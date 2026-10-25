Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 22:55

Ömür Usta son bölümde neler oldu? Ömür Usta 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ömür Usta dizisinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümde izleyicileri nelerin beklediği merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, son bölümdeki gelişmelerin ardından 6. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Yeni bölümle ilgili beklentiler artarken fragmanın yayın tarihi de gündeme geliyor. Peki, Ömür Usta son bölümde neler oldu? Dizinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ömür Usta son bölümde neler oldu? Ömür Usta 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 22:55

son bölümünü izleyenler, hikâyede yaşanan gelişmelerin ardından sırada neler olduğunu öğrenmek istiyor. “Ömür Usta son bölümde neler oldu?” ve “Ömür Usta 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” soruları gündeme geliyor. Yeni bölümün tanıtımını bekleyen izleyiciler, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını ve dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceğini merak ediyor.

ÖMÜR USTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömür, Mete’yi koruyabilmek için kendisini karakolda bulur, üstelik talihin ona güldüğünden de henüz haberi yoktur. İpek ise Ömür’ün başına gelenlerin arkasında Nevra’nın olduğunu fark eder ve ilk kez annesine karşı bir tavır alır. Ömür’ün restoranda işe başlaması Nevra için bardağı taşıran son damladır. 

Ömür Usta son bölümde neler oldu? Ömür Usta 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu durum Tunç’la arasındaki dengeyi iyice sarsarken Nevra, adımlarını daha stratejik atacak ve kontrolü elinde tutmaya çalışacaktır. Ömür, her şeyi yoluna sokmak için çabalarken Nazlı’dan gelen bir haberle sarsılır. Vildan’ın mahalleye dönmesi ise Dilara’yla yeni bir başlangıç yapan Cüneyt’in hayatını altüst edecektir. 

Ömür Usta son bölümde neler oldu? Ömür Usta 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diğer yandan Mete’nin İpek’e duyduğu aşk olayları daha da tehlikeli bir noktaya taşır. Nevra, Mete’yi İpek’ten uzak tutmakta kararlıdır. Nevra’nın gözü kara hamleleri bugüne kadar yalnızca çocuklarını korumaya çalışan Ömür’ün de sabrını taşıracak, iki kadın arasında artık geri dönüşü olmayan bir savaş başlayacaktır!

ÖMÜR USTA 6 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömür Usta dizisinin 6. bölüm fragmanı, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümün ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek isteyen izleyiciler, “Ömür Usta 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. 

Ömür Usta son bölümde neler oldu? Ömür Usta 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin yeni bölümüne ilişkin ayrıntıların, mevcut bölümün sona ermesinin ardından izleyicilerle paylaşılması bekleniyor. Ömür Usta’nın 6. bölüm fragmanı yayınlandığında tanıtıma ’nin resmî internet sitesi ve kanalın sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek. Ayrıca dizinin resmî sayfalarında da yeni bölüme dair duyuruların ve tanıtım görüntülerinin paylaşılması bekleniyor.

ÖMÜR USTA 6. BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Ömür Usta dizisinin yeni bölümü, 1 Kasım 2026 Pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanacak. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri ve hikâyenin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. 

Ömür Usta son bölümde neler oldu? Ömür Usta 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazar akşamları ekrana gelen Ömür Usta, 6. bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Ömür Usta yeni bölümde neler yaşanacak? Son bölümün ardından hikâyede yaşanacak gelişmeler, karakterlerin alacağı kararlar ve olayların nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu. Ömür Usta’nın 6. bölümü, 1 Kasım Pazar günü saat 20.00’de NOW’da izlenebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ömür Usta dizisinin Nevra'sı Gonca Vuslateri İstanbul'u terk etti! Doğayla iç içe sakin bir yaşam kurdu
ETİKETLER
#now tv
#ömür usta
#ipek
#Diziler
#Mete
#Nevra
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.