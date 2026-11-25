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İstanbul
Şükrü Özyıldız’ın rol alacağı yeni yapımla ilgili gelişme gündeme geldi. Tarihi atmosferiyle dikkat çekmesi beklenen yapımda Özyıldız’a eşlik edecek kadın oyuncu da belli oldu. Şükrü Özyıldız’ın partnerinin açıklanması, dizinin oyuncu kadrosuna yönelik merakı artırdı. Peki, Şükrü Özyıldız’ın partneri kim? Yahya Efendi’nin partneri kim? Yeni projeye dair merak edilen detaylar haberimizde.
TRT 1 ekranlarında ramazan ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Yahya Efendi karakterini üstlenecek olan Şükrü Özyıldız’ın partneri de belli oldu. Dizide Özyıldız’a başarılı oyuncu Öznur Serçeler eşlik edecek.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapımcılığını Yahya Tayyip Aydeniz’in üstlendiği, Adenz Film imzası taşıyan Yahya Efendi Kalbin Aynası dizisinin çekim takvimi de netleşti. Merakla beklenen yapımın okuma provası 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Ekibin hazırlıklarını tamamlamasının ardından dizi, 3 Aralık’ta sete çıkacak.
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci’nin oturacağı projenin senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor. Tarihi atmosferi ve anlatacağı hikâyeyle dikkat çekmesi beklenen dizide Şükrü Özyıldız’ın Yahya Efendi karakterine nasıl bir yorum katacağı şimdiden merak ediliyor. Öznur Serçeler’in projeye dahil olmasıyla birlikte dizinin başrol eşleşmesi de netlik kazandı. TRT 1’in ramazan ayı ekran takviminde yer alması planlanan Yahya Efendi Kalbin Aynası, hem oyuncu kadrosu hem de hikâyesiyle şimdiden heyecan oluşturdu.
Şükrü Özyıldız’ın Yahya Efendi karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan oyuncunun yeni dönem dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. 27 bölümden oluşması planlanan yapımda, Yahya Efendi’nin eşi Şerife Hatun karakterini başarılı oyuncu Öznur Serçeler oynayacak.
Hanedan kızı olmanın getirdiği sorumluluğu ve ağırlığı taşıyan Şerife Hatun, aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman’ın yeğeni olarak hikâyede önemli bir yere sahip olacak. Güçlü aile bağları, saray çevresindeki konumu ve kişisel dünyasıyla dikkat çekecek karakter, Yahya Efendi’nin hayatında belirleyici bir rol üstlenecek.
Yahya Efendi’nin maneviyat yolculuğunda karşılaşacağı en büyük sınavlardan birinin eşi Şerife Hatun olması, dizinin hikâyesine farklı bir boyut kazandıracak. Öznur Serçeler’in oynadığı karakterin, aşk, aile, sorumluluk ve inanç arasında şekillenen hikâyesi şimdiden merak uyandırdı.