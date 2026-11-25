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İstanbul
Televizyon ekranlarına damga vurması beklenen Şapkacı Kadınlar dizisi hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı'nın başrolünde yer alacağı dizi için geri sayım başladı.
1 Aralık tarihinde Ayvalık'ta çekimlerin başlaması planlanan dizinin diğer sahneleri ise İstanbul'daki Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilecek. Aralık itibarıyla çekimlere başlanacak olan dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı. Tahminlere göre ocak ayında ekran karşısında yerini alması bekleniyor.
Ocak 2027'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması beklenen Şapkacı Kadınlar için geri sayım başladı. 1 Aralık'ta çekimlerinin Ayvalık'ta başlayacağı planlanan dizinin hazırlıkları sürüyor. Planlamalara göre ocak ayından itibaren Now TV ekranlarında yer alacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda eklemeler ve değişiklikler devam ederken güncel oyuncu kadrosundaki isimler şöyle:
Dizi, Cumhuriyet'in ilk senelerinde, 1925 döneminde geçiyor. Kurtuluş Savaşı'na katılan Ayşe Çavuş'un hayata tutunma ve kendi ayakları üzerinde durma mücadelesini ele alacak. Ömür Atay'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu Şükrü Necati Şahin yazıyor.