Şemsiye seçerken nelere dikkat edilmeli? Sağlam şemsiye seçmenin püf noktaları!

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Yağmurlu havalarda en sık karşılaşılan problemler arasında; şemsiyenin ters dönmesi, tellerin kırılması ya da kumaşın kısa sürede yıpranması yer alıyor. İşte bu noktada şemsiye alırken sadece fiyatına ve görünümüne değil, aynı zamanda sağlamlığına da dikkat etmek gerekiyor.
Şemsiye seçerken öncelikle sağlamlığına dikkat etmelisiniz. Şemsiyenin uygun fiyatlı oluşu ya da gösterişli oluşu sizi yanıltmamalıdır. Yağmurlu havalarda en sık karşılaşılan problemler arasında; şemsiyenin tellerinin kırılması, şemsiyenin ters dönmesi ya da kumaşının kısa sürede yıpranması yer alır.
Bu nedenle şemsiye seçerken sadece gösterişli ya da uygun fiyatlı olmasına bakılmaz. Sağlam bir şemsiye seçmek sizi yağışlı ve zorlu hava şartlarından koruyacaktır. Sağlam bir şemsiye seçerken; iskelet yapısına, kumaşın kalitesine, açma kapama mekanizmasına ve dayanıklı bir yapıya sahip olmasına dikkat edilmelidir.
Yeni bir şemsiye seçerken şu ayrıntılara dikkat etmelisiniz:
İskelet yapısı: Tellerin yamulup, bükülmediğinden ve bağlantı noktalarının sağlam olduğundan emin olun.
Kumaş kalitesi: Şemsiyenizin kumaşının sağlam, su itici ve dikişlerinin düzgün olmasına dikkat edin.
Açma kapama mekanizması: Şemsiyenizin takılmadan açılıp kapandığını kontrol edin.
Sap tasarımı: Şemsiyenizin elde kaymayan ve kolay kavranan bir yapıya sahip olmasına dikkat edin.
Ağırlık ve boyut: Çok sık dışarı çıkıyorsanız, şemsiyeyi ne sıklıkta kullanacağınızı göz önünde bulundurarak ağırlığını ve boyutunu dikkate alın.
Garanti ve ürün bilgileri: Malzeme açıklamalarını ya da varsa yedek parça desteğini ve üretici garantisini kesinlikle inceleyin.
Fiyat performans dengesi: Şemsiyeyi sadece ucuz olduğu için değil, malzeme kalitesine ve kullanım ömrüne göre değerlendirin.
Sağlam bir şemsiye almak ve bunun nasıl anlaşılacağını merak ediyorsanız, ilk olarak iskelet yapısını incelemelisiniz. Aynı zamanda şemsiyenin rüzgarda kolayca ters dönmemesi ve tellerinin çok çabuk yamularak zarar görmemesi için dayanıklı malzemelerden üretilmiş olması gerekir.
Dayanıklılık açısından en sık tercih edilen şemsiye türü çelik iskeletli şemsiyelerdir. Fiberglas teller, çelik tellerin yanı sıra esnek yapıları sayesinde rüzgarın etkisini karşılamaya yardım olabilir. Bu noktada sadece malzeme yapısına bakmak da doğru olmaz. Tellerin bağlantı noktalarının sağlamlığı ve genel işçilik kalitesi de kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken etkenlerdendir.
Sağlam bir şemsiye seçerken önceliğiniz tasarımı, dış görünümü ya da fiyatı olmamalıdır. Sağlam şemsiye; malzemenin kalitesine, iskelet yapısına ve mekanizmanın güvenirliğine bağlıdır. Bu noktada şemsiye satın almadan önce açıp kapatmak ve dikişlerini kontrol etmek, yanlış seçim yapma ihtimalinizi en aza indirir. Sağlam bir şemsiye seçmenin püf noktaları başlıca şunlardır:
|No
|Kriter / Madde
|Açıklama
|1
|İskelet Malzemesi
|Çelik iskeletler sağlamlık sunarken, fiberglas teller esnek yapılarıyla rüzgarın etkisine karşı büyük bir avantaj sağlar.
|2
|Tellerin Sağlamlığı
|Teller ince, gevşek veya kolayca bükülebilen yapıda olmamalı; gövdeye bağlandığı noktalar sağlam olmalıdır.
|3
|Kumaş Kalitesi
|Dikişleri düzgün, sık dokunmuş ve yırtılmaya karşı dayanıklı kumaşlar tercih edilmelidir.
|4
|Su İtici Özelliği
|Sağlam bir şemsiye su geçirmemelidir; yağmur suyunun birikmesini azaltan su itici özellikli modeller seçilmelidir.
|5
|Rüzgara Dayanıklılık
|Rüzgarlı havalar için esnek tellere ve rüzgarın etkisini azaltmaya yardımcı tasarıma sahip modeller tercih edilmelidir.
|6
|Açma Kapama Mekanizması
|Takılmadan açılmalı, kolayca kapanmalıdır. Otomatik modellerde düğme ve yay mekanizması sorunsuz çalışmalıdır.
|7
|Sap Rahatlığı
|Kaymayan, kolay kavranan ve elde rahatsızlık oluşturmayan ergonomik saplar tercih edilmelidir.
|8
|Şemsiye Boyutu
|Tek kişi için küçük ve katlanabilir modeller yeterliyken, daha geniş koruma alanı için büyük şemsiyeler tercih edilmelidir.
|9
|Ağırlık
|Çantada taşınacaksa hafif modeller seçilmeli; ancak hafifliğin tek başına kalite göstergesi olmadığı unutulmamalıdır.
|10
|Dikiş ve Bağlantı Noktaları
|Kumaşın tellere düzgün tutturulduğundan, dikişlerde açıklık olmadığından ve uçların sağlamlığından emin olunmalıdır.
|11
|Garanti ve Ürün Bilgileri
|Üreticinin sunduğu garanti koşulları, kullanılan malzemeler ve yedek parça desteği incelenmelidir.
|12
|Fiyat ve Kalite Dengesi
|En pahalı şemsiye en sağlamı olmayabilir; malzeme kalitesi, işçilik ve kullanım kolaylığı birlikte değerlendirilmelidir.