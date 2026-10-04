Şems Arslan’ın fırça maskesini evde yaptım! Sonucunu görünce şaşırdım

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UYGULAMALAR
İstanbul
Evde cilt bakımı yapmayı seviyorum ama her seferinde güzellik merkezine gitmek hem zaman hem de bütçe açısından kolay olmuyor. Evde hazırlanabilen pratik bakım maskelerini deniyorum. Karşıma çıkan tariflerden biri de Şems Arslan’ın fırça maskesi oldu. Kil, süt kaymağı, zeytinyağı ve kuru mayayla hazırlanan bu maskeyi ben de merak edip uyguladım. Sonrasında yüzümü yıkadım ve cildimdeki hissi gözlemledim. İşte benim deneyimim…
Yaz bitti, ben de cildimdeki değişimi fark etmeye başladım. Güneş, deniz, havuz ve sıcak hava derken cildim eskisine göre daha kuru, mat ve hassas görünebiliyor. Bu dönemde yaz sonrası cilt bakımı rutinimi biraz daha özenli hale getiriyorum.
Öncelikle cildimi yormadan temizliyor, ardından nemlendirici bir ürün kullanıyorum. Gündüz bakımında güneş koruyucuyu bırakmıyorum. Haftada bir kez cildimin ihtiyacına uygun nazik bir peeling uygulamak da bakım rutinimin bir parçası.
Cildim hassassa peeling sıklığını azaltıyorum. Bol su içmeye ve cildimi nemsiz bırakmamaya da dikkat ediyorum. Yaz sonrası cilt bakımı yaparken amaç, cildi bir anda çok fazla ürünle yormak değil, kaybettiği nemi yeniden kazandırmak ve daha dengeli bir bakım rutini oluşturmaktır. Sosyal medyada Şems Arslan’ın yaz sonrası cilt bakımı uygulamasını denedikten sonra Sonbahara daha sağlıklı görünen, yumuşak ve canlı bir ciltle giriyorum.
Gerekli malzeme:
Şems Arslan’ın etkili fırça maskesini evde uygulamak isteyenler için tarif oldukça pratik. Ben de malzemeleri hazırladıktan sonra hepsini bir kapta güzelce karıştırdım. Hazırladığım karışımı temiz cildime, göz çevresinden uzak durarak ince bir tabaka halinde sürdüm. Maskeyi cildimde 30 dakika beklettim. Ardından nemlendirici özellikli peçete maskesini hazırladığım karışımın üzerine yerleştirdim ve 20 dakika daha bekledim. Toplam bekleme süresinin ardından yüzümü ılık suyla güzelce yıkadım.
Özellikle siyah nokta, gözenek görünümü ve fazla yağlanma şikâyeti olanların ilgisini çekebilecek bu evde cilt bakımı uygulaması, fazla malzeme ya da uzun bir hazırlık süreci gerektirmiyor. Benim için de evde kısa bir bakım rutini oluşturmanın pratik yollarından biri oldu. Uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölümünde deneme yaparak uygulayın.