlıyor. Krem, ekru ve bej tonları ise daha yumuşak bir görünüm isteyenlerin dikkatini çekiyor. Renkli iplerle hazırlanan çiçekli modellerde pembe, lila, mavi ve sarı gibi tonlar kullanılarak sehpa üzerinde daha canlı bir görünüm elde edilebiliyor.

SADE VE GÖSTERİŞLİ MODELLER BİR ARADA

2026 yılında tığ oyası orta sehpa örtülerinde yalnızca yoğun işlemeler değil, sade tasarımlar da ilgi görüyor. Minimal dekorasyondan hoşlananlar, küçük motiflerle hazırlanan ve fazla kabarık olmayan modelleri tercih ediyor. Daha gösterişli bir görünüm isteyenler ise kat kat örülen kenar detaylarına, büyük çiçeklere ve geniş dantel bölümlerine yöneliyor. Özellikle sehpanın tamamını kaplayan yuvarlak örtüler, klasik mobilyalarla birlikte kullanıldığında dikkat çekici bir dekorasyon oluşturuyor.

ORTA SEHPA ÖRTÜSÜ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tığ oyasıyla hazırlanan bir orta sehpa örtüsü seçerken öncelikle sehpanın ölçülerini dikkate almak gerekiyor. Çok küçük örtüler sehpa üzerinde yeterince belirgin durmayabilir. Gereğinden büyük modeller ise kullanım sırasında kenarlardan sarkarak hareket alanını daraltabilir.

Bunun yanında ip seçimi de önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Pamuklu ipler, örgü detaylarının daha belirgin görünmesine yardımcı olurken ince merserize iplerle hazırlanan modeller daha zarif bir görünüm sunabiliyor.

EL EMEĞİ ÖRTÜLERDE RENK VE MOTİF UYUMU ÖNEM KAZANIYOR

Orta sehpa örtülerinin dikkat çekmesinde motiflerin birbiriyle uyumu kadar renk seçimi de etkili oluyor. Tek renk hazırlanan modeller, örgü ayrıntılarının daha rahat fark edilmesini sağlıyor. Renk geçişli iplerle örülen tasarımlar ise farklı bir görünüm sunuyor.

Son yıllarda geleneksel dantel görünümünü koruyan ancak daha güncel renklerle hazırlanan örtüler de ilgi görüyor. Özellikle pastel tonlar, doğal ahşap sehpalar ve açık renkli salon takımlarıyla uyum sağlıyor.

GELENEKSEL TIĞ OYASI 2026'DA DA EVLERDE YERİNİ KORUYOR

El emeği ürünlere duyulan ilgi, geleneksel tığ oyası çalışmalarının ev dekorasyonunda kullanılmasını destekliyor. Annelerden ve büyükannelerden öğrenilen örgü teknikleri, yeni motiflerle bir araya gelerek farklı tasarımlara dönüşüyor.

2026 yılında orta sehpa örtüsü arayanların karşısına çıkan modeller arasında klasik beyaz danteller, renkli çiçek motifleri, geometrik desenler ve geniş kenar işlemeleri bulunuyor. Her biri farklı bir dekorasyon tarzına hitap eden bu örtüler, salonlarda el emeğinin değerini ön plana çıkarıyor.

