Özellikle son yıllarda artan servis maliyetleri nedeniyle vatandaşlar, “Petek temizliği nasıl yapılır?”, “Evde petek temizliği mümkün mü?” sorularına cevap aramaya başladı. Uzmanlar ise düzenli temizlenmeyen peteklerin hem enerji kaybına hem de yüksek faturalara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Doğalgazları kapattık! Şimdi sıra petek temizliğinde, para vermeden kendiniz yapın Artan servis maliyetleri nedeniyle vatandaşlar, enerji kaybını ve yüksek faturaları önlemek için petek temizliğinin evde nasıl yapılabileceğini araştırmaya başladı. Peteklerde zamanla oluşan çamurlaşma, tortu ve kir birikimi sıcak su dolaşımını engelleyerek peteğin dengesiz ısınmasına ve kombinin daha fazla çalışmasına neden olur. Evde petek temizliği için öncelikle kombi kapatılmalı, petek vanaları kapatılarak su kontrollü şekilde boşaltılmalıdır. Peteğin iç kısmı basınçlı su ile temizlenebilir ve banyoda duş hortumu kullanılarak durulama yapılabilir. Temizlik sonrası petek yeniden takılmalı, tesisata su verilmeli ve peteklerin havası alınmalıdır. Peteklerin üst kısmı sıcak, alt kısmı soğuk kalıyorsa bunun nedeni genellikle hava birikmesidir ve purjör anahtarı ile alınabilir. Uzmanlar, yılda en az bir kez petek temizliği yapılmasını öneriyor ve yaz aylarının bakım için en uygun zaman olduğunu belirtiyor.

PETEKLER NEDEN TEMİZLENMELİ?

Kış boyunca sürekli çalışan kalorifer tesisatlarında zamanla çamurlaşma, tortu ve kir birikimi oluşabiliyor. Bu birikimler ise sıcak suyun petek içinde dengeli dolaşmasını engelliyor. Sonuç olarak peteklerin bazı bölümleri ısınırken bazı noktaları soğuk kalıyor.

Bu durum yalnızca konfor kaybına yol açmıyor; aynı zamanda kombinin daha fazla çalışmasına neden olarak doğalgaz tüketimini artırıyor. Uzmanlara göre düzenli temizlenen petekler, enerji verimliliğini ciddi ölçüde yükseltiyor.

EVDE PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Petek temizliği için profesyonel makineler kullanılsa da temel bakım işlemleri evde de uygulanabiliyor. Özellikle hafif kirlenmelerde bu yöntemler oldukça etkili sonuç verebiliyor.

İlk olarak kombinin tamamen kapalı olduğundan emin olunması gerekiyor. Ardından petek vanaları kapatılıyor ve petek içerisindeki su kontrollü şekilde boşaltılıyor. Bu aşamada yere su akabileceği için bez veya kova kullanılması öneriliyor.

Daha sonra peteğin iç kısmı basınçlı su yardımıyla temizlenebiliyor. Banyoda duş hortumu kullanarak yapılan durulama işlemi, içeride biriken tortuların önemli bölümünü dışarı atabiliyor. Özellikle peteğin alt kısmından gelen koyu renkli su, içerideki kirin en büyük göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra petek yeniden yerine takılıyor ve tesisata su veriliyor. Son aşamada ise peteklerin havasının alınması gerekiyor.

PETEKLERİN HAVASINI ALMAYI UNUTMAYIN

Evde yapılan temizliğin ardından en önemli aşamalardan biri hava alma işlemi oluyor. Peteğin üst kısmı sıcak, alt kısmı soğuk kalıyorsa bunun en büyük nedeni genellikle hava birikmesi olarak gösteriliyor.

Petek purjör anahtarı yardımıyla vana hafifçe açılıyor ve içeride biriken hava dışarı çıkarılıyor. Su akmaya başladığında ise vana tekrar kapatılıyor. Bu küçük işlem bile petek performansını ciddi şekilde artırabiliyor.

DÜZENLİ BAKIM FATURAYI DÜŞÜREBİLİR

Uzmanlara göre yılda en az bir kez petek temizliği yapılması öneriliyor. Özellikle eski binalarda tesisat içinde biriken tortu miktarı daha fazla olduğu için bakımın ihmal edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Temiz petekler sayesinde kombi daha kısa sürede evi ısıtabiliyor. Bu da hem daha düşük enerji tüketimi hem de daha ekonomik faturalar anlamına geliyor. Ayrıca düzenli bakım yapılan tesisat sistemlerinin kullanım ömrü de uzuyor.

KİMYASAL KULLANIMINA DİKKAT

Piyasada petek temizliği için satılan çeşitli kimyasal ürünler bulunsa da uzmanlar bilinçsiz kullanım konusunda vatandaşları uyarıyor. Yanlış ürünler tesisata zarar verebilirken, conta ve vanalarda deformasyona yol açabiliyor.

Bu nedenle ağır kimyasallar yerine sıcak suyla yapılan doğal temizlik yöntemlerinin tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Eğer peteklerde ciddi tıkanıklık varsa profesyonel destek alınmasının daha güvenli olduğu ifade ediliyor.

YAZ AYLARI BAKIM İÇİN EN DOĞRU ZAMAN

Havaların ısınmasıyla birlikte kalorifer sistemlerinin kullanılmadığı dönem, bakım işlemleri için büyük avantaj sağlıyor. Kış gelmeden yapılan petek temizliği sayesinde soğuk havalarda yaşanabilecek ısınma problemlerinin de önüne geçiliyor.

Uzmanlar, “Kombiyi kapatıp tamamen unutmayın” diyerek vatandaşlara yaz aylarında bakım yaptırmaları çağrısında bulunuyor. Basit birkaç işlemle hem daha verimli ısınmak hem de yüksek servis ücretlerinden tasarruf etmek mümkün hale geliyor.

