Doğal saç renklendirme yöntemlerine yönelenlerin ilgisini çeken hibiskus, kırmızı pigmentleriyle saç bakımında farklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ancak bilimsel araştırmalar, bu çiçeğin tek başına kalıcı ve belirgin bir kızıl saç rengi sağladığını henüz kesin olarak ortaya koymuyor.

• Hibiskus, antosiyanin adı verilen doğal renk pigmentleri içeriyor.

• Açık renkli saçlarda kızılımsı yansımalar oluşturma potansiyeli bulunuyor.

• Tek başına kalıcı saç boyası etkisi göstermesi beklenmiyor.

• Saçın mevcut rengi, elde edilecek görünümü doğrudan etkiliyor.

• Bitkisel içerikler de hassas ciltlerde tahriş veya alerjik reaksiyon oluşturabiliyor.

HİBİSKUSUN KIRMIZI RENGİNİN SIRRI ANTOSİYANİNLERDE

Halk arasında Çin gülü veya Japon gülü olarak da bilinen hibiskus, özellikle kırmızı ve pembe tonlardaki çiçekleriyle tanınıyor.

Bitkinin renk özelliklerinin arkasında ise antosiyanin adı verilen doğal pigmentler bulunuyor.

Antosiyaninler, bitkilere kırmızı, mor ve mavi tonlarını veren suda çözünebilen doğal bileşikler arasında yer alıyor.

Hibiskusun bu pigmentleri, bitkinin saç renklendirme amacıyla araştırılmasının temel nedenlerinden birini oluşturuyor.

Özellikle koyu kırmızı renkteki çiçeklerden elde edilen özütler, bitkisel kozmetik formüllerinde değerlendirilebiliyor.

Ancak çiçeğin kendisinin kırmızı olması, saçta aynı rengin doğrudan ortaya çıkacağı anlamına gelmiyor.

Pigmentin yoğunluğu, hazırlanma yöntemi ve saç teliyle etkileşimi elde edilecek sonucu değiştirebiliyor.

HER SAÇTA AYNI KIZIL TONU VERMEYEBİLİR

Hibiskusla saç renklendirme konusunda en önemli ayrıntılardan biri saçın başlangıç rengidir.

Açık kumral, sarı veya beyaz saçlarda bitkisel pigmentlerin oluşturabileceği renk yansımaları daha kolay fark edilebilir.

Koyu kahverengi ve siyah saçlarda ise aynı uygulamanın belirgin bir kızıllık oluşturması beklenmemelidir.

Çünkü saçın doğal pigment yoğunluğu, dışarıdan uygulanan renk verici maddelerin görünümünü etkiliyor.

Saçın daha önce boyanmış olması, açıcı işlem görmesi veya yıpranmış bir yapıya sahip olması da sonucu değiştirebilir.

BİTKİSEL BOYALAR ÜZERİNE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Bitkisel saç boyaları üzerine yapılan araştırmalar, doğal pigmentlerin saç renklendirmesinde kullanılabileceğini gösteriyor.

2022 yılında Molecules dergisinde yayımlanan kapsamlı bir derleme, bitkisel kaynaklardan elde edilen renk maddelerini ve bunların saç telleriyle etkileşim mekanizmalarını inceliyor.

Araştırmada antosiyaninler, tanenler, flavonoidler ve diğer bitkisel bileşiklerin doğal renklendirici olarak kullanım potansiyeli değerlendiriliyor.

2015 yılında Pharmacognosy Research dergisinde yayımlanan bir çalışmada ise hibiskus yapraklarının da bulunduğu çeşitli bitkisel karışımların saç renklendirme özellikleri inceleniyor.

Ancak bu araştırmada elde edilen sonuçlar, doğrudan hibiskus çiçeğinin tek başına insan saçında kalıcı kızıl renk oluşturduğunu kanıtlamıyor.

UZMANLARIN DOĞAL SAÇ BOYALARI KONUSUNDAKİ UYARISI

Dermatoloji alanında yayımlanan bilimsel değerlendirmeler, bitkisel saç boyalarının da bazı sınırlamalara sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology dergisinde yayımlanan bitkisel renklendiricilere ilişkin dermatolojik değerlendirmede, hibiskusun antosiyanin içeriği sayesinde kırmızımsı tonlar sağlayabildiği belirtiliyor.

Aynı değerlendirmede doğal boyaların renk dayanıklılığı, renk değişimi ve uygulamalar arasındaki sonuç farklılıkları gibi sorunlarına da değiniliyor.

Bu nedenle dermatolojik açıdan bitkisel içeriklerin tamamen risksiz kabul edilmemesi önem taşıyor.

HİBİSKUSU SAÇTA DENEMEDEN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hibiskus tozu veya çiçek özütü içeren kozmetik ürünleri tercih edilirken ürünün içeriğinin incelenmesi gerekiyor.

Evde hazırlanan karışımların yoğunluğu ve pH değeri standart olmadığı için her uygulamada aynı sonucu almak mümkün olmayabilir.

Ayrıca limon, sirke veya farklı bitkisel bileşenlerin karışıma eklenmesi, saç derisinde istenmeyen hassasiyetlere neden olabilir.

İlk kullanım öncesinde ürünün küçük bir cilt alanında test edilmesi önem taşıyor.

Bununla birlikte ciltte kızarıklık, kaşıntı veya yanma meydana gelirse uygulama sonlandırılmalı.

KALICI KIZIL SAÇ İSTEYENLER BEKLENTİSİNİ DOĞRU BELİRLEMELİ

Hibiskus, doğal pigmentleri sayesinde saç bakımında ve bitkisel renklendirici formüllerde değerlendirilebilecek bir bitki olarak araştırılıyor.

Ancak belirgin, yoğun ve uzun süre kalıcı kızıl saç rengi isteyenlerin yalnızca bu çiçeğe güvenmesi gerçekçi bir beklenti olmayabilir.

Özellikle profesyonel saç boyalarıyla elde edilen renk yoğunluğunun hibiskusla sağlanabileceğine ilişkin yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor.