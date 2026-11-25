Ekranların başarılı oyuncularından Şükrü Özyıldız'ın yeni projesi belli oldu. Son olarak Kuruluş Orhan dizisinde rol alan oyuncu, TRT 1'in Ramazan ayına özel hazırladığı “Yahya Efendi Kalbin Aynası” dizisiyle anlaşma sağladı. 27 bölüm olarak planlanan yapımın başrolünü üstlenen Özyıldız, Trabzon'da doğan ve hekimlikten matematiğe, astronomiden felsefeye kadar pek çok alanda uzmanlaşan Yahya Efendi'nin hayatını ekrana taşıyacak. Dizinin senaryosunu Serdar Özözalan ve Hasan Erimez kaleme alırken yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturacak.

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HABERİN ÖZETİ Şükrü Özyıldız TRT 1'in Ramazan dizisiyle dönüyor! Yahya Efendi Kalbin Aynası'nın başrolü oldu Oyuncu Şükrü Özyıldız, TRT 1'in Ramazan ayına özel hazırladığı 27 bölümlük "Yahya Efendi Kalbin Aynası" dizisinin başrolünde yer alacak. Şükrü Özyıldız, hekimlikten matematiğe, astronomiden felsefeye kadar birçok alanda uzmanlaşan Yahya Efendi'nin hayatını canlandıracak. Dizinin yapımcılığını Yahya Tayyip Akdeniz üstlenmektedir. Yapımın senaryosunu Serdar Özözalan ve Hasan Erimez kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturmaktadır. 27 bölüm olarak planlanan dizi, Ramazan ayında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır. Şükrü Özyıldız son olarak Kuruluş Orhan dizisinde rol almıştır.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ YENİ PROJESİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Oyunculuk kariyerinde birbirinden farklı projelerde rol alan Şükrü Özyıldız, yeni dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak Kuruluş Orhan dizisiyle gündeme gelen oyuncu, bu kez TRT 1'in Ramazan ayına özel hazırladığı Yahya Efendi Kalbin Aynası projesinde başrolü üstlendi.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ'IN YENİ DİZİSİ 27 BÖLÜM OLACAK

TRT 1'in Ramazan ayında izleyiciyle buluşturacağı “Yahya Efendi Kalbin Aynası” dizisinin 27 bölümden oluşacağı öğrenildi. Yapımcılığını Yahya Tayyip Akdeniz'in üstlendiği projede başrol oyuncusu da belli oldu. Son olarak “Kuruluş Orhan” dizisinde rol alan Şükrü Özyıldız, yeni projesi için anlaşma sağladı.

YAHYA EFENDİ KALBİN AYNASI DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Yahya Efendi Kalbin Aynası” dizisi, Trabzon'da dünyaya gelen Yahya Efendi'nin hayatını konu alacak. Hekimlikten matematiğe, astronomiden felsefeye kadar pek çok ilim dalında uzmanlaşan bir müderris olan Yahya Efendi'nin yaşam öyküsü, yapımın merkezinde yer alacak. Dizi, izleyicileri tarihi bir şahsiyetin hayatına ve ilim yolculuğuna götürecek.

YAHYA EFENDİ KALBİN AYNASI DİZİSİNİN YAPIM EKİBİ BELLİ OLDU

Yapımcılığını Yahya Tayyip Akdeniz'in üstlendiği dizinin senaryosunu Serdar Özözalan ve Hasan Erimez kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 27 bölümden oluşması planlanan yapım, Ramazan ayında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Şükrü Özyıldız'ın başrolünü üstlendiği Yahya Efendi Kalbin Aynası, TRT 1'in Ramazan ayına özel projeleri arasında yer alacak. 27 bölüm olarak planlanan dizi, Yahya Efendi'nin hayatını ve ilim yolculuğunu ekranlara taşıyacak. Senaryosu Serdar Özözalan ve Hasan Erimez tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği yapımın yayın hazırlıkları sürüyor.

Tarihi bir hikayeyi konu alacak dizide Özyıldız'ın nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak ediliyor. Oyuncunun yeni projesi, hayranları tarafından da yakından takip ediliyor. Şükrü Özyıldız'ın hayat vereceği karakter ve dizinin izleyiciyle buluşacağı tarih ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.