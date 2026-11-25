Televizyon ekranlarına damga vurması beklenen Şapkacı Kadınlar dizisi hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı'nın başrolünde yer alacağı dizi için geri sayım başladı.

ŞAPKACI KADINLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Aralık tarihinde Ayvalık'ta çekimlerin başlaması planlanan dizinin diğer sahneleri ise İstanbul'daki Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilecek. Aralık itibarıyla çekimlere başlanacak olan dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı. Tahminlere göre ocak ayında ekran karşısında yerini alması bekleniyor.

ŞAPKACI KADINLAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Ocak 2027'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması beklenen Şapkacı Kadınlar için geri sayım başladı. 1 Aralık'ta çekimlerinin Ayvalık'ta başlayacağı planlanan dizinin hazırlıkları sürüyor. Planlamalara göre ocak ayından itibaren Now TV ekranlarında yer alacak.

ŞAPKACI KADINLAR DİZİSİNDE OYUNCULAR KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda eklemeler ve değişiklikler devam ederken güncel oyuncu kadrosundaki isimler şöyle:

Pınar Deniz – Ayşe Çavuş

Selahattin Paşalı – Rıza

Furkan Andıç – Teğmen Salih

Hazal Türesan – Saadet

İpek Bilgin – Ella Papas

Tansu Biçer – Miralay Sami

Esra Kızıldoğan – Fikriye

Emin Gürsoy – Beşyollu İrfan

Şerif Erol – Cevher

Rüçhan Çalışkur – Emine Koca

ŞAPKACI KADINLAR KONUSU NE?

Dizi, Cumhuriyet'in ilk senelerinde, 1925 döneminde geçiyor. Kurtuluş Savaşı'na katılan Ayşe Çavuş'un hayata tutunma ve kendi ayakları üzerinde durma mücadelesini ele alacak. Ömür Atay'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu Şükrü Necati Şahin yazıyor.