Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrollerini paylaştığı Ömür Usta, 8 Kasım Pazar akşamı 7. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde Ömür'ün dükkanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalması, Nevra'nın hamleleri ve aile içinde ortaya çıkan sırlar dikkat çekti. Son bölümün ardından dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak etmeye başladı. Öte yandan Ömür Usta 8. bölüm 1. fragmanı da yayınlandı.

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HABERİN ÖZETİ Ömür Usta son bölümde neler oldu? Ömür Usta 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömür Usta dizisinin 8 Kasım Pazar akşamı 7. bölümü yayınlanırken, merakla beklenen 8. bölümün ilk fragmanı da paylaşıldı. 7. bölümde Nevra, Ömür'ü çıkarmak için iş yerini satın aldı ve bu hırsları eşi Tunç ile aralarındaki ipleri kopardı. Vildan'ın yeniden Cüneyt'in hayatına girmesi Dilara'yı üzerken, Ömür ile oğlu arasında gerilime yol açtı. Büyük ikramiyenin peşine düşen Mete, Milli Piyango İdaresi'nde beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Ömür Usta'nın 8. bölümü 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak.

ÖMÜR USTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömür Usta'nın 8 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan 7. bölümünde Ömür ile Nevra arasındaki mücadele giderek büyüdü. Nevra, Ömür'ü dükkanından çıkarmak için harekete geçerek iş yerini satın aldı. Ancak Ömür, yıllardır emek verdiği ekmek teknesini kaybetmemek için mücadele etmeye devam etti.

Nevra'nın hamleleri kendi evinde de büyük bir krize yol açtı. Eşinin hırslarına daha fazla dayanamayan Tunç ile Nevra arasındaki ipler tamamen koptu. Öte yandan Yıldız'dan öğrendiği büyük sırrı Ömür'e karşı kullanmaya hazırlanan Nevra, ailedeki dengeleri değiştirecek yeni bir adım attı.

Bölümde Vildan'ın yeniden Cüneyt'in hayatına girmesi de dikkat çekti. Bu gelişme Dilara'yı üzerken Ömür ile oğlu arasında yeni bir gerilime neden oldu. Büyük ikramiyenin peşine düşen Mete ise Milli Piyango İdaresi'nde beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ömür, hem ailesini bir arada tutmaya hem de geçmişten gelen gerçeklerle yüzleşmeye çalıştı.

ÖMÜR USTA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömür Usta dizisinin merakla beklenen 8. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında yaşanacak gelişmeler, izleyicilerin merakını artırdı. Ömür'ün dükkanını kurtarmak için vereceği mücadele, Nevra'nın yeni hamleleri ve aile içinde ortaya çıkan sırların nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünde Ömür'ü nasıl bir mücadelenin beklediği ise yayınlanan fragmanla birlikte gündeme geldi.

ÖMÜR USTA 8. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

NOW ekranlarında yayınlanan Ömür Usta dizisinin 8. bölümü, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Ömür ile Nevra arasındaki mücadelenin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

Özellikle Nevra'nın Ömür'ün dükkanını satın almasının ardından yaşanacak gelişmeler, yeni bölümün dikkat çeken konuları arasında yer alıyor. Ömür'ün yıllardır emek verdiği iş yerini kurtarmak için nasıl bir yol izleyeceği ve aile içinde ortaya çıkacak yeni sırlar, izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.