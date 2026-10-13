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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 21:58

Nebahat Çehre'yi seslendiren kim? Nebahat Çehre'yi kim seslendiriyor, neden?

Tuzlu Kahve'nin başrolünde yer alan Nebahat Çehre'nin seslendirmeni yeniden sosyal medyada gündeme yerleşti. Aşk-ı Memnu'da da aynı seslendirmen ile ekran karşısına çıkan Nebahat Çehre'nin neden kendi sesini kullanmadığı da merak edildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Nebahat Çehre'yi seslendiren kim? Nebahat Çehre'yi kim seslendiriyor, neden?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 21:58

ekranlarında yayınlanan yayınlandığı ilk bölümden beri ilgi görmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren Tuzlu Kahve'de 'nin seslendirmeni de merak konusu haline geldi.,

NEBAHAT ÇEHRE'Yİ KİM SESLENDİRİYOR?

Tuzlu Kahve'de yer alan Nebahat Çehre'nin uzun yıllardır seslendirmesini Gülen Karaman yapmaktadır. döneminde de Gülen Karaman'ın seslendirdiği Firdevs karakteri ile Türk televizyon tarihine damga vurmuştu.

Nebahat Çehre'yi seslendiren kim? Nebahat Çehre'yi kim seslendiriyor, neden?

NEBAHAT ÇEHRE'NİN SESLENDİRMENİ KİM?

Usta oyuncu Nebahat Çehre'yi uzun yıllardır 1962 doğumlu olan sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı mezunu olan Gülen Kahraman seslendiriyor. Seslendirme sanatısı yıllardır Nebahat Çehre'nin seslendirmesini yapmakta.

Nebahat Çehre'yi seslendiren kim? Nebahat Çehre'yi kim seslendiriyor, neden?

NEBAHAT ÇEHRE NEDEN KENDİ SESİNİ KULLANMIYOR?

Senelerdir seslendirme ile ekran karşısına çıkan sanatçının neden kendi sesini kullanmadığına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Aşk-ı Memnu'da güçlü karakter olan Firdevs için Gülen Kahraman seslendirme yapmıştı. Şimdi ise Tuzlu Kahve dizisindeki rolü için birlikte çalışıyorlar.

Nebahat Çehre'yi seslendiren kim? Nebahat Çehre'yi kim seslendiriyor, neden?

NEBAHAT ÇEHRE'NİN KENDİ SESİ Mİ?

Tuzlu Kahve dizisinde rol alan Nebahat Çehre, performansı ile beğeni toplamaya devam ediyor. Yer aldığı birçok projede adından söz ettiren Çehre, projelerde seslendirme ile çalışmakta. Uzun yıllardır ise seslendirmesini Gülen Kahraman yapıyor.

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ETİKETLER
#nebahat çehre
#Star TV
#Aşk-ı Memnu
#Tuzlu kahve
#Diziler
#Gülen Karaman
#Mavi Kadin
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