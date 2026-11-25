Şükrü Özyıldız’ın rol alacağı yeni yapımla ilgili gelişme gündeme geldi. Tarihi atmosferiyle dikkat çekmesi beklenen yapımda Özyıldız’a eşlik edecek kadın oyuncu da belli oldu. Şükrü Özyıldız’ın partnerinin açıklanması, dizinin oyuncu kadrosuna yönelik merakı artırdı. Peki, Şükrü Özyıldız’ın partneri kim? Yahya Efendi’nin partneri kim? Yeni projeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

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HABERİN ÖZETİ Şükrü Özyıldız’ın partneri Öznur Serçeler oldu! Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinin Şerife Hatun’u Şükrü Özyıldız'ın Yahya Efendi karakterini canlandıracağı ve TRT 1'de yayınlanacak olan 'Yahya Efendi Kalbin Aynası' dizisinde partneri Öznur Serçeler oldu. Şükrü Özyıldız, 'Yahya Efendi Kalbin Aynası' dizisinde Yahya Efendi karakterini canlandıracak. Dizide Şükrü Özyıldız'ın partneri Öznur Serçeler olacak ve Şerife Hatun karakterine hayat verecek. Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisi, yapımcılığını Yahya Tayyip Aydeniz'in üstlendiği Adenz Film imzası taşıyor. Dizinin okuma provası 1 Aralık'ta yapılacak ve 3 Aralık'ta sete çıkacak. Yönetmenliğini Sedat İnci'nin, senaryosunu ise Serdar Özönalan'ın üstlendiği dizi, ramazan ayında izleyiciyle buluşacak. Öznur Serçeler'in canlandıracağı Şerife Hatun, Kanuni Sultan Süleyman'ın yeğeni olarak hikâyede önemli bir yere sahip olacak.

ÖZNUR SERÇELER YAHYA EFENDİ KALBİN AYNASI DİZİSİNDE

TRT 1 ekranlarında ramazan ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Yahya Efendi karakterini üstlenecek olan Şükrü Özyıldız’ın partneri de belli oldu. Dizide Özyıldız’a başarılı oyuncu Öznur Serçeler eşlik edecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapımcılığını Yahya Tayyip Aydeniz’in üstlendiği, Adenz Film imzası taşıyan Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinin çekim takvimi de netleşti. Merakla beklenen yapımın okuma provası 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Ekibin hazırlıklarını tamamlamasının ardından dizi, 3 Aralık’ta sete çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci’nin oturacağı projenin senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor. Tarihi atmosferi ve anlatacağı hikâyeyle dikkat çekmesi beklenen dizide Şükrü Özyıldız’ın Yahya Efendi karakterine nasıl bir yorum katacağı şimdiden merak ediliyor. Öznur Serçeler’in projeye dahil olmasıyla birlikte dizinin başrol eşleşmesi de netlik kazandı. TRT 1’in ramazan ayı ekran takviminde yer alması planlanan Yahya Efendi Kalbin Aynası, hem oyuncu kadrosu hem de hikâyesiyle şimdiden heyecan oluşturdu.

ÖZNUR SERÇELER ŞERİFE HATUN ROLÜNDE

Şükrü Özyıldız’ın Yahya Efendi karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan oyuncunun yeni dönem dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. 27 bölümden oluşması planlanan yapımda, Yahya Efendi’nin eşi Şerife Hatun karakterini başarılı oyuncu Öznur Serçeler oynayacak.

Hanedan kızı olmanın getirdiği sorumluluğu ve ağırlığı taşıyan Şerife Hatun, aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman’ın yeğeni olarak hikâyede önemli bir yere sahip olacak. Güçlü aile bağları, saray çevresindeki konumu ve kişisel dünyasıyla dikkat çekecek karakter, Yahya Efendi’nin hayatında belirleyici bir rol üstlenecek.

Yahya Efendi’nin maneviyat yolculuğunda karşılaşacağı en büyük sınavlardan birinin eşi Şerife Hatun olması, dizinin hikâyesine farklı bir boyut kazandıracak. Öznur Serçeler’in oynadığı karakterin, aşk, aile, sorumluluk ve inanç arasında şekillenen hikâyesi şimdiden merak uyandırdı.