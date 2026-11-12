Suna Dumankaya'dan saçları ışıl ışıl parlatan doğal bakım tarifi! Mat ve yıpranmış saçları hareketlendiren doğal bakım sırrı!

aynanın karşısında geçirilen dakikaları uzatır. Tararken kopan teller, sertleşen saç uçları ve nemini kaybetmiş bir görünüm, saçların bakım ihtiyacını hatırlatan işaretlerdir. Oysa saçların güzel görünmesi yalnızca kullanılan şampuanla değil, düzenli bakım alışkanlıklarıyla da yakından ilişkilidir. Doğal içeriklerle hazırlanan ev yapımı maskeler de bu noktada merak uyandırır. Suna Dumankaya'nın önerdiği greyfurtlu saç maskesi, mutfakta kolayca bulunabilen dört malzemeyi bir araya getiriyor. İşte tarifin ayrıntıları ve uygulama aşamaları...

DOĞAL BAKIMLA SAÇLAR GÜRLEŞİR Mİ?

Doğal saç bakım tariflerinde en çok merak edilen konulardan biri, saçların yalnızca daha parlak görünmesi değil, aynı zamanda gürleşip gürleşmediği. Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor. Zeytinyağı gibi bazı bakım bileşenleri saç tellerinin daha pürüzsüz görünmesini sağlarken, kırılma oluşumunu azaltır.

Saçların zamanla daha dolgun görünmesini sağlayabilir. Saç köklerini çoğaltmak veya yeni saç çıkarmak farklı bir süreç halini alır. Dermatoloji uzmanları, saç dökülmesinin altında genetik faktörlerden hormonal değişikliklere ve beslenme eksikliklerine kadar pek çok neden bulunabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle belirgin ve devam eden saç dökülmelerinde dermatoloji uzmanına başvurulması öneriliyor

SAÇIN GÜRLEŞMESİNİ SAĞLAYAN DOĞAL BAKIM ÜRÜNLERİ NELERDİR?

Aloe vera: Bitkinin yapraklarından elde edilen jel, kozmetik ürünlerde nemlendirici ve yatıştırıcı özellikleri nedeniyle kullanılıyor. Saç tellerinin daha yumuşak hissedilmesine yardımcı olabilecek bir bakım bileşeni olarak öne çıkıyor.

Yoğurt: İçeriğindeki su ve protein bileşenleriyle ev yapımı bakım maskelerinde tercih ediliyor. Saç tellerine yumuşaklık kazandırmak amacıyla kullanılan malzemelerden biri.

Bal: Nem tutucu özelliğiyle kozmetik formüllerde de kullanılan bal, saçın daha yumuşak ve parlak görünmesine yönelik bakım karışımlarında tercih ediliyor.

Kavun çekirdeği: Geleneksel güzellik uygulamalarında değerlendirilen kavun çekirdeği, öğütülerek farklı bakım karışımlarına eklenebiliyor. Saç uzamasını veya saç yoğunluğunu artırdığına ilişkin yeterli klinik kanıt bulunmuyor.

Zeytinyağı: Saç bakımında uzun yıllardır kullanılan bitkisel yağlardan biri. Saç tellerinin yüzeyini kaplayarak sürtünmeyi azaltmaya ve daha pürüzsüz bir görünüm kazandırabilir.

SUNA DUMANKAYA'NIN SAÇ BAKIM MASKESİ TARİFİ

Gerekli malzeme:

1 tatlı kaşığı aloe vera jel

1 yemek kaşığı sade yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

1 tutam ince öğütülmüş kavun çekirdeği

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri bir kabın içerisinde iyicene harmanlayın. Hazırladığınız karışımı saçınızı ayırarak tıpkı boya sürer gibi diplerden uçlara uygulayın ve saç derisine friksiyon yapın. Ardından plastik bir bone kapatıp üzerine tülbent sararak bekletin ve yıkayın.