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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:59

Şiddetli yağışlarda pencerelerdeki su tahliye deliklerine dikkat! Eğer ayarlama tam değilse evinizi su basabilir

Şiddetli yağışlarda pencerelerden içeri su sızması, tahliye sistemlerindeki sorunlardan kaynaklanabiliyor. PVC pencerelerde bulunan su tahliye deliklerinin tıkanması veya montaj hataları, yağmur suyunun evin içine girmesine yol açabiliyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Şiddetli yağışlarda pencerelerdeki su tahliye deliklerine dikkat! Eğer ayarlama tam değilse evinizi su basabilir
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:59

Şiddetli yağışlar, evlerde su sızıntısı sorununu da beraberinde getiriyor. Özellikle PVC pencerelerde bulunan su tahliye delikleri, yağmur suyunun dışarı atılmasında önemli rol oynuyor. Ancak bu deliklerin tıkanması ya da pencerenin yanlış monte edilmesi, suyun iç mekana sızmasına neden olabiliyor. Pencere ayarlarında yapılan hatalar da yağışlı havalarda evleri su baskını riskiyle karşı karşıya bırakabiliyor.

HABERİN ÖZETİ

Şiddetli yağışlarda pencerelerdeki su tahliye deliklerine dikkat! Eğer ayarlama tam değilse evinizi su basabilir

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Şiddetli yağışlarda evlerde su sızıntısını ve baskınını önlemek için PVC pencerelerdeki su tahliye deliklerinin açık olması, montajın doğru yapılması ve contaların sağlam olması büyük önem taşıyor.
PVC pencerelerdeki su tahliye delikleri, profil içinde biriken yağmur suyunun dışarı atılmasını sağlayarak iç mekâna sızmasını önler.
Tahliye deliklerinin kir ve tozla tıkanması, suyun içeride birikmesine, duvarlarda neme ve boya dökülmesine neden olabilir.
Su sızıntısı sadece deliklerin tıkanmasından değil; contaların yıpranması, montaj hataları ve dış cephe yalıtım sorunlarından da kaynaklanabilir.
Tahliye deliklerinin üzeri kapatılmamalı, kanallardaki kirler temizlenmeli ve temizlik sırasında deliklere sivri cisimler sokulmamalıdır.
Yağışlı havalar öncesinde deliklerin kontrol edilmesi, contaların sağlamlığı ve pencere eğiminin doğru olması su sızıntısı riskini azaltır.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

PENCERELERDEKİ SU TAHLİYE DELİKLERİ NE İŞE YARIYOR?

PVC pencerelerde bulunan su tahliye delikleri, yağmur suyunun pencere profili içerisinde birikmeden dışarı atılmasını sağlıyor. Özellikle şiddetli yağışlarda pencerenin dış yüzeyine ulaşan suyun tahliye edilmesi, suyun iç mekâna sızmasını önlemeye yardımcı oluyor. Ancak bu sistemin düzgün çalışabilmesi için tahliye kanallarının açık olması ve pencerenin doğru monte edilmesi gerekiyor.

Şiddetli yağışlarda pencerelerdeki su tahliye deliklerine dikkat! Eğer ayarlama tam değilse evinizi su basabilir

Tahliye deliklerinin kir, toz veya çeşitli malzemelerle kapanması, suyun pencere içerisinde birikmesine neden olabiliyor. Biriken su, pencerenin yapısına ve montajına bağlı olarak içeri sızabiliyor. Bu nedenle yağışlı havalar öncesinde tahliye deliklerinin kontrol edilmesi ve herhangi bir tıkanıklık olup olmadığının incelenmesi önem taşıyor.

Şiddetli yağışlarda pencerelerdeki su tahliye deliklerine dikkat! Eğer ayarlama tam değilse evinizi su basabilir

PENCERELERDEKİ SU TAHLİYE DELİKLERİ TIKANIRSA NE OLUR?

Pencerelerdeki su tahliye deliklerinin tıkanması, yağmur suyunun dışarı atılmasını zorlaştırıyor. Özellikle şiddetli yağışlarda pencere profilinde biriken su, tahliye kanallarından çıkamadığında iç mekâna sızabiliyor. Bu durum pencere kenarlarında ıslanmaya, duvarlarda nem oluşmasına ve zamanla boya dökülmesi gibi sorunlara yol açabiliyor.

Şiddetli yağışlarda pencerelerdeki su tahliye deliklerine dikkat! Eğer ayarlama tam değilse evinizi su basabilir

Su sızıntısının tek nedeni tahliye deliklerinin tıkanması değil. Pencere contalarının yıpranması, montaj hataları ve dış cephedeki yalıtım sorunları da yağmur suyunun içeri girmesine neden olabiliyor. Bu nedenle su sızıntısı yaşandığında yalnızca tahliye deliklerini değil, pencerenin genel durumunu da kontrol etmek gerekiyor.

Şiddetli yağışlarda pencerelerdeki su tahliye deliklerine dikkat! Eğer ayarlama tam değilse evinizi su basabilir

PENCERELERDEKİ SU TAHLİYE DELİKLERİ NASIL DOĞRU AYARLANIR?

Pencerelerdeki su tahliye sisteminin düzgün çalışması için öncelikle tahliye deliklerinin açık olması ve suyun dışarıya yönlendirilmesi gerekiyor. PVC pencere profillerinde bulunan bu deliklerin üzeri kapatılmamalı, kanalların içinde biriken kir ve toz temizlenmeli. Temizlik sırasında deliklerin içine sivri cisimler sokulmamalı ve tahliye kanallarına zarar verilmemeli.

Şiddetli yağışlarda pencerelerdeki su tahliye deliklerine dikkat! Eğer ayarlama tam değilse evinizi su basabilir

Su tahliye deliklerinin doğru çalışması kadar pencerenin montajı ve contalarının durumu da önem taşıyor. Pencerenin eğiminde, fitillerinde veya montajında sorun varsa su, dışarı atılmak yerine iç mekana sızabiliyor. Bu nedenle şiddetli yağışlarda pencere kenarlarından su geliyorsa yalnızca delikleri temizlemek yeterli olmayabilir.

Şiddetli yağışlarda pencerelerdeki su tahliye deliklerine dikkat! Eğer ayarlama tam değilse evinizi su basabilir

Şiddetli yağışlarda evleri su baskını riskinden korumak için pencere tahliye sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Tahliye deliklerinin açık tutulması, pencere contalarının sağlam olması ve montaj hatalarının giderilmesi, su sızıntısı riskini azaltabiliyor. Özellikle yağmur sırasında pencere kenarlarında su birikmesi veya içeri sızma görülüyorsa sorunun büyümesini beklemeden gerekli kontrollerin yaptırılması, evde oluşabilecek hasarların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

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#Yağmur Suyu
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