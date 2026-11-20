Sonbaharın gelişiyle birlikte tezgâhlarda kendine yer bulan nar, yalnızca sofralara renk katan bir meyve değil. Kırmızı tanelerinin ardında sakladığı polifenoller, antosiyaninler ve ellagik asit gibi değerli bileşenler, onu cilt bakımının da merak edilen doğal kaynaklarından biri hâline getiriyor. Peki, ,nar suyu, kabuğu ve çekirdeği aynı etkiye mi sahip? İşte narın güzellik dünyasındaki bilinmeyen yönleri...

Nar, içerdiği polifenoller ve antosiyaninler sayesinde cildi oksidatif stresin etkilerine karşı korumayı destekler.

Nar özütündeki antioksidan bileşenler, kolajen yıkımıyla ilişkili süreçler üzerindeki olası etkileri nedeniyle araştırılmaktadır.

Nar çekirdeği yağı, içerdiği yağ asitleri sayesinde cilt bakım ürünlerinde nemlendirici ve yumuşatıcı bileşen olarak kullanılabilir.

Nar çekirdeği yağı ve nar özütü, cilt bariyerinin korunmasına yönelik kozmetik formülasyonlarda değerlendirilen doğal içerikler arasındadır.

NAR CİLT BAKIMINDA ETKİLİ BİR ÜRÜN MÜ?

Bir narı ikiye böldüğünüzde karşınıza çıkan parlak kırmızı taneler, oldukça zengin bir bitkisel bileşen dünyasını saklıyor. Narın cilt bakımında ilgi görmesinin temel nedenlerinden biri, içerdiği polifenoller ve ellagitanenler gibi antioksidan bileşikler. Bileşenler, cilt hücrelerini oksidatif stresin etkilerine karşı korumaya yönelik araştırmalarda dikkat çekiyor. Özellikle çevresel faktörlerin, hava kirliliğinin ve güneş ışınlarının cilt üzerindeki etkileri düşünüldüğünde antioksidan içerikler güzellik rutinlerinde kullanılıyor.

Narın içerisinde bulunan ellagik asit ve punikalajin gibi bileşikler de bu noktada öne çıkıyor. Bilimsel araştırmalar, nar özütlerinin antioksidan ve iltihap karşıtı özelliklerini incelerken cilt bariyerinin desteklenmesi, nem dengesi ve yaşlanma belirtileri üzerindeki olası etkilerini de değerlendiriyor.

NAR SUYU, KABUĞU VE ÇEKİRDEĞİ HANGİSİ CİLT BAKIMINDA ÖNE ÇIKIYOR?

Narın güzellik dünyasındaki yolculuğu yalnızca kırmızı taneleriyle sınırlı değil. Meyvenin farklı bölümleri, farklı bileşenleri nedeniyle kozmetik araştırmalarında ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Nar suyu: Antosiyaninler ve çeşitli polifenoller içeren nar suyu, antioksidan özellikleriyle dikkat çekiyor. Nar suyunun doğrudan yüze uygulanmasının kanıtlanmış bir cilt bakım tedavisi olduğu düşünülmemelidir.

Nar kabuğu: Tüketim sonrasında atılan nar kabuğu içerisinde polifenoller ve punikalajin bakımından zengin bir kaynaktır. Araştırmalarda antioksidan ve cilt yenilenmesini destekleme potansiyeli inceleniyor.

Nar çekirdeği yağı: Nar çekirdeğinden elde edilen yağ, kendine özgü yağ asidi profiliyle kozmetik formülasyonlarda kullanılıyor.

NAR CİLT YAŞLANMASINDA ETKİLİ Mİ?

Zamanın cilt üzerindeki izleri yalnızca yaş almakla ortaya çıkmıyor. Güneş ışınları, çevresel kirlilik, uyku düzeni ve yaşam alışkanlıkları da cildin görünümünü etkileyebiliyor. Nar özütleri üzerine yapılan araştırmalarda, antioksidan bileşenlerin oksidatif stresle ilişkili mekanizmalar ve kolajen yıkımında rol oynayan bazı enzimler üzerindeki etkileri inceleniyor.

Nar yaşlanma karşıtı kozmetik ürünlerin formülasyonlarında değerlendirilen bitkisel içerikler arasında bulunuyor. Bununla birlikte narın kırışıklıkları ortadan kaldırdığı veya tek başına cildi gençleştirdiği söylenemez.

NAR SUYUNU KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Doğal içeriklerin her ciltte aynı sonucu vermesi beklenmemelidir. Özellikle hassas, alerjiye yatkın veya cilt bariyeri zarar görmüş kişiler yeni bir ürünü kullanmadan önce dikkatli olmalıdır.

Nar içeren kozmetik ürünleri tercih ederken ürünün içeriğini ve kullanım talimatlarını inceleyerek hareket edilmelidir. İlk kez kullanılacak ürünlerde küçük bir bölgede yama testi yapılması da olası hassasiyetleri fark edilebilir.

Bir diğer önemli nokta ise doğal içeriklerin güneş koruyucuların yerini tutmamasıdır. Nar özütü içeren bir ürün kullanılsa bile günlük güneş koruyucu alışkanlığından vazgeçilmemelidir.

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL NAR MASKESİ

Gerekli malzeme:

1 adet Nar suyu

2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı

2 çorba kaşığı Bal

2 çorba kaşığı Mısır nişastası

Hazırlanışı:

Narın suyunu çıkarıyoruz. Nar suyunun içine mısır nişastası, Hindistan cevizi yağı ekledikten sonra karışım homojen halini tam almadan baldan da biraz ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra yüz bölgesine, ellerimize ve boyun bölgesine doğan nar maskesini uygulayın. Sürdükten yarım saat sonra ovalayarak çıkarıyoruz. Haftada 1 kere ya da 2 kere yapılabilir.