Evde cilt bakımı yapmayı seviyorum ama her seferinde güzellik merkezine gitmek hem zaman hem de bütçe açısından kolay olmuyor. Evde hazırlanabilen pratik bakım maskelerini deniyorum. Karşıma çıkan tariflerden biri de Şems Arslan’ın fırça maskesi oldu. Kil, süt kaymağı, zeytinyağı ve kuru mayayla hazırlanan bu maskeyi ben de merak edip uyguladım. Sonrasında yüzümü yıkadım ve cildimdeki hissi gözlemledim. İşte benim deneyimim…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şems Arslan’ın fırça maskesini evde yaptım! Sonucunu görünce şaşırdım Yaz sonrası cilt bakımı için evde pratik olarak uygulanabilen Şems Arslan'ın fırça maskesi tarifi ve deneyimi paylaşılıyor. Yaz sonrası cilt genellikle daha kuru, mat ve hassas hale gelebilir. Yaz sonrası cilt bakımında cildi yormadan temizlemek ve nemlendirmek önemlidir. Güneş koruyucu kullanımı ve haftada bir nazik peeling, yaz sonrası bakımın parçasıdır. Şems Arslan'ın fırça maskesi için kil, süt kaymağı, zeytinyağı ve kuru maya kullanılır. Maske temiz cilde uygulanır, 30 dakika bekletilir, üzerine nemlendirici peçete maskesi eklenerek 20 dakika daha beklenir ve ılık suyla yıkanır.

YAZ SONRASI CİLT BAKIMIM NASIL OLMALI?

Yaz bitti, ben de cildimdeki değişimi fark etmeye başladım. Güneş, deniz, havuz ve sıcak hava derken cildim eskisine göre daha kuru, mat ve hassas görünebiliyor. Bu dönemde yaz sonrası cilt bakımı rutinimi biraz daha özenli hale getiriyorum.

Öncelikle cildimi yormadan temizliyor, ardından nemlendirici bir ürün kullanıyorum. Gündüz bakımında güneş koruyucuyu bırakmıyorum. Haftada bir kez cildimin ihtiyacına uygun nazik bir peeling uygulamak da bakım rutinimin bir parçası.

Cildim hassassa peeling sıklığını azaltıyorum. Bol su içmeye ve cildimi nemsiz bırakmamaya da dikkat ediyorum. Yaz sonrası cilt bakımı yaparken amaç, cildi bir anda çok fazla ürünle yormak değil, kaybettiği nemi yeniden kazandırmak ve daha dengeli bir bakım rutini oluşturmaktır. Sosyal medyada Şems Arslan’ın yaz sonrası cilt bakımı uygulamasını denedikten sonra Sonbahara daha sağlıklı görünen, yumuşak ve canlı bir ciltle giriyorum.

ŞEMS ARSLAN’IN ETKİLİ FIRÇA MASKESİ

Gerekli malzeme:

1 tatlı kaşığı Altay Kili

2 yemek kaşığı süt kaymağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yarım paket kuru maya

ŞEMS ARSLAN’IN ETKİLİ FIRÇA MASKESİ NASIL UYGULANIR?

Şems Arslan’ın etkili fırça maskesini evde uygulamak isteyenler için tarif oldukça pratik. Ben de malzemeleri hazırladıktan sonra hepsini bir kapta güzelce karıştırdım. Hazırladığım karışımı temiz cildime, göz çevresinden uzak durarak ince bir tabaka halinde sürdüm. Maskeyi cildimde 30 dakika beklettim. Ardından nemlendirici özellikli peçete maskesini hazırladığım karışımın üzerine yerleştirdim ve 20 dakika daha bekledim. Toplam bekleme süresinin ardından yüzümü ılık suyla güzelce yıkadım.

Özellikle siyah nokta, gözenek görünümü ve fazla yağlanma şikâyeti olanların ilgisini çekebilecek bu evde cilt bakımı uygulaması, fazla malzeme ya da uzun bir hazırlık süreci gerektirmiyor. Benim için de evde kısa bir bakım rutini oluşturmanın pratik yollarından biri oldu. Uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölümünde deneme yaparak uygulayın.