Soğuklar kapıdan içeri girdi! Doğal gazı yükseltmeden evi sıcak tutmanın yolları

Havaların soğumasıyla birlikte evleri sıcak tutmak için birçok yöntem bulunuyor. Kombinizin ayarlarını düşük ayarda tutarak fatura miktarını da düşürebilirsiniz.

DOĞAL GAZI YÜKSELTMEDEN EVİ SICAK TUTMANIN YÖNTEMLERİ

Kış mevsiminin başlamasıyla beraber kombiler açıldı. Yüksek derece kombi ayarı kullanmadan da evinizi sıcak tutabilirsiniz. Kombi açıkken yaptığımız bazı alışkanlıklar evinizin ısınmamasına neden olabiliyor.

Evi sıcak tutmak için kapı ve pencere aralıklarını yalıtım bantı kullanarak kapatmalısınız. Gündüz güneş ışığından yararlanmayı da unutmamak gerekiyor.

KOMBİ KAPALIYKEN EV NASIL ISITILIR?

Eğer kombinizin derecesini düşükte tutmak istiyorsanız kapı altı rüzgarlıkları kullanabilirsiniz. Halı ve kilim kullanımını artırarak zeminin sıcak olmasını sağlayabilirsiniz. Peteklerin su bakımını düzenli yapmak ve önünü boş tutmak ise en işe yarayan yöntemdir.

EVİ SICAK TUTMAK İÇİN NELER YAPILIR?

Kombinizi çok yüksek derecede yakmadan evinizi sıcak tutmak için yapmanız gereken bazı püf noktalar bulunuyor. Yapmanız gerekenler şöyle: