Şişle yapılan en iyi bebek battaniye modelleri 2026

Bebek battaniyelerinde en çok tercih edilen haroşa, pirinç örgü, petek desen, kabartmalı modeller ve renkli kare tasarımlar bu sene de ilgi gördü. 2026 yılında şişle yapılan en iyi bebek battaniye modelleri...

ŞİŞLE YAPILAN EN İYİ BEBEK BATTANİYE MODELLERİ 2026

Haroşa, pirinç örgü, petek desen, kabartmalı modeller ve renkli kare tasarımlar öne çıkarken şişle yapılan en iyi bebek battaniyelerini sizler için derledik.

EN GÜZEL BEBEK BATTANİYE MODEL ÖRNEKLERİ 2026

Bu sene en çok tercih edilen modeller arasında haroşa örgü bebek battaniyesi, pirinç örgü bebek battaniyesi, petek desenli bebek battaniyesi, saç örgülü bebek battaniyesi, ajurlu yaprak desenli bebek battaniyesi, kabarcık desenli bebek battaniyesi, kare motifli bebek battaniyesi, çizgili bebek battaniyesi, baklava desenli bebek battaniyesi, inci örgü bebek battaniyesi yer alıyor.

Her birinin yapımı oldukça basit, kullanımı konforlu. Bebekler için uygun olan ipler tercih edilerek çeşit çeşit battaniye örülebilir.

BEBEK BATTANİYE ÖRERKEN HANGİ ŞİŞ KULLANILIR?

Bebek battaniye örerken genel olarak ipin kalınlığına göre 3 veya 5 mm şişler kullanılır. Kalın ipliklerde ise daha büyük şiş kullanılıyor. İplik tercihi ise bebek cildine uygun olacak şekilde az tüylenen, yıkanabilir ve yumuşak olarak tercih edilmelidir.

YENİ BEBEK BATTANİYESİ ÖRGÜ MODELLERİ NELERDİR?

Haroşa örgü bebek battaniye için istediğiniz ölçüde ilmek atınız. Tüm sıralar düz örülür. İstediğiniz uzunlukta ise bitirebilirsiniz.

Pirinç örgü bebek battaniyesi için bir ilmez düz, bir ilmek ters örgü yapmalısınız. Bir sonraki sırada düz ilmeğin üzerine ters, tersin üzerine düz ilmek atınız.

Petek desenli bebek battaniyesi için düz ve ters ilmekleri sıralı olarak değiştirerek örmelisiniz.

Saç örgülü bebek battaniyesi için ilmekler düz ve ters örgü olarak yapılır. Aralıklarla yardımcı şiş kullanılır ve sıralar değiştirilir. Böylece burgu görünümü ortaya çıkar.