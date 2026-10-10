Pencere ve kapılardaki hava kaçaklarından peteklerin önündeki eşyalara, kombinin bakımından radyatörlerin temizliğine kadar pek çok etken evin sıcaklığını doğrudan etkiliyor. Üstelik bu hazırlıkların bir kısmını herhangi bir teknik ekipmana ihtiyaç duymadan yapmak mümkün. Peki, petekleri açmadan önce evde hangi kontroller yapılmalı? İşte kışa daha hazırlıklı girmek isteyenlerin bilmesi gerekenler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Soğuklar bastırdı! Petekleri açmadan bunları mutlaka yapın Kış mevsimi yaklaşırken evlerin daha sıcak ve enerjiyi daha verimli kullanmasını sağlamak için petekleri çalıştırmadan önce yapılması gereken hazırlıklar anlatılmaktadır. Pencere ve kapılardaki hava kaçakları kontrol edilerek uygun yalıtım fitilleri kullanılmalıdır. Peteklerin önündeki koltuk, kalın perde ve büyük mobilya gibi eşyalar kaldırılarak ısı akışının engellenmesi önlenmelidir. Kombinin üretici tarafından önerilen bakım aralıklarına uyulmalı ve gerekli kontroller yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Peteklerin dış yüzeyleri temizlenmeli ve ısıtma sistemi çalıştırıldığında peteklerin tamamının eşit ısınıp ısınmadığı kontrol edilmelidir. Kalın perdeler gece kapatılarak pencerelerden ısı kaybı sınırlanmalı, gündüz ise güneş alan pencerelerin perdeleri açılarak güneş ışığından yararlanılmalıdır. Kullanılmayan odaların ısıtılması konusunda evin yalıtımı, tesisatın yapısı ve kombinin çalışma biçimi göz önünde bulundurularak dengeli bir sıcaklık hedeflenmelidir.

KIŞ GELMEDEN PENCERE VE KAPILARI KONTROL EDİN

Evin yeterince ısınmamasının nedenlerinden biri, pencere ve kapılardan içeri giren soğuk hava olabilir. Özellikle eski doğramalarda ve kapı altlarında oluşan boşluklar, içerideki sıcak havanın dışarı kaçmasına neden olabilir.

Petekleri çalıştırmadan önce pencere kenarlarını, kapı altlarını ve balkon kapılarını kontrol edin. Hava sızıntısı bulunan bölümlerde uygun yalıtım fitilleri kullanmak, ısı kaybını azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak havalandırma menfezlerini kapatmamaya dikkat edin. Özellikle doğalgaz kullanılan evlerde güvenli hava dolaşımı büyük önem taşır.

PETEKLERİN ÖNÜNDEKİ EŞYALARI KALDIRIN

Peteklerin önüne yerleştirilen koltuklar, kalın perdeler ve büyük mobilyalar, sıcak havanın odanın içine yayılmasını engelleyebilir. Radyatörün üzerini çamaşırlarla kapatmak veya önüne büyük eşyalar koymak da ısı dağılımını olumsuz etkileyebilir.

Kış hazırlığı yaparken peteklerin önünü mümkün olduğunca açık bırakın. Perdelerin radyatörün üzerine kapanmamasına ve mobilyaların ısı akışını engellememesine özen gösterin. Böylece mevcut ısıtma sisteminden daha verimli yararlanabilirsiniz.

KOMBİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Kış aylarında kombinin arızalanması hem konforu düşürebilir hem de beklenmedik masraflara yol açabilir. Bu nedenle ısıtma sistemini yoğun olarak kullanmaya başlamadan önce cihazın bakım durumunu kontrol etmek önemlidir.

Kombinin üretici tarafından önerilen bakım aralıklarına uyulmalı, gerekli kontroller yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Su basıncı gibi kullanıcı tarafından kontrol edilmesine izin verilen göstergeler, cihazın kullanım kılavuzuna uygun şekilde incelenebilir. Basınç değerinin doğru aralıkta olup olmadığı modelden modele değişebileceği için tek bir değeri bütün kombiler için geçerli kabul etmemek gerekir. Gaz kokusu, olağan dışı ses veya arıza uyarısı fark edilirse cihazı kullanmaya devam etmek yerine uzman desteği alınmalıdır.

PETEKLERİN TEMİZLİĞİNİ VE ISINMA DURUMUNU KONTROL EDİN

Radyatörlerin yüzeyinde biriken tozlar hava dolaşımını olumsuz etkileyebilir. Isıtma sezonu başlamadan önce peteklerin dış yüzeyini ve ulaşılabilen bölümlerini temizlemek iyi bir hazırlık olacaktır. Bunun yanında peteklerin tamamının eşit ısınıp ısınmadığı da önemlidir. Isıtma sistemi çalıştırıldığında peteğin üst kısmı soğuk kalıyor ve içerisinde su dolaşımına bağlı sesler duyuluyorsa sistemde hava bulunması ihtimali değerlendirilebilir. Böyle bir durumda, cihazın ve tesisatın özelliklerine uygun işlem yapılmalıdır.

Petek havasını alma işlemi her sistemde aynı şekilde uygulanmayabilir. Emin değilseniz veya sorun tekrarlıyorsa tesisat uzmanından yardım alın. Peteklerin iç temizliği ya da tesisat yıkama işlemi ise her evde mutlaka yapılması gereken bir işlem değildir; ihtiyaç, sistemin durumuna göre belirlenmelidir.

KALIN PERDE VE HALILARI DOĞRU KULLANIN

Soğuk havalarda evin içindeki sıcaklığı korumak için tekstil ürünlerinden de yararlanılabilir. Özellikle yalıtımı zayıf zeminlerde uygun halılar, zeminden kaynaklanan soğukluk hissini azaltabilir. Gece saatlerinde kalın perdeleri kapatmak da pencerelerden gerçekleşen ısı kaybını sınırlamaya yardımcı olabilir. Ancak perdelerin petekleri tamamen örtmemesi gerekir. Ayrıca gündüz güneş alan pencerelerin perdelerini açmak, güneş ışığından doğal biçimde yararlanmayı sağlayabilir. Güneş battığında perdeleri kapatmak ise içerideki sıcaklığın korunmasına destek olabilir.

ODA SICAKLIĞINI SABİT TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Evi çok yüksek sıcaklıklara çıkarmak, enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle yaşam alanlarında ihtiyaçlara uygun, dengeli bir sıcaklık hedeflemek önemlidir. Kullanılmayan odaların ısıtılması konusunda da evin yalıtımı, tesisatın yapısı ve kombinin çalışma biçimi göz önünde bulundurulmalıdır. Termostatik radyatör vanaları veya oda termostatları, uygun sistemlerde sıcaklığın daha kontrollü yönetilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte kombiyi sürekli kapatıp açmanın her koşulda tasarruf sağlayacağı düşüncesi doğru değildir. En uygun kullanım şekli, binanın yalıtımına ve ısıtma sistemine göre değişebilir.

HAVALANDIRMAYI TAMAMEN KESMEYİN

Soğuk havalarda sıcaklığı korumak amacıyla pencereleri gün boyunca hiç açmamak cazip gelebilir. Ancak evin düzenli havalandırılması, içeride biriken nemin ve kirleticilerin uzaklaştırılması açısından önemlidir. Pencereleri kısa süreli ve etkili biçimde açarak havalandırma yapmak, uzun süre aralık bırakmaya kıyasla gereksiz ısı kaybını sınırlamaya yardımcı olabilir. Doğalgazlı cihazların bulunduğu alanlarda ise havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalıdır.

DOĞALGAZ FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN BU AYRINTILARI ATLAMAYIN

Petekleri açmadan önce yapılacak hazırlıklar yalnızca ısınma konforunu değil, enerji kullanımını da etkileyebilir. Pencere ve kapı yalıtımını kontrol etmek, peteklerin önünü açık tutmak, kombi bakımını zamanında yaptırmak ve oda sıcaklığını ihtiyaca göre ayarlamak bu sürecin temel adımları arasında yer alıyor. Öte yandan yalnızca peteklerin dışını temizlemek veya kombinin sıcaklığını düşürmek her evde aynı ölçüde tasarruf sağlamaz. Sonuç üzerinde binanın yalıtımı, dış hava sıcaklığı, tesisatın durumu ve kullanım alışkanlıkları da belirleyicidir.

