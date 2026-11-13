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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:58

Soğuklar kapıdan içeri girdi! Doğal gazı yükseltmeden evi sıcak tutmanın yolları

Havaların serinlemesinin ardından evleri ısıtmak için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Kombi derecesini yüksekte tutmadan da evinizi sıcak tutabilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gerekenler.

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Editor
 Gonca Işık
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Soğuklar kapıdan içeri girdi! Doğal gazı yükseltmeden evi sıcak tutmanın yolları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:58

Havaların soğumasıyla birlikte evleri sıcak tutmak için birçok yöntem bulunuyor. Kombinizin ayarlarını düşük ayarda tutarak fatura miktarını da düşürebilirsiniz.

DOĞAL GAZI YÜKSELTMEDEN EVİ SICAK TUTMANIN YÖNTEMLERİ

Kış mevsiminin başlamasıyla beraber kombiler açıldı. Yüksek derece ayarı kullanmadan da evinizi sıcak tutabilirsiniz. Kombi açıkken yaptığımız bazı alışkanlıklar evinizin ısınmamasına neden olabiliyor.

Soğuklar kapıdan içeri girdi! Doğal gazı yükseltmeden evi sıcak tutmanın yolları

Evi sıcak tutmak için kapı ve pencere aralıklarını yalıtım bantı kullanarak kapatmalısınız. Gündüz güneş ışığından yararlanmayı da unutmamak gerekiyor.

Soğuklar kapıdan içeri girdi! Doğal gazı yükseltmeden evi sıcak tutmanın yolları

KOMBİ KAPALIYKEN EV NASIL ISITILIR?

Eğer kombinizin derecesini düşükte tutmak istiyorsanız kapı altı rüzgarlıkları kullanabilirsiniz. ve kilim kullanımını artırarak zeminin sıcak olmasını sağlayabilirsiniz. Peteklerin su bakımını düzenli yapmak ve önünü boş tutmak ise en işe yarayan yöntemdir.

Soğuklar kapıdan içeri girdi! Doğal gazı yükseltmeden evi sıcak tutmanın yolları

EVİ SICAK TUTMAK İÇİN NELER YAPILIR?

Kombinizi çok yüksek derecede yakmadan evinizi sıcak tutmak için yapmanız gereken bazı püf noktalar bulunuyor. Yapmanız gerekenler şöyle:

  • Pencere ve kapı aralıklarını yalıtım bantlarıyla kapatabilirsiniz..
  • Akşamları kalın perdeleri kapatın ve sıcağı içeride tutun.
  • Peteklerin önünü boş bırakın.
  • Kapı altı rüzgârlıkları kullanın.
  • Halı ve kilimlerle soğuk zeminleri örtün.
  • Kombi bakımını düzenli yaptırın.
  • Oda sıcaklığını termostatla kontrol edin.
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