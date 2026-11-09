TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:17

İstanbul'da hava tersine dönüyor! AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık bir anda düşecek

AKOM yeni haftanın hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, pazar günü kuvvetli sağanak yağışla birlikte sıcaklıklar yeniden 15 derecelere gerileyecek. İşte İstanbul hava durumu raporu...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İstanbul'da hava tersine dönüyor! AKOM tarih vererek uyardı: Sıcaklık bir anda düşecek
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 10:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftanın hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da çarşamba gününden itibaren lodosun kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, pazar günü kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu sosyal medya hesabından yayımladı. İstanbul'da hafta başında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, hafta ortasından itibaren hızla yükselecek. 

AKOM'DAN LODOS VE FIRTINA UYARISI

AKOM'un değerlendirmelerine göre, çarşamba gününden itibaren güneyli yönlerden esecek lodosun kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 75 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgârın hızının 40 ila 75 kilometreye kadar çıkacağı tahmin edilirken, halihazırda 12-14 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hızla artarak 20 derece ve üzerine yükseleceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 22 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK 

Haftanın ilk günlerinde serin ve yer yer yağışlı havanın etkili olacağı İstanbul'da, perşembe gününden itibaren sıcaklıklar yükselişe geçecek.

KUVVETLİ SAĞANAK İÇİN TARİH VERİLDİ

AKOM'un haftalık raporuna göre; cumartesi günü 22 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar pazar günü 15 derece gerileyecek. Kent genelinde kuvvetli sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. 

https://x.com/ibbAkom/status/2119676094320382273

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
9 Kasım 2026 hava durumu | Kış sert başladı: 6 ilde kar yağışı, 11 ilde sağanak var
Kar yağışı bir anda başladı, kar kalınlığı yarım metreyi buldu: Saniyeler içinde her yer kara gömüldü
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.