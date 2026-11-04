Örgü yelek modelleri! El örgüsü değişik yelek örgü çeşitleri ve örnekleri ilgi gördü

Örgü yelek modelleri hem günlük kombinlerde hem de özel günlerde kullanılabilen zamansız parçalar arasında yer almaya devam ediyor. Birbirinden farklı örgü yelek modelleri!

ÖRGÜ YELEK MODELLERİ

Her dönemde kullanılan "Saç Örgüsü Desenli Yelek" en çok sevilenler arasında yer alıyor. El emeği örgü yelekleri özel günlerde de günlük hayatta da giyebilirsiniz.

Saç Örgüsü Desenli Yelek

İlk olarak yeleğin arka ve önü için ilmekleri hazırlayınız. Ters düz örgü yöntemi ile zemin oturduktan sonra belirli sıralarda ilmeklerin yönü değiştirilerek çapraz desen oluşturulur.

Selanik Örgü Yelek

Selanik örgüde bir ilmek örülürken diğer ilmekler şişe ip dolanarak alınmadan geçirilir. Sonraki sırada ilmek ve ip birlikte örülür.

Ajurlu Delikli Örgü Yelek

Şişe ip dolayınız ve yeni ilmek oluşturunuz. Yanındakini veya takip eden ilmekler birlikte örülür ve eksiltilir. Belirli aralıklarda tekrar ediniz.

EL ÖRGÜSÜ YELEK MODELLERİ

Pirinç Örgü Yelek

Öncelikle ilk sırada bir düz, bir ters ilmek örünüz. 2. sırada ise düz ilmeklerin üzerine ters, ters ilmeklerin üzerine düz örünüz. Aynı düzen devam edilmelidir.

Burgu Örgü Yelek

Belirlediğiniz ilmek gruplarını yardımcı şişe alınız. Diğer ilmekleri ördükten sonra diğer ilmekler yeniden şişe geçirilir. Çaprazlama yönü değiştirilir.

EL ÖRGÜSÜ DEĞİŞİK YELEK ÖRGÜ ÇEŞİTLERİ

2026 yılında en çok tercih edilen el örgüsü yelek modelleri şöyle:

Üç Boyutlu Kabarcık Örgü Yelek

Örgü Çiçek Motifli Yelek

Örgü Sepet Desenli Yelek

Asimetrik Kesimli Örgü Yelek

Patchwork Örgü Yelek