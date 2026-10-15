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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:31

Şemsiye seçerken nelere dikkat edilmeli? Sağlam şemsiye seçmenin püf noktaları!

Sonbaharın bir hayli etkisini artırmasıyla birlikte şemsiyelerde meydana çıktı. Şemsiyenin bizi yağmurdan koruması için sadece fiyatı ve görünümü dikkate alınmaz. Bir şemsiyenin sağlam olması gösterişli ya da uygun fiyatlı olmasından çok daha önemlidir. Şimdilerde birçok vatandaş "Şemsiye seçerken nelere dikkat edilmeli?" ve "Sağlam şemsiye seçmenin püf noktaları neler?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Şemsiye seçerken nelere dikkat edilmeli? Sağlam şemsiye seçmenin püf noktaları neler? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Şemsiye seçerken nelere dikkat edilmeli? Sağlam şemsiye seçmenin püf noktaları!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:31

Yağmurlu havalarda en sık karşılaşılan problemler arasında; şemsiyenin ters dönmesi, tellerin kırılması ya da kumaşın kısa sürede yıpranması yer alıyor. İşte bu noktada alırken sadece fiyatına ve görünümüne değil, aynı zamanda sağlamlığına da dikkat etmek gerekiyor.

  • Şemsiye seçerken yalnızca fiyatına ve görünümüne bakmak yeterli değildir.
  • Sağlam bir şemsiye seçmek uygun ya da gösterişli bir şemsiye seçmekten çok daha iyidir.
  • Sağlam şemsiye seçerken iskelet yapısına, kumaşın kalitesine ve açma kapama mekanizmasına dikkat edilmelidir.
  • Hafif ve kullanışlı şemsiye seçmek taşıma kolaylığı sağlayacaktır.
  • Sadece yağmura değil, aynı zamanda rüzgara dayanıklı şemsiye seçmekte önemlidir.

ŞEMSİYE SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Şemsiye seçerken öncelikle sağlamlığına dikkat etmelisiniz. Şemsiyenin uygun fiyatlı oluşu ya da gösterişli oluşu sizi yanıltmamalıdır. Yağmurlu havalarda en sık karşılaşılan problemler arasında; şemsiyenin tellerinin kırılması, şemsiyenin ters dönmesi ya da kumaşının kısa sürede yıpranması yer alır.

Şemsiye seçerken nelere dikkat edilmeli? Sağlam şemsiye seçmenin püf noktaları!

Bu nedenle şemsiye seçerken sadece gösterişli ya da uygun fiyatlı olmasına bakılmaz. Sağlam bir şemsiye seçmek sizi yağışlı ve zorlu hava şartlarından koruyacaktır. Sağlam bir şemsiye seçerken; iskelet yapısına, kumaşın kalitesine, açma kapama mekanizmasına ve dayanıklı bir yapıya sahip olmasına dikkat edilmelidir.

Şemsiye seçerken nelere dikkat edilmeli? Sağlam şemsiye seçmenin püf noktaları!

Yeni bir şemsiye seçerken şu ayrıntılara dikkat etmelisiniz:

İskelet yapısı: Tellerin yamulup, bükülmediğinden ve bağlantı noktalarının sağlam olduğundan emin olun.

Kumaş kalitesi: Şemsiyenizin kumaşının sağlam, su itici ve dikişlerinin düzgün olmasına dikkat edin.

Açma kapama mekanizması: Şemsiyenizin takılmadan açılıp kapandığını kontrol edin.

Sap tasarımı: Şemsiyenizin elde kaymayan ve kolay kavranan bir yapıya sahip olmasına dikkat edin.

Şemsiye seçerken nelere dikkat edilmeli? Sağlam şemsiye seçmenin püf noktaları!

Ağırlık ve boyut: Çok sık dışarı çıkıyorsanız, şemsiyeyi ne sıklıkta kullanacağınızı göz önünde bulundurarak ağırlığını ve boyutunu dikkate alın.

Garanti ve ürün bilgileri: Malzeme açıklamalarını ya da varsa yedek parça desteğini ve üretici garantisini kesinlikle inceleyin.

Fiyat performans dengesi: Şemsiyeyi sadece ucuz olduğu için değil, malzeme kalitesine ve kullanım ömrüne göre değerlendirin.

Şemsiye seçerken nelere dikkat edilmeli? Sağlam şemsiye seçmenin püf noktaları!

SAĞLAM ŞEMSİYE NASIL ANLAŞILIR?

Sağlam bir şemsiye almak ve bunun nasıl anlaşılacağını merak ediyorsanız, ilk olarak iskelet yapısını incelemelisiniz. Aynı zamanda şemsiyenin rüzgarda kolayca ters dönmemesi ve tellerinin çok çabuk yamularak zarar görmemesi için dayanıklı malzemelerden üretilmiş olması gerekir.

Şemsiye seçerken nelere dikkat edilmeli? Sağlam şemsiye seçmenin püf noktaları!

Dayanıklılık açısından en sık tercih edilen şemsiye türü çelik iskeletli şemsiyelerdir. Fiberglas teller, çelik tellerin yanı sıra esnek yapıları sayesinde rüzgarın etkisini karşılamaya yardım olabilir. Bu noktada sadece malzeme yapısına bakmak da doğru olmaz. Tellerin bağlantı noktalarının sağlamlığı ve genel işçilik kalitesi de kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken etkenlerdendir.

Şemsiye seçerken nelere dikkat edilmeli? Sağlam şemsiye seçmenin püf noktaları!

SAĞLAM ŞEMSİYE SEÇMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Sağlam bir şemsiye seçerken önceliğiniz tasarımı, dış görünümü ya da fiyatı olmamalıdır. Sağlam şemsiye; malzemenin kalitesine, iskelet yapısına ve mekanizmanın güvenirliğine bağlıdır. Bu noktada şemsiye satın almadan önce açıp kapatmak ve dikişlerini kontrol etmek, yanlış seçim yapma ihtimalinizi en aza indirir. Sağlam bir şemsiye seçmenin püf noktaları başlıca şunlardır:

Şemsiye seçerken nelere dikkat edilmeli? Sağlam şemsiye seçmenin püf noktaları!
NoKriter / MaddeAçıklama
1İskelet MalzemesiÇelik iskeletler sağlamlık sunarken, fiberglas teller esnek yapılarıyla rüzgarın etkisine karşı büyük bir avantaj sağlar.
2Tellerin SağlamlığıTeller ince, gevşek veya kolayca bükülebilen yapıda olmamalı; gövdeye bağlandığı noktalar sağlam olmalıdır.
3Kumaş KalitesiDikişleri düzgün, sık dokunmuş ve yırtılmaya karşı dayanıklı kumaşlar tercih edilmelidir.
4Su İtici ÖzelliğiSağlam bir şemsiye su geçirmemelidir; yağmur suyunun birikmesini azaltan su itici özellikli modeller seçilmelidir.
5Rüzgara DayanıklılıkRüzgarlı havalar için esnek tellere ve rüzgarın etkisini azaltmaya yardımcı tasarıma sahip modeller tercih edilmelidir.
6Açma Kapama MekanizmasıTakılmadan açılmalı, kolayca kapanmalıdır. Otomatik modellerde düğme ve yay mekanizması sorunsuz çalışmalıdır.
7Sap RahatlığıKaymayan, kolay kavranan ve elde rahatsızlık oluşturmayan ergonomik saplar tercih edilmelidir.
8Şemsiye BoyutuTek kişi için küçük ve katlanabilir modeller yeterliyken, daha geniş koruma alanı için büyük şemsiyeler tercih edilmelidir.
9AğırlıkÇantada taşınacaksa hafif modeller seçilmeli; ancak hafifliğin tek başına kalite göstergesi olmadığı unutulmamalıdır.
10Dikiş ve Bağlantı NoktalarıKumaşın tellere düzgün tutturulduğundan, dikişlerde açıklık olmadığından ve uçların sağlamlığından emin olunmalıdır.
11Garanti ve Ürün BilgileriÜreticinin sunduğu garanti koşulları, kullanılan malzemeler ve yedek parça desteği incelenmelidir.
12Fiyat ve Kalite DengesiEn pahalı şemsiye en sağlamı olmayabilir; malzeme kalitesi, işçilik ve kullanım kolaylığı birlikte değerlendirilmelidir.

 

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ETİKETLER
#şemsiye
#Keşfet
#Çelik Iskelet
#Fiberglas Teller
#Kumaş Kalitesi
#Rüzgara Dayanıklılık
#Mavi Kadin
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