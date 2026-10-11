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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:10

Sararmış perdeleri beyazlatmak isteyenler dikkat! Yıkarken yapılan hata

Evlerin olmazsa olmazları arasında yer alan perdeler, zamanla her ne kadar yıkansa da sararabiliyor. Özellikle de mutfakta pişen yemeğin dumanı, toz ve güneş ışığının da meydana getirdiği sararmış perdeleri beyazlatmak isteyenler dikkat etmeli çünkü yıkarken yapılan bir hata kumaşın yıpranmasına neden olur. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Sararmış perdeleri beyazlatmak isteyenler dikkat! Yıkarken yapılan hata
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:10

Zamanlar beyazlığını kaybeden perdeler her ne kadar güzel temizlendiği düşünülse de gerçek bir süre sonra ortaya çıkıyor. Çevresel faktörlerinde etkili olduğu sararmış perdeleri beyazlatmak isterken yapılan bazı hatalar perdelerin yıpranmasına neden olurken ortaya çıkan sonuç da kimseyi memnun etmiyor. İşte detaylar…

SARARMIŞ PERDELERİ BEYAZLATMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Perdeler de meydana gelen sararmalar çevresel koşullardan dolayı ortaya çıkıyor. Özellikle de tül perdeler ince dokulu yüzeyler güneş ışığını daha fazla aldığı için zamanlar ton değişimini gösterebilir. Hatta havalandırması az olan odalar da biriken hava perdelerin liflerine tutunabilir. Yemek yapılan yerler, ısıtıcı kullanılan yerler derken perdenin kendi renginden uzaklaşmasına neden olabilir.

Sararmış perdeleri beyazlatmak isteyenler dikkat! Yıkarken yapılan hata

Ancak perdenizin sarardığını görüp eski haline getiremeyeceğinizden korkmayın. Çünkü düzenli bir şekilde yapılan bakımlar perdeler üzerinde de sararmaları yok edecektir. Perdeler de meydana gelen sararmaları tam anlamıyla gönderebilirsiniz. Perdelerin kumaş yapısına göre yıkama işlemi yapılırsa sararmış lekelerde kolayca çıkabilir. Çünkü ince bir perde de uygulanacak olan temizliğin ince bir perde de kullanılması beklenilemez.

Sararmış perdeleri beyazlatmak isteyenler dikkat! Yıkarken yapılan hata

Perdelerdeki sararmalardaki en büyük neden, perdelerin uzun süre yıkanmadan kullanılmasıdır. Uzun bir süre yıkama yapılmazsa kumaş üzerinde sert bir tabakanın oluşmasına neden olur. Diğer bir yandan da yanlış deterjan seçimi ve uygun olmayan yıkama programları tüllerin zamanla grileşmesine ve sararmasına neden olur.

Sararmış perdeleri beyazlatmak isteyenler dikkat! Yıkarken yapılan hata

Ayrıca perdeler de bulunan metal ya da plastik aksesuarların da su ile temasından kaçınılması gerekiyor. Temizlik işlemine başlamadan önce perdeyi yumuşacık yapmak tozlardan arındırmak gibi uygulamalarda daha dengeli bir sonuç verebilir. Perdelere sert temizleyici hareketlerinden de ya da yaklaşımlarından da kaçınmak gerekiyor.

Sararmış perdeleri beyazlatmak isteyenler dikkat! Yıkarken yapılan hata

YIKARKEN YAPILAN HATA

Sararmış perdeleri beyazlatmak isteyenlerin yaptığı en büyük hatalardan biri de daha iyi bir sonuç almak isteyenler yüksek sıcaklıkları kullanıyor. Yüksek sıcaklıkla birlikte özellikle de hassas tüller, çekme yapabilir, kırışabilir ya da yapısal özelliklerinde bozulmalar da meydana gelebilir.

Sararmış perdeleri beyazlatmak isteyenler dikkat! Yıkarken yapılan hata

Perdeleri çamaşır makinesine tek hamle de doldurmak da doğru bir karar değildir. Makine içinde rahat edemeyen tüller temizlik performansını da oldukça düşürür. Makine içindeki perdeler rahat bir şekilde yıkanma gerektirebilir. Ayrıca perdeleri makineye atarken hangi programda da tıkınması gibi sorunlar meydana gelebilir.

Sararmış perdeleri beyazlatmak isteyenler dikkat! Yıkarken yapılan hata

Tülleri yıkamadan önce toz alınması gerekir. Daha sonra perdeye uygun bir deterjan kullanımı yapılırsa kumaş üzerinde kalıntı oluşmasına önlemeye yardımcı olur. Uygun deterjanların kullanılması gerekiyor. Hatta isterseniz de oksijen bazlı temizleyicilerle temizlenme işlemini yapabilirsiniz.

Sararmış perdeleri beyazlatmak isteyenler dikkat! Yıkarken yapılan hata

KARBONAT VE SİRKE EN KOLAY TEMİZLEYİCİLER

Doğal yöntemler, özellikle de hassas kumaşlı perdeler için en güvenli temizlik ılık su, ve ikilisi beyazlatma konusunda güzel bir temizlik sunar. Doğal malzemeler perdenin liflerine aşırı baskı yapmadan hafif sararmayı önleyecek.

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#Oksijen Bazlı Temizleyiciler
#Mavi Kadin
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