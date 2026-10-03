Rutubetli dolaplar nasıl silinir? Kokuyu tamamen yok etmenin yolları

Kışın evdeki sıcak havanın dışarıya göre yoğunlaşması durumunda evlerde rutubet, küf gibi sorunlarda meydana geliyor. Özellikle de yeterince havalandırılmayan dolaplar, en çok rutubet alan yerlerden biri oluyor. Nemin birikmesiyle birlikte rutubet koku yapmaya başlıyor ve bu durum da işe el atmanın zamanı geliyor. Nemli bulunan dolapların her zaman havalandırılması gerekiyor.

Son zamanlarda kış ayının gelmesiyle birlikte rutubet, küf gibi sorunlarda dikkat çekiyor. Özellikle de ev hanımlarının başının dertte olduğu konular arasında yer alan rutubet, kötü kokusuyla da sağlığa zarar veriyor. Diğer bir yandan en çok dolap içlerinde meydana gelen rutubet hal böyle olunca da arama motorlarında en çok aratılan konular arasında yer alıyor. ‘Rutubetli dolaplar nasıl silinir?’ sorusu merak edilirken sizin için araştırdığım ve deneyimlediğim bilgileri paylaşıyorum.

Rutubet kokusu için parfüm ya da oda kokusu işe yaramaz.

Dolabın içerisinde yer alan rutubetin kaynağı bulunarak uygun temizlik yapılarak sorunu çözüme kavuşturmak daha mümkün.

DOLAPLAR DA RUTUBET OLUŞUMUNA DİKKAT!

Kış ayında evin her köşesinde sıcak soğuk havanın karşılaşması sonucu rutubet ya da küf oluşumu sıklıkla rastlanan durumlardan biri. Ancak dolap içerisinde oluşan küf ya da rutubet evin içerisinde bir köşenin hava aldığını gösterir.

Soğuk hava dışarıdan içerideki sıcak havaya karışırsa dolapların içerinde de hatta kıyafetleriniz de bile rutubet görebilirsiniz. Dolap yüzeyinde siyah, yeşil ya da renkli küf lekeleri görülürse o alanları kuru fırçalama yapılması gerekiyor.

RUTUBETLİ DOLAPLAR NASIL SİLİNİR?

Rutubetli dolaplar için temizliğe başlamadan önce içinde yer alan eşyaların güzelce çıkarılması gerekiyor. Daha sonra boş olan dolapların kapaklarını güzelce açarak havalandırma yapılmalıdır.

Dolabın içerisi boş bırakılarak bir ya da iki saat havalandırmak içeride meydana gelen nemin azalmasına da yardımcı olur.

Temizlik aşamasında da öncelikle bir kovaya ılık su alınmalıdır. Ilık suyun içerisine çamaşır sodası, arap sabunu konularak iki ürünün tepkimeye girmesi beklenmelidir.

Ellere takılan eldivenle birlikte mikrofiber bezle rutubetli alanların güzelce temizleme yapabilirsiniz.

Temizlik sonrası dolapların içerisini çok iyi kurutmalısınız. Kurutma işlemi için dolapları mümkünse camları açık bir odada bırakın. Bir ya da iki gün kadar kurumaya bırakılan dolaplar, kuruduğundan emin olduktan sonra düzenlenebilir.

RUTUBET KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN DOLAP NASIL HAVALANDIRILIR?

Dolapların içerisinde yer alan rutubetlerin kapalı alanlarda daha çok oluşması kokuya neden olabilir. Bu sebeple de rutubet temizliğinin ardından eşyaların bir miktar boşluklu şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.

Kıyafet dolabıysa kıyafetler aralıklı, mutfak dolabı ise eşyalar sıkışık olmayacak şekil de yerleştirilmesi gerekiyor. Özellikle de ıslak ve nemli eşyalar kesinlikle dolaba yerleştirilmemelidir.

Dolap içerisine bir kaseye karbonat konulduğu zaman rutubet kokusunu bastırdığından yoğun bir koku almanıza da engel olur.

RUTUBETLİ ORTAM HAKKINDA UZMANLAR NE DİYOR?

Soğuk ve sıcağın meydana getirdiği rutubet insan sağlığına ciddi sorunlar verebilir. Özellikle de nemli ve rutubetli ortamlarda küf mantarlarının çoğalabildiğine dikkat çeken Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, solunum sistemine kokusuyla zarar verebileceğini ifade ediyor.

Özellikle de nemin artış gösterdiği ortamlarda küf mantarının alerjiye bile neden olabileceği söyleniyor. Bu sebeple de rutubet temizliğine oldukça önem verilmesi gerektiği de yapılan açıklamalarda yer alıyor. Havalandırma işleminin de rutubet sorunu yaşayan evlerde her zaman yapılması gerekiyor.