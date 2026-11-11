İlk günün açılışında Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Dilin Döğer, Şükrü Özyıldız, Akın Akınözü, Zuhal Topal, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt ve Şahika Ercümen gibi isimler de organizasyona katılmıştı. Ünlü isimler, iklim kriziyle mücadelede artık yalnızca açıklamaların yeterli olmadığını, somut adımların atılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin böylesine önemli bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapmasından duydukları gururu da dile getirdi.

COP31, konserler ve kültür-sanat etkinlikleriyle de önümüzdeki günlerde Antalya'da hareketli bir programa sahne olacak. Yalın, Ebru Yaşar, Burhan Öçal ve Mustafa Erdoğan gibi isimlerin etkinlik takviminde yer alması, zirvenin sanat dünyası açısından da ilgi görmesini sağlıyor.

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HABERİN ÖZETİ Tuba Büyüküstün, Kerem Bürsin ve Meryem Üzerli COP31'te! Antalya'da ünlü isimler ve yıldızlar geçidi COP31 zirvesi, iklim kriziyle mücadele konusunda dünya liderlerini, bilim insanlarını ve ünlü isimleri Antalya'da bir araya getirerek somut adımlar atılması gerekliliğini vurguladı. COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'dır ve Antalya'da gerçekleştirilmiştir. Zirvenin ilk gün açılışına Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Dilin Döğer, Şükrü Özyıldız, Akın Akınözü, Zuhal Topal, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt ve Şahika Ercümen gibi isimler katılmıştır. Ünlü isimler, iklim kriziyle mücadelede artık yalnızca açıklamaların yeterli olmadığını, somut adımların atılması gerektiğini vurgulamıştır. 11 Kasım'da Meryem Üzerli ve Ava Yaman zirve alanında yer alırken, Tuba Büyüküstün ve Kerem Bürsin gibi isimlerin de zirveyle anılması ilgiyi artırmıştır. Zirve, konserler ve kültür-sanat etkinlikleriyle de devam edecek olup, Yalın, Ebru Yaşar, Burhan Öçal ve Mustafa Erdoğan gibi isimler de etkinlik takviminde yer alacaktır.

ANTALYA'DA COP31 HEYECANI: DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı olan COP31, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda dünyanın en önemli uluslararası buluşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Antalya'da gerçekleştirilen zirvede farklı ülkelerden devlet temsilcileri, bilim insanları, çevre uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri bir araya geliyor.

11 KASIM'DA MERYEM ÜZERLİ VE AVA YAMAN DA ZİRVE ALANINDA

COP31'in 11 Kasım Çarşamba günündeki katılımlarında oyuncu Meryem Üzerli ve genç oyuncu Ava Yaman dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Üzerli'nin zirve alanında bulunması ilgi görürken, Ava Yaman'ın katılımı da sanat dünyasının organizasyona gösterdiği ilgiyi ortaya koydu. Tuba Büyüküstün ve Kerem Bürsin gibi tanınmış oyuncuların da COP31 kapsamında gündeme gelmesi, zirvenin sanat dünyasındaki yankısını artırdı. Ünlü isimlerin çevre konusunda gerçekleştirilen böylesine önemli bir uluslararası buluşmada yer alması, iklim krizinin daha geniş kitleler tarafından konuşulmasına katkı sağlıyor.

İLK GÜNÜN AÇILIŞINDA ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Zirvenin açılış programı da sanat ve televizyon dünyasından yoğun katılıma sahne oldu. Açılışa katılan isimler arasında Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Dilin Döğer ve Atakan Özkaya yer aldı. Açılışta ayrıca Şükrü Özyıldız, Zuhal Topal, Akın Akınözü, Selim Bayraktar, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt, Burak Yörük ve milli sporcu Şahika Ercümen de bulundu.

Televizyon ekranlarının sevilen oyuncularının bir araya geldiği organizasyonda özellikle Uzak Şehir dizisinin oyuncularının katılımı dikkat çekti. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Dilin Döğer'in açılışta bulunması, dizinin izleyicileri tarafından da ilgiyle karşılandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN ORTAK MESAJ: ARTIK SOMUT ADIMLAR ATILMALI

Zirveye katılan sanatçıların ortak mesajı, iklim kriziyle mücadelede zaman kaybedilmemesi gerektiği yönündeydi. Ünlü isimler, çevre sorunlarının artık yalnızca konuşulmasının yeterli olmadığını, kalıcı ve uygulanabilir çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sinem Ünsal, iklim konusunda somut adımların konuşulmasının önemine dikkat çekerken, kendilerinin de üzerlerine düşen katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Ozan Akbaba ise iklim krizinin belirli ülkelerin sınırları içerisinde kalan bir sorun olmadığını, bütün insanlığı ilgilendirdiğini vurguladı. Ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken oyuncu, çevre konusunda herkesin üzerine düşeni yapmasının önemini dile getirdi.

Dilin Döğer de dünyanın farklı bölgelerinden bilim insanlarının, siyasetçilerin ve sanatçıların Türkiye'de bir araya gelmesini önemli bulduğunu ifade ederek zirveden somut sonuçlar çıkmasını temenni etti. Şükrü Özyıldız ise iklim sorununun sınır tanımayan küresel bir mesele olduğuna dikkat çekti. Bu konuda ülkelerin birlikte hareket etmesinin ve acil önlemler alınmasının gerekliliğini vurguladı.

ŞAHİKA ERCÜMEN VE TANER ÖLMEZ'DEN ÇEVRE DUYARLILIĞI VURGUSU

Açılışta yer alan milli sporcu Şahika Ercümen, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine dikkat çeken isimlerden biri oldu. Denizler ve su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık çalışmalarına önem veren Ercümen, dünyanın farklı ülkelerinden temsilcilerin Türkiye'de bu amaçla bir araya gelmesini değerli buldu. Taner Ölmez de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması gerektiğini vurgulayan isimler arasındaydı. Özellikle doğal kaynakların korunması ve çevre sorunlarına karşı kalıcı önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti.

COP31'İN EN ÖNEMLİ MESAJI: GELECEK NESİLLER İÇİN HAREKETE GEÇMEK

Antalya'da gerçekleştirilen COP31, devlet temsilcilerinin ve bilim insanlarının yanı sıra sanatçıların, sporcuların ve toplum tarafından yakından takip edilen isimlerin katılımıyla geniş bir buluşmaya dönüşüyor.

İklim değişikliği artık yalnızca bilimsel raporlarda yer alan bir konu değil. Kuraklık, orman yangınları, aşırı hava olayları, deniz kirliliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması, günlük yaşamı doğrudan etkileyen sorunlar arasında bulunuyor.

Bu nedenle zirvede alınacak kararların yalnızca toplantı salonlarında kalmaması, ülkelerin gerçek uygulamalarına dönüşmesi gerekiyor. Ünlü isimlerin verdiği mesajlar da çevre mücadelesinde bireysel ve toplumsal sorumluluğun önemini bir kez daha hatırlatıyor.

İlk gün Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Şükrü Özyıldız, Taner Ölmez ve Şahika Ercümen gibi isimleri ağırlayan COP31, 11 Kasım'da Meryem Üzerli ve Ava Yaman'ın katılımıyla gündeme gelmeye devam etti. Tuba Büyüküstün ve Kerem Bürsin gibi isimlerin de zirveyle anılması, organizasyona yönelik ilgiyi artırdı. Önümüzdeki günlerde Mustafa Erdoğan, Yalın, Burhan Öçal ve Ebru Yaşar gibi sanatçıların katılacağı etkinliklerle Antalya'da kültür-sanat hareketliliği de sürecek.

