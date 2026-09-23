Kapaklarını açtığınızda dolaptan gelen o ağır ve nemli koku, temiz kıyafetlerin bile kokmasına neden olabiliyor. Özellikle uzun süre kapalı kalan ve yeterince hava almayan dolaplarda bu sorun daha sık ortaya çıkıyor. Ben de böyle bir durumda ne yapılabileceğini araştırırken, büyüklerden kalan basit bir yöntemin hâlâ kullanılabildiğini gördüm. Peki dolap rutubet kokuyorsa ne yapılır? İşte evde kolayca deneyebileceğiniz eski usul yöntem...

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HABERİN ÖZETİ Dolap rutubet kokuyorsa bunu deneyin! Büyüklerden kalan eski usul yöntem Haberde, kıyafet dolaplarında nem ve yetersiz hava dolaşımı nedeniyle oluşan rutubet kokusunun nedenleri ile bu kokuyu gidermek için uygulanabilecek temizlik adımları ve eski usul yöntemler anlatılmaktadır. Dolaptaki rutubet kokusunun yaygın nedenleri arasında nem, yetersiz hava dolaşımı, dolabın uzun süre kapalı kalması, duvara çok yakın durması ve kıyafetlerin kurutulmadan kaldırılması yer alıyor. Kokuyu gidermek için öncelikle dolabın içinin tamamen boşaltılıp kapaklarının açılarak havalandırılması, rafların temizlenip tamamen kurutulması ve dolabın duvarla arasında boşluk bırakılması gerekiyor. Küçük bir kap içindeki karbonat ve kase içindeki kurutulmuş kahve telvesi dolaptaki kötü ve ağır kokuların azalmasına yardımcı olabiliyor. Büyüklerden kalan eski usul formüle göre, küçük parçalara ayrılarak kumaş keseye konulan beyaz katı sabun dolap rafına yerleştirilerek ağır kokunun azalması ve ferah bir koku elde edilmesi sağlanabiliyor. Uygulanan bu yöntemler kokuyu azaltsa da rutubetin kaynağını ortadan kaldırmadığı için sürekli nem veya küf durumunda kaynağın çözülmesi gerektiği belirtiliyor.

DOLAP RUTUBET KOKUSU NEDEN OLUR?

Dolapta oluşan rutubet kokusunun en yaygın nedenleri arasında nem, yetersiz hava dolaşımı ve dolabın uzun süre kapalı kalması yer alıyor. Özellikle duvara çok yakın duran dolaplarda veya nemli odalarda bu koku daha belirgin hale gelebiliyor. Kıyafetleri tamamen kurutmadan dolaba kaldırmak da nemin içeride hapsolmasına neden olabilir. Bu nedenle kokuyu gidermeye çalışmadan önce dolabın içini havalandırmak ve nemin kaynağını belirlemek önemli.

KIYAFET DOLABINDAKİ RUTUBET KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Kıyafet dolabındaki rutubet kokusunu azaltmak için önce dolabın içini tamamen boşaltıp kapaklarını açık bırakarak iyice havalandırmak gerekiyor. Raflar ve dolabın iç yüzeyleri temizlendikten sonra tamamen kuruması da önemli. Nemli kıyafetleri dolaba kaldırmamak ve dolabın duvarla arasında biraz boşluk bırakmak da kokunun yeniden oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Evde uygulanabilecek eski usul yöntemlerden biri ise karbonatı küçük bir kap içinde dolaba yerleştirmek. Karbonat kötü kokuların azalmasına yardımcı olabilir. Bunun yanında kurutulmuş kahve telvesi de küçük bir kase içinde dolaba konularak ağır kokunun bastırılmasına destek olabilir. Ancak bu yöntemler rutubetin kaynağını ortadan kaldırmaz. Dolapta sürekli nem veya küf varsa öncelikle nemin kaynağını çözmek gerekir.

BÜYÜKLERİN RUTUBET KOKUSUNA KARŞI ESKİ USUL FORMÜLÜ

Büyüklerden kalan eski usul yöntemlerden biri, beyaz sabunla dolabın içini ferahlatmak. Bunun için kokusuz veya klasik beyaz katı sabun küçük parçalara ayrılarak temiz bir kumaş kesenin içine konulabilir ve dolabın rafına yerleştirilebilir. Sabunun hoş kokusu kapalı dolaptaki ağır kokunun azalmasına yardımcı olabilir.

Daha etkili bir sonuç için önce dolabın kapaklarını açık bırakıp havalandırmak, rafları temizleyip tamamen kurutmak gerekiyor. Ardından beyaz sabun kesesi dolaba yerleştirilebilir. Karbonat da ayrı bir kapta kullanılarak kötü kokunun azaltılmasına destek olabilir.

Dolapta oluşan rutubet kokusuna karşı büyüklerden kalan beyaz sabunlu yöntem, bugün de evde kolayca uygulanabilecek pratik çözümlerden biri. Temiz bir beyaz sabunu küçük bir kumaş kesenin içine koyup kıyafet dolabının rafına yerleştirerek dolabın ağır kokusunun azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Özellikle dolabı önceden iyice havalandırıp temizledikten sonra uygulandığında daha ferah bir koku elde etmek mümkün.