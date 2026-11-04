Örgü yelek modelleri! El örgüsü değişik yelek örgü çeşitleri ve örnekleri ilgi gördü

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İstanbul
Örgü yelek modelleri hem günlük kombinlerde hem de özel günlerde kullanılabilen zamansız parçalar arasında yer almaya devam ediyor. Birbirinden farklı örgü yelek modelleri!
Her dönemde kullanılan "Saç Örgüsü Desenli Yelek" en çok sevilenler arasında yer alıyor. El emeği örgü yelekleri özel günlerde de günlük hayatta da giyebilirsiniz.
İlk olarak yeleğin arka ve önü için ilmekleri hazırlayınız. Ters düz örgü yöntemi ile zemin oturduktan sonra belirli sıralarda ilmeklerin yönü değiştirilerek çapraz desen oluşturulur.
Selanik örgüde bir ilmek örülürken diğer ilmekler şişe ip dolanarak alınmadan geçirilir. Sonraki sırada ilmek ve ip birlikte örülür.
Şişe ip dolayınız ve yeni ilmek oluşturunuz. Yanındakini veya takip eden ilmekler birlikte örülür ve eksiltilir. Belirli aralıklarda tekrar ediniz.
Öncelikle ilk sırada bir düz, bir ters ilmek örünüz. 2. sırada ise düz ilmeklerin üzerine ters, ters ilmeklerin üzerine düz örünüz. Aynı düzen devam edilmelidir.
Belirlediğiniz ilmek gruplarını yardımcı şişe alınız. Diğer ilmekleri ördükten sonra diğer ilmekler yeniden şişe geçirilir. Çaprazlama yönü değiştirilir.
2026 yılında en çok tercih edilen el örgüsü yelek modelleri şöyle:
Üç Boyutlu Kabarcık Örgü Yelek
Örgü Çiçek Motifli Yelek
Örgü Sepet Desenli Yelek
Asimetrik Kesimli Örgü Yelek
Patchwork Örgü Yelek