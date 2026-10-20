Televizyon ve dijital platform projeleriyle tanınan Sümeyra Koç, yeni dizisiyle gündeme geldi. ARC Film imzası taşıyan ve TOD platformunda yayınlanması planlanan Ölüm Bizi Ayırana Denk dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Koç’un projedeki rolü de belli oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sümeyra Koç, Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle ekranlara dönüyor Oyuncu Sümeyra Koç, ARC Film imzalı ve TOD platformunda yayınlanması planlanan "Ölüm Bizi Ayırana Denk" dizisinin kadrosuna Kerem'in eşi İpek rolüyle dahil oldu. 10 bölümden oluşması planlanan dizinin çekimleri 15 Ekim'de başladı ancak yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin başrollerinde Tolgahan Sayışman (inşaat mühendisi Uygar), Rabia Soytürk (şarkıcı Azra) ve Pelin Akil (Uygar'ın takıntılı eşi Işıl) yer alıyor. Dizi, evli ve bir çocuk babası Uygar'ın Bursa'daki iş gezisinde Azra ile tanışıp âşık olması ve sonrasında yaşanan duygusal çatışmaları konu ediniyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Özgür Ozan, İsmail Ege Şaşmaz, Eren Hacısalihoğlu, Berfin Ant, Melis Senozan ve Murat Garipağaoğlu gibi isimler bulunuyor. Yasak bir aşkın ardından değişen hayatları işleyen yapımın adının değişebileceği konuşuluyor.

SÜMEYRA KOÇ, ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK DİZİSİNDE HANGİ ROLLE YER ALACAK?

10 bölümden oluşması planlanan Ölüm Bizi Ayırana Denk dizisinde Sümeyra Koç, Kerem’in eşi İpek rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Yasak bir aşkın ardından değişen hayatları konu alan dizinin adının değişebileceği de konuşuluyor.

Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil’in yer aldığı yapımda Tolgahan Sayışman inşaat mühendisi Uygar’ı, Rabia Soytürk ise Uygar’ın Bursa’daki iş gezisi sırasında aşık olduğu Azra’yı oynuyor. Pelin Akil, Uygar’ın takıntılı eşi Işıl rolünde izleyici karşısına çıkarken Özgür Ozan, Işıl’ın babası İzzet’e hayat veriyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda İsmail Ege Şaşmaz, Işıl’ın kardeşi Kuzey; Berfin Ant, Azra’nın menajeri Gaye; Melis Senozan, İzzet’in genç sevgilisi Selin rolünde yer alıyor. Murat Garipağaoğlu Azra’nın babası Suat’ı, Eren Hacısalihoğlu Uygar’ın arkadaşı Kerem’i, Sena Dilber Azra’nın yakın arkadaşı Sema’yı, Nihayet Şahin ise Azra’nın çalıştığı mağazadaki iş arkadaşı Neslihan’ı oynuyor.

ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ölüm Bizi Ayırana Denk, evli ve bir çocuk babası olan inşaat mühendisi Uygar’ın hikâyesini konu alıyor. İş gezisi için Bursa’ya giden Uygar’ın şarkıcı Azra ile tanışıp ona âşık olmasıyla hayatı değişiyor. Uygar’ın bu karşılaşmanın ardından yaşadığı duygusal çatışmalar, eşi Işıl ile ilişkisi ve çevresindeki insanların hayatında yaşanan gelişmeler dizinin merkezinde yer alıyor.

ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ARC Film imzasıyla TOD platformu için hazırlanan Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin çekimleri 15 Ekim’de başladı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil’in yer aldığı yapımın çekim süreci devam ederken dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. 10 bölümden oluşması planlanan dizinin ne zaman izleyiciyle buluşacağı merak konusu oldu.