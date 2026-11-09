İstanbul'da hava tersine dönüyor! AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık bir anda düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftanın hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da çarşamba gününden itibaren lodosun kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, pazar günü kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu sosyal medya hesabından yayımladı. İstanbul'da hafta başında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, hafta ortasından itibaren hızla yükselecek.

AKOM'DAN LODOS VE FIRTINA UYARISI

AKOM'un değerlendirmelerine göre, çarşamba gününden itibaren güneyli yönlerden esecek lodosun kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 75 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgârın hızının 40 ila 75 kilometreye kadar çıkacağı tahmin edilirken, halihazırda 12-14 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hızla artarak 20 derece ve üzerine yükseleceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 22 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK

Haftanın ilk günlerinde serin ve yer yer yağışlı havanın etkili olacağı İstanbul'da, perşembe gününden itibaren sıcaklıklar yükselişe geçecek.

KUVVETLİ SAĞANAK İÇİN TARİH VERİLDİ

AKOM'un haftalık raporuna göre; cumartesi günü 22 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar pazar günü 15 derece gerileyecek. Kent genelinde kuvvetli sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

https://x.com/ibbAkom/status/2119676094320382273