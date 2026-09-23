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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:48

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Kış gelmeden faturayı düşürmenin yolları

Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğalgaz kullanımı da gündeme geliyor. Bende doğalgazın artık açılmaya başlamasıyla birlikte kış gelmeden faturayı düşürmenin yollarını araştırdım ‘doğalgaz faturası nasıl düşürülür?’ sorusunun cevabını bulurken sizin içinde adım adım ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Kış gelmeden faturayı düşürmenin yolları
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 10:48

Kış aylarında en çok tüketilen enerjilerden biri de doğalgaz oluyor. Aylık faturaların yükselmesiyle de fatura düşürecek hareketler araştırılmaya başlandı. Doğalgaz için yapılması gerekenler evin hem ısısını hem de cebini koruyor.

Kış aylarının yavaş yavaş yüzünü gösterdiği bu günlerde doğalgaz faturasında yükselmelerde meydana geliyor. Çoğu kişi de yüksek gelen doğalgaz faturasını düşürmek için yöntemler araştırıyor. Bende son zamanlarda doğalgazım için neler yapabileceğimi araştırırken, ‘doğalgaz faturası nasıl düşürülür?’ sorusunu merak etmemle başladı. Doğalgaz faturasını düşürmek için adım adım neler yapmanız gerektiğini paylaşıyorum. Doğalgazın az yakması için;

Yalıtım yapılmalı,

Petekler kapatılmamalı,

50 derece çalıştırılmalı,

Perde boyu petekleri kapatmamalı,

Isı yalıtım kullanılmalı,

Koltuk ve petekler arasına 25-30 cm uzaklık olmalı.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Kış gelmeden faturayı düşürmenin yolları

DOĞALGAZ FATURASI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Kış ayının gelmesiyle birlikte doğalgazlarda açılmaya başlandı. Ancak faturalara yansıma olayında hemen hemen herkes de bir tedirginlik oluşmaya başladı. Pek çok kişi doğalgaz faturasını nasıl düşürüleceği araştırmaya başladı.

Doğalgaz faturasında yapılması gerekenler;

Su sıcaklığına dikkat edilmesi gerekiyor

Kombi bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekiyor

Peteklerde aç kapama işini çok yapmamalı

Kombiler genellikle sabit bir derece de çalıştırılmasıdır

Isı yalıtım levhaları kullanılması gerekiyor

Perde boyunun peteklerin önüne geçmesine izin vermeyin.

Yalıtım yapılmalıdır.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Kış gelmeden faturayı düşürmenin yolları

DOĞAL FATURASI NEDEN YÜKSEK GELİR?

Doğalgaz faturasının yüksek gelmesinin nedenleri arasında tek bir neden bulunmaz. Pek çok sebep vardır. Bu sebepler arasında;

Evin ısısın yalıtım açısından yetersiz kalması

Pencere ve perdelerden sürekli hava girip çıkışı

Kombinin verimsiz çalışması

Peteklerin önünün kapatılması

Gibi nedenlerden dolayı faturanın yüksek gelmesi mümkün oluyor. Özellikle de yalıtımı zayıf evlerde ısının hemen kaybolmasıyla birlikte doğalgaz yakımında da artış meydana gelir.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Kış gelmeden faturayı düşürmenin yolları

PETEK KAPATIP AÇMAK TASARRUF SAĞLAR MI?

Hayır sağlamaz. Çünkü petekler kapandığında ev içinde bulunan eşyalar, duvarlar hemen soğuyacaktır. Bu sebeple de doğalgazı açtığınızda eşyaların da ısınması için yüksek derece de açmanız gerekecek.

Bu nedenle de kombiyi açıp kapatmak enerji kaybına neden olur.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Kış gelmeden faturayı düşürmenin yolları

FATURALARDA DÜŞÜKLÜK İÇİN KOMBİ KAÇTA YANMALI?

Evinizde yalıtım adına bir durum varsa 20 derece uygun bir sıcaklıktır. Diğer bir yandan evinizde yalıtım yoksa 50 derece yanması evinizi ve faturalarınıza yansıma sağlar. Aynı derece de yanan petekler fatura konusunda da tasarruf sağlar.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Kış gelmeden faturayı düşürmenin yolları

KIŞ GELMEDEN FATURAYI DÜŞÜRMENİN YOLLARI

Doğalgaz tasarrufu için kış gelmeden faturayı düşürmenin yollarından biri kombi bakımı.

Kombi bakımında kullanılan markanın firmasının kombi bakımını yapması gerekiyor. Bu işlemle birlikte cihazın güvenli ve verimli çalışmasına yardımcı olabilir.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Kış gelmeden faturayı düşürmenin yolları

Pencere Ve Kapılardaki Isı Kaybını Azaltın

Doğalgaz faturasını düşürmek istiyorsanız ısı kaybını azaltmaktan geçiyor. Pencere ve kapı kenarlarından soğuk hava giriyorsa uygun yalıtım uygulamaları yapılması gerekiyor.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Kış gelmeden faturayı düşürmenin yolları

Oda Sıcaklığını Gereğinden Fazla Yükselmeyin

Kombiyi yüksek bir derece de çalıştırmak ana sisteme de zarar verebilir. Bu sebeple de evin içinde fazla enerji tüketimini azaltmaya çalışın. Gereksiz yere yüksek sıcaklık kullanmak çok da doğru sayılmaz.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Kış gelmeden faturayı düşürmenin yolları

Termostatik Vana Kullanımı Tasarruf Sağlayabilir

Radyatör vanaları genellikle odanın sıcaklığını kontrol etmesine yardım oluyor. Gün içinde kullanılmayan odanın ısının çok yanmasına neden oluyor. Bu sebeple kullanılmayan odayı uygun bir sıcaklıkta belki de çok az.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Kış gelmeden faturayı düşürmenin yolları

DOĞALGAZ KULLANIMINDA UZMANLAR NE DİYOR?

Doğalgaz kullanımında gereksiz bir tüketim faturanızı çok yüksek gelmesine neden olabilir. Prof. Dr. Emre Alkin ‘enerjiyi verimli kullanma’ daha önemli olduğunu ifade ediyor. Yani gereksiz yere kullanılan doğalgazın çok fazla fatura çıkarmasına da neden olduğunu söylüyor.

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#doğalgaz faturası
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#Keşfet
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