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Prensesler Günü, her yıl 18 Kasım'da kız çocuklarının ve her yaştan kadının kendisini özel hissetmesini teşvik etmek amacıyla kutlanan tematik bir gündür. İngilizce adıyla National Princess Day olarak bilinen bu kutlama, ABD'de ortaya çıkmış ve zamanla sosyal medya paylaşımlarıyla farklı ülkelere yayılmıştır. 2026 yılında 18 Kasım Çarşamba gününe denk gelen Prensesler Günü, sevgi, nezaket, cesaret ve özgüven gibi değerleri ön plana çıkarıyor.
Prensesler Günü, kız çocuklarının ve her yaştan kadının kendisini değerli hissetmesini teşvik eden tematik bir kutlama günü olarak biliniyor. Günün ortaya çıkışı ise 18 Kasım 1994'te ABD'de gösterime giren The Swan Pricess (Kuğu Prenses) adlı animasyon filmine dayanıyor. Filmdeki Prenses Odette karakteri, kutlamanın simgelerinden biri haline geldi.
National Day Calendar kayıtlarına göre National Princess Day, 2017 yılından itibaren her yıl 18 Kasım'da kutlanmaya başladı. Kutlamanın temelinde, her kız çocuğunun ve her yaştan kadının özel hissetmeyi hak ettiği düşüncesi bulunuyor.
Prensesler Günü yalnızca küçük kız çocuklarına yönelik bir kutlama değil. Her yaştan kadın bu özel günü kutlayabiliyor. Anneler, kızları, kız kardeşler, yakın arkadaşlar ve sevgililer birbirlerine kutlama mesajları gönderebiliyor. Aileler çocuklarıyla prenses temalı etkinlikler düzenleyebilirken yetişkinler de sosyal medya paylaşımlarıyla güne katılabiliyor.
Bu günde amaç, yalnızca prenses figürlerini veya masal karakterlerini hatırlamak değil; kişinin kendisini değerli hissetmesini ve çevresindeki kadınlara sevgisini göstermesini sağlamak.
Prensesler Günü, sevgi, nezaket, cesaret, özgüven ve iyilik gibi değerleri ön plana çıkarmak için kutlanıyor. Günün ortaya çıkışında, her kız çocuğunun yaşından bağımsız olarak kendisini özel ve değerli hissetmesi düşüncesi yer alıyor. Prenses figürü de yalnızca taç ve gösterişli elbiselerle değil, güçlü bir karaktere, merhamete ve özgüvene sahip olmakla ilişkilendiriliyor.
Bu nedenle Prensesler Günü, sevdiklerine güzel sözler söylemek, çocuklara kendilerini özel hissettirecek etkinlikler hazırlamak ve kadınların güçlü yönlerini hatırlatmak için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Prensesler Günü'nün belirlenmiş resmi bir kutlama biçimi bulunmuyor. Herkes bu günü kendi tercihine göre değerlendirebiliyor. En yaygın kutlama yöntemleri arasında şunlar yer alıyor:
Prensesler Günü, masallardaki prenses figürlerinin ötesinde sevgi, özgüven ve kendini değerli hissetme gibi anlamlarıyla öne çıkıyor. Her yaştan kadının ve kız çocuğunun kutlayabildiği bu özel gün, sevdiklerimize güzel sözler söylemek ve onları mutlu etmek için de bir fırsat sunuyor. 18 Kasım'da yapılan küçük sürprizler, paylaşılan mesajlar ve birlikte geçirilen keyifli anlar, kutlamanın en güzel parçalarını oluşturuyor.